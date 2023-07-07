Larian Studios подтвердила, что в Baldur's Gate 3 будет возможно мультиклассирование и, впервые в серии, респек классов ©

Во время пресс-конференции "Panel From Hell" компания Larian Studios раскрыла последние подробности о Baldur's Gate 3 в преддверии ее выхода 3 августа на ПК и 6 сентября 2023 года на PS5. Среди них была подтверждена возможность мультиклассинга и респека вашего персонажа.



С 12 классами и 46 подклассами Baldur's Gate 3 предложит игрокам большой выбор, а возможные комбинации будут практически бесконечными. В связи с этим Larian Studios еще раз подчеркнула, что каждый выбор, сделанный для развития вашего персонажа, не будет поверхностным, а окажет влияние на игровой процесс, а иногда даже на диалог.

Как уже упоминалось в начале, разработчики подтвердили мультиклассинг, то есть возможность смешивать два разных класса для одного персонажа с целью получения уникальных комбинаций.



С другой стороны, при такой свободе выбора существует серьезная возможность накосячить с билдом, но, к счастью, впервые в истории серии в Baldur's Gate 3 будет разрешен респек. Разработчики подтвердили, что в игре можно будет попросить определенного персонажа сбросить его класс, чтобы он мог заново вложить полученные уровни.



Команда объяснила, что эта возможность была добавлена как для того, чтобы игроки могли экспериментировать с мультиклассом, так и для того, чтобы им не пришлось начинать игру заново, если они не удовлетворены тем, как они создали своего персонажа.