Larian просит удалить сохранения раннего доступа и саму Baldur's Gate 3, чтобы избежать "непредвиденных конфликтов"

До выхода Baldur's Gate 3 осталось всего два дня, и Larian Studios рекомендует всем, у кого есть версия раннего доступа, полностью отказаться от нее, чтобы избежать возможных головных болей в день запуска игры.
Игроков Baldur's Gate 3 с существующими сохранениями раннего доступа мы просим до 3 августа запустить игру и удалить все файлы сохранений, чтобы избежать непредвиденных конфликтов при запуске. Кроме того, удалите все моды и убедитесь, что они не будут автоматически загружаться заново.
Мы рекомендуем игрокам с ранним доступом удалить игру после удаления файлов сохранений. Это снизит риск возникновения конфликтов файлов при загрузке финальной версии игры, а значит, позволит больше играть и не искать неисправности!
Деинсталляция версии раннего доступа Baldur's Gate 3 непосредственно перед запуском может показаться несколько неинтуитивной, но Larian ясно дала понять, что нет никакой пользы от ее сохранения после выхода полной версии. Сохраненения не будут переноситься, а глава Larian Свен Винке недавно заявил, что выход версии 1.0 "в любом случае будет полной переустановкой".
Ребята, давайте не конфликтовать, проблемы нам не нужны.
Надеюсь моды быстро подгонят к релизной версии )
Например Shadowheart прическу с арта игры
их ещё нет? просто когда демка Resident Evil 4 Remake выходила то уже через несколько дней появились моды
Все есть просто нужно подгонять под свежую версию.
Такая же история как с обновлениями Cyberpunk 2077
100% будут такие что не удалят и будут баги, ошибки, вылеты. И потом будут вонять что игра плохая!!
Удалить так удалить.
Скиньте пожалуйста путь к сохранениям игры. Буду очень благодарен! :)
Мне не придётся ничего удалять, ибо ничего не устанавливал.