Larian Studios празднуют выход финального патча для Baldur's Gate 3: теперь команда сосредоточится на новой игре

На днях пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 получила ещё одно крупное обновление — восьмое по счёту — что стало весомым событием в сообществе игроков. Апдейт принёс с собой не только давно желаемые функции, включая переработку системы кастомизации и поведенческих сценариев спутников, но и значительно расширил выбор подклассов для героев. Новые возможности заметно углубили тактический потенциал игры и вдохнули свежую жизнь в повторные прохождения.

Руководитель студии Свен Винке подтвердил, что это последний крупный патч для проекта. Он отметил:

Мы довольны тем, где находимся с BG3. Патч 8 вновь привлёк множество игроков. Это потребовало серьёзных усилий, но я рад, что мы пошли на это.

Его заявление сопровождалось графиком онлайн-активности Steam, на котором отчётливо видно, как после выхода обновления тысячи пользователей вернулись в игру.

В этом патче разработчики внесли десятки улучшений, исправили многочисленные баги и добавили целый ряд новых диалогов, взаимодействий и скрытых механик. Как отметил Винке, объём патчноута составил 48 страниц — «Если бы Michelin составлял гид по обновлениям, этот патч получил бы три звезды».

Сразу после релиза Larian Studios официально заявили, что работа над новым контентом для Baldur's Gate 3 завершена. Команда поблагодарила игроков за поддержку и подчеркнула, что без энтузиазма сообщества подобный успех был бы невозможен. При этом в студии подтвердили, что будут продолжать выпускать только технические исправления при необходимости.

Также любопытно, что в завершении своего обращения Винке отметил:

С активной поддержкой модов игра будет жить ещё долго. А мы теперь можем сосредоточиться на следующем большом проекте, сделать его настолько хорошим, насколько это вообще возможно.

Это заявление тут же вызвало волну обсуждений в фанатском сообществе: некоторые восприняли фразу как намёк на разработку новой игры во вселенной Dungeons & Dragons, другие — как возможное возрождение ещё одной культовой ролевой франшизы, подобной Planescape: Torment.

Но пока ни подтверждений, ни подробностей о будущем проекте студии нет. Ясно одно: для Baldur's Gate 3 завершился важный этап. Игра, ставшая самой высоко оценённой RPG последнего десятилетия, теперь уходит на заслуженный отдых, передавая эстафету игрокам и моддерскому сообществу, которое продолжит развивать её в собственном темпе. Larian Studios закрывает одну из самых ярких глав в истории современной ролевой игры — чтобы начать писать новую.