Larian разошлет ключи Baldur's Gate 3 для предварительных обзоров только 28 июля

Компания Larian Studios объяснила Джейсону Шрайеру, что разошлет ключи для Badlur's Gate 3 только 28 июля 2023 года, т.е. всего за несколько дней до запланированного на 3 августа 2023 года релиза игры. Причина — большая загруженность разработчиков. Вероятно, свою лепту внес и более ранний, чем планировалось, выход версии для ПК, продиктованный нежеланием пересекаться со Starfield.
Учитывая продолжительность игры, по словам Шрайера, маловероятно, что к дате запуска будут опубликованы исчерпывающие обзоры.
Надо сказать, что Baldur's Gate 3 уже давно находится в раннем доступе, поэтому многие из тех, кто будет ее рецензировать, могут быть знакомы с первым актом игры, которая уже получила широкую известность. Поэтому они могут начать с некоторым преимуществом, даже если сроки действительно очень сжаты.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Мне тоже ключик закиньте
Это будут наверное самые бесполезные обзоры, потому что пройти сюжет и оценить даже половину контента, все равно никто из "игровых экспертов" не успеет. Да и бета-тест уже показал более чем достаточно
Когда это игрожурам нужно было проходить что-то, чтобы делать выводы и ставить оценки?)
Жду, уж очень интересная игра будет, но думаю первые обзоры конкретики как всегда не дадут, где-то будет проплачено сто процентов.