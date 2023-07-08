Larian рассматривала возможность выпуска Baldur's Gate 3 на PS4 и Xbox One ©

Larian Studios рассматривала возможность портирования Baldur's Gate 3 на PS4 и Xbox One, но студия пришла к выводу, что сделать это будет очень сложно, причем не столько со стороны одиночной игры, сколько со стороны мультиплеера. А тот факт, что в случае с Xbox Series S они также прошли скалистый путь, наглядно показывает, насколько сложен этот процесс. В интервью MeriStation Свен Винке, руководитель игры, дал ответ на вопрос о консолях предыдущего поколения, а также объяснил, что случилось с версией для консолей Microsoft.

"Мы действительно (рассматривали версии для PS4 и Xbox One). Причина, по которой мы не стали их делать, - это город, которого было слишком много. В одиночной игре это еще сработало бы, но в мультиплеере, с разделенным экраном, это было бы уже затруднительно. Для нас важна опция совместной игры с другом, это неотъемлемая часть игрового процесса, поэтому мы не хотели идти на компромисс". Он добавляет: " Это настолько большая игра, в которую вы будете играть долгое время, так что если вы хотите насладиться ею с другом в качестве компаньона", то у вас должна быть такая возможность.

Что же до версии для Xbox Series S, с которой также возникли определенные трудности, то здесь Винке сказал: " Если играет только один игрок, есть определенная область с активными NPC, а остальной мир не активен. Если же игроков четверо, то появляются четыре зоны с активными неуправляемыми персонажами. В месте, где можно все повзрывать, все начинает усложняться".

По словам разработчика, именно в тот момент, когда у консоли заканчивается память, возникают сложности. "Мы умеем в оптимизацию, нам удалось перенести Divinity Original Sin 2 на Switch (в том числе и мультиплеер), а это было нелегко сделать. В этом нет ничего невозможного, просто на это требуется время. Это бесит и расстраивает, но приходится постоянно выполнять поставленную задачу".