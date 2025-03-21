Larian Studios выпустила третье исправление для восьмого патча Baldur's Gate 3

На данный момент Larian Studios занимается тестированием крупного восьмого патча для Baldur’s Gate 3. Из-за его масштаба, в процессе тестирования, разработчики обнаруживают ошибки и выпускают для него различные исправления.

Разработчики представили третье исправление для восьмого патча, в котором устранили ряд критических ошибок, которые приводили к вылетам, а так же внесли различные правки в новые подклассы, систему модов, интерфейс и ряд других вещей. Всего третье исправление насчитывает свыше 100 различных исправлений и улучшений.

Когда именно состоится общий релиз восьмого патча для игры - на данный момент неизвестно.