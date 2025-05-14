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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 16 369 оценок

Larian Studios еще не закончила с Baldur's Gate 3: новый хотфикс вносит изменения в подклассы

monk70 monk70

Baldur's Gate 3 получила свое последнее крупное контентное обновление №8 около месяца назад, но Larian Studios, похоже, просто не может отпустить свой шедевр. Команда выпустила корректирующий патч, который исправляет некоторые ошибки, но также перерабатывает 12 подклассов, которые были введены в патче 8.

Вы можете найти полный список изменений в Steam, но среди наиболее заметных — тот факт, что он исправляет некоторые раздражающие визуальные ошибки, которые вызывают появление калейдоскопа цветов при перемещении из одного места в другое, а также различные типы сбоев.

Что касается подклассов, то было исправлено несколько проблем. Например, Curving Shot теперь может поражать как врагов, так и нейтральных противников. Shadow Blade больше не должен терять свои характеристики при удалении других эффектов статуса. Кроме того, Sneak Attacks теперь можно использовать на Dirty Trick: Sand Toss. Fancy Footwork теперь будет работать, даже если игрок промахнется. Урон Piercing Arrow был уменьшен вдвое. Arcane Shot: Grasping Arrow теперь наносит урон летающим врагам, когда они двигаются, а Vaprak's Greed теперь учитывает Human Versatility и увеличивает грузоподъемность еще на четверть.

Кроме того, Larian Studios заявляет, что мы не должны ожидать, что это конец. Команда намерена продолжать выпускать небольшие исправления.

25
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
LexxSentano

а че там с Верхним городом? не вернули его ?

7
Igor Udilov

Нечего подобного не будет в игре.

1
Котян Сутоевич
Например, Curving Shot теперь может поражать как врагов, так и нейтральных противников.

Ты бы перед публикацией проверял, что написано в первоисточнике, перед тем как тырить ленивый перевод у других рукожопов :)

4
Комментарий удален
Fallen space knight

Как говорится, подобное притягивает подобное