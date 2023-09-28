Larian Studios отреагировала на наглую подделку Baldur's Gate 3

После грандиозного успеха Baldur's Gate 3 стало ясно, что рано или поздно появятся продолжатели хита от Larian Studios, которые с большим или меньшим успехом попытаются скопировать отдельные механики, геймплейные решения и даже графику игры. Мобильная подделка Balder War привлекла внимание разработчиков из Larian Studios, которые "пригрозили палец" ее создателям.
По всей видимости, Balder War уже удалена из App Store. Возникает вопрос, как вообще допустили к выпуску игру, явно копирующую Baldur's Gate 3. Создатели такой подделки без зазрения совести взяли за основу графику из шедевра Larian Studios, лишь слегка изменив лица персонажей. К сожалению, затея не удалась, и один из создателей Baldur's Gate 3 отреагировал на этот бездарный ремейк.
Майкл Даус, глава издательства Larian Studios, в своем блоге на X поделился изображением графики из игры Balder War вместе с GIF-файлом судьи Джуди, которая в знак разочарования грозит пальцем.
Подражателям Baldur's Gate 3 стоит задуматься над этим предупреждением и постараться хотя бы скрыть сходство своих работ с игрой от Larian Studios. К сожалению, в сети не сохранилось ни одного геймплейного изображения или реального игрового процесса Balder War.
а что реагировать то, со смеху все по падали с такого бреда
жаль не увидели Шоху
Странно что не медведем пригрозили.
"пригрозили палец", вы чего там)))
Пригрозить палец им чтобы они не делать глупость.
напомнило:
- Смотри у меня!
- Что значит "смотри у меня"? Сам у себя смотри.
Как то быстро подделку наклепали
ох наивные овечки там еще не такое найти можно
Такое Г. еще кто-то копирует
твоё мнение не абсолют, лучше посмотри на рейтинги игры, так будет правдоподобнее
С таким же успехом можно посмотреть на тебя в живую и сказать - с таким уродом ещё кто-то спит? И там и там будет субъективщина.