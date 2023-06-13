Larian Studios предоставит более "полный обзор" Baldur's Gate 3 в июле ©

Недавно Larian Studios сообщила, что Baldur's Gate 3 "намного, намного больше", чем предполагалось пять лет назад. Даже контент раннего доступа предлагает лишь "проблеск полного опыта". Более "полный обзор" намечен на июль, а подробности об играбельных расах и классах появятся в ближайшее время.

Тем не менее, Larian также старается избегать спойлеров, и будет предупреждать о том, "чтобы вы могли принять взвешенное решение о том, хотите ли вы узнать об этом или подождать, чтобы испытать себя при запуске". Наконец, что касается выхода Baldur's Gate 3 на других платформах, то в настоящее время планируется "выпускать игру в порядке готовности платформ".

Однако команда хочет, чтобы игра работала "на всех платформах, на которых мы можем, но это гигантская, действительно RPG нового поколения с разделенным экраном, мультиплеером, невероятной широтой и плотностью, и мы не хотим идти на компромисс". Так что если версии для Nintendo Switch не будет, не удивляйтесь.