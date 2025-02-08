Larian Studios выпустила обновление к восьмому патчу для Baldur's Gate 3

Larian Studios продолжает готовить 8 патч к релизу для Baldur’s Gate 3, выпустив первое обновление для стресс-теста. Оно доступно на PS5, Xbox Series X|S и PC и включает исправления ошибок.

Теперь Гейл снова требует магические предметы, а радиальные меню корректно отображают описания. Также разработчики внесли изменения в кроссплей, но пока продолжают работать над его стабильностью.

Фоторежим получил новые функции и улучшения, а также были исправлены другие важные баги. Полный список изменений доступен вот здесь.