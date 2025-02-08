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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 15 403 оценки

Larian Studios выпустила обновление к восьмому патчу для Baldur's Gate 3

butcher69
Новости

Larian Studios продолжает готовить 8 патч к релизу для Baldur’s Gate 3, выпустив первое обновление для стресс-теста. Оно доступно на PS5, Xbox Series X|S и PC и включает исправления ошибок.

Студия Larian объявила о начале тестирования восьмого патча для Baldur's Gate 3 на всех платформах

Теперь Гейл снова требует магические предметы, а радиальные меню корректно отображают описания. Также разработчики внесли изменения в кроссплей, но пока продолжают работать над его стабильностью.

Фоторежим получил новые функции и улучшения, а также были исправлены другие важные баги. Полный список изменений доступен вот здесь.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Ясос Убибу

А что это игра в раннем доступе была? Или почему там багов и исправлений, аж на 8 патчей?

-1
Deveron

Бетатестеры которые ещё и приплачивают, кто откажется?

0
Альбиберчери

я выбил все концовки все ачивки и выпускают патчи мне не будет интересно заново смотреть

-4
Pahant0Ss

Надо им сказать, что зря трудятся, ведь Альбиберчери выбил все концовки и ачивки.

8