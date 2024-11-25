Larian Studios благодаря релизу Baldur's Gate 3 заработала за 2023 год в 20 раз больше чем в 2022

Издание Irish Independent изучило финансовый отчет холдинговой компании Larian Studios: из него стало известно о том, что за 2023-й год Larian Studios заработала внушительные $446 миллионов. Всё это стало возможным благодаря релизу Baldur's Gate 3. С учетом расходов (но до уплаты налогов) компания осталась в плюсе на $259 миллионов.

На фоне 2022 года компания заработала почти в 20 раз больше денег: в 2022 году компания отчиталась об общей выручке в размере $24 миллионов, однако с учетом расходов студия осталась в минусе на 223 тысячи долларов.

Ранее Свин Винке говорил о том, что благодаря успеху Baldur's Gate 3, Larian Studios теперь обеспечена финансовой подушкой безопасности на годы вперед:

Точные цифры продаж Baldur's Gate 3 на данный момент неизвестны, однако издание The Independent ранее сообщало о 15 миллионах проданных копий Baldur's Gate 3.