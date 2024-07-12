Larian Studios создавала Baldur's Gate 3, ориентируясь на современную аудиторию

Baldur's Gate 3 пользуется огромным успехом не только у молодежи, но и у новичков и ветеранов жанра RPG. И это, по словам арт-директора игры Алены Дубровной, было замыслом Larian Studios.

В интервью журналу EDGE Дубровная рассказала, что идея компании всегда заключалась в создании игры, которая заинтересовала бы не только самых преданных поклонников Dungeons & Dragons и жанра RPG, но и тех, кто не знаком с предыдущими двумя частями серии или с D&D в целом.

Мы создавали ее для современной аудитории, которая, как и я, молода, поэтому, скорее всего, не играла ни в первую, ни во вторую часть. Мы хотели сделать так, чтобы игрок, даже если он не знаком с D&D или Baldur's Gate, смог получить удовольствие от игры, не только с точки зрения визуального восприятия, но и с точки зрения сюжета.

— Алена Дубровна, арт-директор BG 3.

Естественно, о хардкорных геймерах и тех, кто уже долгое время играет в эту франшизу, тоже не забыли. Адам Смит, ответственный за сценарий игры, рассказал, вопреки негативным комментариям в период раннего доступа, он был уверен в том, что делает:

Джахейра была той, кто действительно объединяет все воедино, и она всегда вызывает у меня теплые, яркие воспоминания о Baldur's Gate. Для меня есть что-то очень героическое и трагическое одновременно в том, что Джахейра вспоминает худшие моменты своей жизни. Мне, как человеку, игравшему в игры, начиная с третьей, очень понравилось наблюдать за эволюцией Джахейры и за тем, как изменились другие легендарные персонажи Забытых Королевств - особенно Воло"

Как ни странно, феноменальный запуск BG 3 сделал Larian Studios настолько знаменитой, что теперь студия может позволить себе отказаться от устоявшихся брендов. Так, известно, что одна из новых игр студии (кодовое название: Excalibur) не станет затрагивать мир Dungeons & Dragons, предлагая "нечто совершенно новое". Еще один проект, как ожидается, "раздвинет много границ".

Впрочем, если бы не гигантский успех третьей Baldur's Gate, планы Свена Винке и Ко не стали бы такими масштабными. Ранее ни один из проектов Larian Studios не собирал столько поклонников, а BG 3 до сих пор остается одной из самых популярных игр в Steam.