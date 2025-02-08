Larian Studios выпустила обновление к восьмому патчу для Baldur's Gate 3

Larian Studios продолжает готовить 8 патч к релизу для Baldur’s Gate 3, выпустив первое обновление для стресс-теста. Оно доступно на PS5, Xbox Series X|S и PC и включает исправления ошибок.
Теперь Гейл снова требует магические предметы, а радиальные меню корректно отображают описания. Также разработчики внесли изменения в кроссплей, но пока продолжают работать над его стабильностью.
Фоторежим получил новые функции и улучшения, а также были исправлены другие важные баги. Полный список изменений доступен вот здесь.
А что это игра в раннем доступе была? Или почему там багов и исправлений, аж на 8 патчей?
Бетатестеры которые ещё и приплачивают, кто откажется?
я выбил все концовки все ачивки и выпускают патчи мне не будет интересно заново смотреть
Надо им сказать, что зря трудятся, ведь Альбиберчери выбил все концовки и ачивки.