Larian Studios публикует атмосферные концепты Baldur's Gate 3, которые показывают создание монстров и персонажей ©

Удивительные монстры из самых разных фэнтези миров, разнообразные расы Dungeons & Dragons, уникальные герои и многое другое были созданы благодаря талантливой команде художников из Larian Studios и их концепциям. Разработчики опубликовали огромную коллекцию иллюстраций, от ранних набросков до идеально смоделированных моделей, что впоследствии наполнило огромный мир Baldur's Gate 3.

Набор концепт-артов по Baldur's Gate 3 получился действительно внушительным. Художники опубликовали, вероятно, все или почти все свои работы по проработке дизайна каждой детали в игре. Они долго и упорно совершенствовали уникальные виды существ и потратили такое же количество усилий на другие не менее важные детали. Команда художников из Larian Studios также не забыла про такие мелочи, как наборы причесок и бород, которые играют важную роль при создании каждого персонажа.

Эту публикацию в Larian посвятили всем начинающим цифровым художникам. Разработчики Baldur's Gate 3 призывают энтузиастов не бояться экспериментов и командной работы. Как отмечается, проработанный дизайн игры стал результатом слаженной работы целой команды опытных художников вместе с новичками индустрии.

Искусство, которое вы сейчас увидите, является результатом 6 лет напряженной работы. Мы прислушивались к отзывам, давали художникам творческую свободу для самовыражения, продолжали совершенствоваться и проводить итерации. Нужно удариться о стену нужное количество раз, чтобы она дала трещину, и, оглядываясь назад, мы бесконечно благодарны за то, что не сдались и сделали все возможное, чтобы игра выглядела как можно лучше.



Baldur's Gate 3 всегда будет занимать особое место в наших сердцах. Продолжая наследие предыдущих игр Baldur's Gate, мы отправились в невероятное приключение, чтобы перенести любимую настольную игру Dungeon and Dragons в ролевые игры нового поколения.

— сообщает Larian Studios.

Baldur's Gate 3 уже доступна для игры на ПК и PS5. До конца этого года пошаговая ролевая игра должна добраться до консолей Xbox.