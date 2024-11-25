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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 610 оценок

Larian Studios благодаря релизу Baldur's Gate 3 заработала за 2023 год в 20 раз больше чем в 2022

AceTheKing
Новости

Издание Irish Independent изучило финансовый отчет холдинговой компании Larian Studios: из него стало известно о том, что за 2023-й год Larian Studios заработала внушительные $446 миллионов. Всё это стало возможным благодаря релизу Baldur's Gate 3. С учетом расходов (но до уплаты налогов) компания осталась в плюсе на $259 миллионов.

На фоне 2022 года компания заработала почти в 20 раз больше денег: в 2022 году компания отчиталась об общей выручке в размере $24 миллионов, однако с учетом расходов студия осталась в минусе на 223 тысячи долларов.

Ранее Свин Винке говорил о том, что благодаря успеху Baldur's Gate 3, Larian Studios теперь обеспечена финансовой подушкой безопасности на годы вперед:

Свен Винке - Baldur's Gate 3 гарантировала Larian Studios годы финансовой стабильности

Точные цифры продаж Baldur's Gate 3 на данный момент неизвестны, однако издание The Independent ранее сообщало о 15 миллионах проданных копий Baldur's Gate 3.

12
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
-zotik-

Молодца.

3
Sir Walter

Надеюсь следующая игра взорвет еще больше кассы! Ларианы могут!

1
Игорь Момрик

Так они же ничего не выпускали в тот год. Не сложно заработать больше денег , когда тебе есть что продать.

-1
Diablonos

И сколько ждать их новую игру? Лет 5? Хватит 250 лямов на 5 лет жизни, бюджет новой игры включая маркетинг?

-1
Шмоня Натанзон

А кормить 500 рыл 5 лет кто будет?

-1
Шмоня Натанзон

Свинка, нука бл. изометрический фоллыч быстро нах. запилил.

-1
PolGhost

Продавец арбузов заработал в 20 раз больше в августе, чем в марте

Из той же оперы

-1