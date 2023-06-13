Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.7 802 оценки

Larian Studios предоставит более "полный обзор" Baldur's Gate 3 в июле

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Procy_on
Новости

Недавно Larian Studios сообщила, что Baldur's Gate 3 "намного, намного больше", чем предполагалось пять лет назад. Даже контент раннего доступа предлагает лишь "проблеск полного опыта". Более "полный обзор" намечен на июль, а подробности об играбельных расах и классах появятся в ближайшее время.

Тем не менее, Larian также старается избегать спойлеров, и будет предупреждать о том, "чтобы вы могли принять взвешенное решение о том, хотите ли вы узнать об этом или подождать, чтобы испытать себя при запуске". Наконец, что касается выхода Baldur's Gate 3 на других платформах, то в настоящее время планируется "выпускать игру в порядке готовности платформ".

Однако команда хочет, чтобы игра работала "на всех платформах, на которых мы можем, но это гигантская, действительно RPG нового поколения с разделенным экраном, мультиплеером, невероятной широтой и плотностью, и мы не хотим идти на компромисс". Так что если версии для Nintendo Switch не будет, не удивляйтесь.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Dark1994

Надеюсь оптимизация не подкачает, бывали просадки на средне высоких на моем динозавре. Есть волнения, что в городе будет лагать

2
-zotik-

Я благо комп купил, щас все отлично. А то тоже переживал, актулка прожорливая, а что тогда будет кода выйдет полная?

1
mongol312 -zotik-

наоборот - ранний доступ всегда хуже оптимизирован, чем финальная версия, на то он и ранний, неполированный. В рекомендуемых пишут 1060 и R5 1500, значит у большинства проблем быть не должно, если конечно на совсем старом железе не пробовать.

1
-zotik- mongol312

Я до этого на 1060 проходил 1й акт до введения варвара, т.е давно)) прям проблем не было. Круто будет если будет лучше. Ведь 1060 это чуть ли не самая распостраненая карта среди геймеров

Щас 3060ти с ней вообще все отлично.

1
mongol312 -zotik-

я погонял немного и забросил - ДНД система с броском кубиков не мое совершенно. Уж лучше бы были простые пошаговые бои.

1
-zotik- mongol312

Ну посути тут кубик лишь показывает удачу или нет. Кубик во всех играх похожих есть, просто он спрятан от игрока. Вспомнить старые игры типа невервинтера или фалыча 1 и 2 ли звезные войны котор. А тут типа анимирован) глаз радует анимацией и ложной надеждой что ты управляешь им)

1
Suveren85

Надеешься на релиз в 23-м, а Ларианы выходят и говорят, "ребята, работы еще конь не валялся.." :)

1
Pravdarub

Норм этот дивизии 3.

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