Larian Studios создавала Baldur's Gate 3, ориентируясь на современную аудиторию

Baldur's Gate 3 пользуется огромным успехом не только у молодежи, но и у новичков и ветеранов жанра RPG. И это, по словам арт-директора игры Алены Дубровной, было замыслом Larian Studios.
В интервью журналу EDGE Дубровная рассказала, что идея компании всегда заключалась в создании игры, которая заинтересовала бы не только самых преданных поклонников Dungeons & Dragons и жанра RPG, но и тех, кто не знаком с предыдущими двумя частями серии или с D&D в целом.
Мы создавали ее для современной аудитории, которая, как и я, молода, поэтому, скорее всего, не играла ни в первую, ни во вторую часть. Мы хотели сделать так, чтобы игрок, даже если он не знаком с D&D или Baldur's Gate, смог получить удовольствие от игры, не только с точки зрения визуального восприятия, но и с точки зрения сюжета.
— Алена Дубровна, арт-директор BG 3.
Естественно, о хардкорных геймерах и тех, кто уже долгое время играет в эту франшизу, тоже не забыли. Адам Смит, ответственный за сценарий игры, рассказал, вопреки негативным комментариям в период раннего доступа, он был уверен в том, что делает:
Джахейра была той, кто действительно объединяет все воедино, и она всегда вызывает у меня теплые, яркие воспоминания о Baldur's Gate. Для меня есть что-то очень героическое и трагическое одновременно в том, что Джахейра вспоминает худшие моменты своей жизни. Мне, как человеку, игравшему в игры, начиная с третьей, очень понравилось наблюдать за эволюцией Джахейры и за тем, как изменились другие легендарные персонажи Забытых Королевств - особенно Воло"
Как ни странно, феноменальный запуск BG 3 сделал Larian Studios настолько знаменитой, что теперь студия может позволить себе отказаться от устоявшихся брендов. Так, известно, что одна из новых игр студии (кодовое название: Excalibur) не станет затрагивать мир Dungeons & Dragons, предлагая "нечто совершенно новое". Еще один проект, как ожидается, "раздвинет много границ".
Впрочем, если бы не гигантский успех третьей Baldur's Gate, планы Свена Винке и Ко не стали бы такими масштабными. Ранее ни один из проектов Larian Studios не собирал столько поклонников, а BG 3 до сих пор остается одной из самых популярных игр в Steam.
ориентируясь на современную аудиторию
Свен очень хитрый засранец
Верю. Серьезно заголовку. Только вот вопрос если все так хорошо чего вы так сбежали от продолжения...
Ну со слов Свена Винка они не хотят превращать серию в конвейер (хотя откровенно говоря не вижу никакого конвейера в продолжении БГ3, особенно на фоне незавершенности судеб спутников и гг в целом)
Это их выбор и так или иначе можно пожелать им удачи в новом проекте.
Пошаговое изометрическое УГ с кубиком-на современную аудиторию)