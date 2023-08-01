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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 362 оценки

Larian просит удалить сохранения раннего доступа и саму Baldur's Gate 3, чтобы избежать "непредвиденных конфликтов"

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Procy_on
Новости

До выхода Baldur's Gate 3 осталось всего два дня, и Larian Studios рекомендует всем, у кого есть версия раннего доступа, полностью отказаться от нее, чтобы избежать возможных головных болей в день запуска игры.

Игроков Baldur's Gate 3 с существующими сохранениями раннего доступа мы просим до 3 августа запустить игру и удалить все файлы сохранений, чтобы избежать непредвиденных конфликтов при запуске. Кроме того, удалите все моды и убедитесь, что они не будут автоматически загружаться заново.

Мы рекомендуем игрокам с ранним доступом удалить игру после удаления файлов сохранений. Это снизит риск возникновения конфликтов файлов при загрузке финальной версии игры, а значит, позволит больше играть и не искать неисправности!

Деинсталляция версии раннего доступа Baldur's Gate 3 непосредственно перед запуском может показаться несколько неинтуитивной, но Larian ясно дала понять, что нет никакой пользы от ее сохранения после выхода полной версии. Сохраненения не будут переноситься, а глава Larian Свен Винке недавно заявил, что выход версии 1.0 "в любом случае будет полной переустановкой".

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
СнопакДоминатор
Larian просит удалить сохранения раннего доступа и саму Baldur's Gate 3, чтобы избежать "непредвиденных конфликтов"

Ребята, давайте не конфликтовать, проблемы нам не нужны.

3
Pimba

Надеюсь моды быстро подгонят к релизной версии )

Например Shadowheart прическу с арта игры

1
AGS37

их ещё нет? просто когда демка Resident Evil 4 Remake выходила то уже через несколько дней появились моды

0
Pimba AGS37

Все есть просто нужно подгонять под свежую версию.

Такая же история как с обновлениями Cyberpunk 2077

0
Юрец Одесса

100% будут такие что не удалят и будут баги, ошибки, вылеты. И потом будут вонять что игра плохая!!

0
zzver1989

Удалить так удалить.

0
YeRoR

Скиньте пожалуйста путь к сохранениям игры. Буду очень благодарен! :)

0
Protocol10

Мне не придётся ничего удалять, ибо ничего не устанавливал.

-1