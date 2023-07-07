Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.7 897 оценок

Larian Studios подтвердила, что в Baldur's Gate 3 будет возможно мультиклассирование и, впервые в серии, респек классов

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Procy_on
Новости

Во время пресс-конференции "Panel From Hell" компания Larian Studios раскрыла последние подробности о Baldur's Gate 3 в преддверии ее выхода 3 августа на ПК и 6 сентября 2023 года на PS5. Среди них была подтверждена возможность мультиклассинга и респека вашего персонажа.

С 12 классами и 46 подклассами Baldur's Gate 3 предложит игрокам большой выбор, а возможные комбинации будут практически бесконечными. В связи с этим Larian Studios еще раз подчеркнула, что каждый выбор, сделанный для развития вашего персонажа, не будет поверхностным, а окажет влияние на игровой процесс, а иногда даже на диалог.

Как уже упоминалось в начале, разработчики подтвердили мультиклассинг, то есть возможность смешивать два разных класса для одного персонажа с целью получения уникальных комбинаций.

С другой стороны, при такой свободе выбора существует серьезная возможность накосячить с билдом, но, к счастью, впервые в истории серии в Baldur's Gate 3 будет разрешен респек. Разработчики подтвердили, что в игре можно будет попросить определенного персонажа сбросить его класс, чтобы он мог заново вложить полученные уровни.

Команда объяснила, что эта возможность была добавлена как для того, чтобы игроки могли экспериментировать с мультиклассом, так и для того, чтобы им не пришлось начинать игру заново, если они не удовлетворены тем, как они создали своего персонажа.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
antonborisov198

Для игры, обещающей до 100 часов на прохождение только сюжета - логичное решение.

1
Korn_Katar

Хм... Интересно, а на диалоги респек влиять будет?

0
Лютик и Радовид

Никогда не нравился ни дуалкласс, ни мультикласс. Получается персонаж ни рыба, ни мясо. Может, в этой новой редакции правил будет иначе. А вот за респек большой респект.

0
Snake Snaake Snaaaaaake

респек и уважуха!!

0
Jinol

Хз, как по мне это минус. Ну в том же старом балдуре я часто менял героев, воевал разными пачками, а теперь в этом нет смысла. Теряется некоторая индивидуальность героев. Теперь просто все будут брать одну пачку и рашить ею до финала.

-2
Кей Овальд

Не мультиклассинг, а мультиклассы! Говорите по-русски, блин.
А из какой ж вытащили это "респек" я вообще не понимаю.

-6