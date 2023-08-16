Larian сообщила дату предварительной загрузки и время выпуска Baldur's Gate 3 для PS5

После успешного выпуска Baldur's Gate 3 на ПК Larian Studios готовится к выпуску игры на PS5 и объявила даты предварительной загрузки. Как упоминалось в X (ранее Twitter), версия игры для PlayStation 5 будет иметь разные даты предварительной загрузки в зависимости от приобретенной вами версии и от того, имеете ли вы право на ранний доступ.
Если вы купили цифровое издание Deluxe, вы сможете предварительно загрузить игру 31 августа в 19:00 МСК. Это дает вам достаточно времени, чтобы загрузить более 100 ГБ данных перед запуском раннего доступа 4 сентября, также в 19:00 МСК,
Если вы приобрели стандартную версию, все сдвигается на три дня: предварительная загрузка начинается 2 сентября в 19:00 МСК и выходит 6 сентября в 19:00 МСК.
Да блэт, снова psn будет лагать.