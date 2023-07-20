Larian разошлет ключи Baldur's Gate 3 для предварительных обзоров только 28 июля ©

Компания Larian Studios объяснила Джейсону Шрайеру, что разошлет ключи для Badlur's Gate 3 только 28 июля 2023 года, т.е. всего за несколько дней до запланированного на 3 августа 2023 года релиза игры. Причина — большая загруженность разработчиков. Вероятно, свою лепту внес и более ранний, чем планировалось, выход версии для ПК, продиктованный нежеланием пересекаться со Starfield.

Учитывая продолжительность игры, по словам Шрайера, маловероятно, что к дате запуска будут опубликованы исчерпывающие обзоры.

Надо сказать, что Baldur's Gate 3 уже давно находится в раннем доступе, поэтому многие из тех, кто будет ее рецензировать, могут быть знакомы с первым актом игры, которая уже получила широкую известность. Поэтому они могут начать с некоторым преимуществом, даже если сроки действительно очень сжаты.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.