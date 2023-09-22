Larian разъяснила, о каком "секретном" контенте Baldur's Gate 3 упоминал исполнитель роли Астариона

Чтобы предотвратить то, что вполне может стать "охотой за призраками", компания-разработчик Baldur's Gate 3 - Larian - решила прояснить, что подразумевал актер Нил Ньюбон, сыгравший роль Астариона в по-прежнему обсуждаемом на Twitch ролике о скрытом контенте в ролевой игре.
Внимание: в тексте представлены спойлеры ко 2-му акту Baldur's Gate 3.
В электронном письме, присланном в редакцию GamesRadar+, представители компании Larian объясняют:
Комментарии Нила были сделаны им на автограф-сессии, которую он проводил ближе к началу релиза игры, да и вообще он был скрытен, чтобы избежать спойлеров. Впоследствии игроки нашли квест и строки диалога, о которых он говорил. Итак, впереди спойлеры!
В монастыре Росиморн есть квест, за выполнение которого можно получить отличную булаву под названием Blood of Lathander. Если вы не будете осторожны или попытаетесь украсть булаву, вы можете активировать ужасающее солнечное оружие.
Если вы (намеренно или ненамеренно) убьете Астариона этим солнечным оружием, а затем оживите его, когда вернетесь в лагерь, он... скажет вам пару слов", - заключает разработчик и приводит фрагмент ролика с реакцией Астариона.
Вот и все. Как оказалось, тайна данного загадочного контента действительно была раскрыта, хотя и небольшим процентом игроков, если судить по статистике достижений в Steam. Но даже случайно обнаружив его, все равно нельзя было понять, к чему клонит Ньюбон, особенно когда диалог с Астарионом вносит еще один слой легко упускаемых деталей, так что очень здорово, что эта загадка оказалась раскрыта.
В ролевой игре с такой плотной структурой взаимодействия и большим количеством потенциальных вариантов развития событий есть все шансы открыть какой-то из вариантов, о котором еще никто не догадывался, и где-нибудь обязательно должен быть спрятан по-настоящему скрытый контент.
Нил говорил, что контент на 2 часа и ясно дал понять, что это не касается его персонажа. Так что лапшу вешают. Если только этот контент не вырезали, как весь третий акт.
Во сколько обнова?
Я уже видел эту ситуацию на ютубе, а он говорил, что никто еще не нашел.
С друзьями проходили это уже, а я напредставлял себе, ну и херня.