Larian Studios выпустила третье исправление для восьмого патча Baldur's Gate 3

На данный момент Larian Studios занимается тестированием крупного восьмого патча для Baldur’s Gate 3. Из-за его масштаба, в процессе тестирования, разработчики обнаруживают ошибки и выпускают для него различные исправления.
Разработчики представили третье исправление для восьмого патча, в котором устранили ряд критических ошибок, которые приводили к вылетам, а так же внесли различные правки в новые подклассы, систему модов, интерфейс и ряд других вещей. Всего третье исправление насчитывает свыше 100 различных исправлений и улучшений.
Когда именно состоится общий релиз восьмого патча для игры - на данный момент неизвестно.
Кузен моего свата троюрного брата зятя свекры
вылет на вылете в текущем патче, не удивительно что они пытаются исправить
Когда для патча выпустили патч, иронично
Я конечно всё понимаю, но патчить патчи? Причём так долго...ну это прям п****ц.
Это уже фарс какой-то...
Тебе какая разница? Твое хобби ждать релиза, а не играть в релиз, вот и сиди и жди. А мы 2-3 раз перепройдем.
Ну так он поест приготовленную еду, а вы как дикари полусырую
Он никакую не поест, клоун, изучи матчасть (его комменты). У него Каждая игра которая получет патчи является незаконченной, даже если патч чинит прописную букву А на строчную а. Так что прежде чем брызгать, изучи то, о чем пишешь. Ну и по сабжу - игра была законченной еще на релизе (как и большинство других игр получающих патчи), поэтому мы уже по два раза съели отборный стейк и сейчас 3 заход будет, а ты, с твоим другом выше сидите как шавки голодные в вечном режиме ожидания "законченной" игры.
Мы уже съели стейк, сейчас к стейку просто добавляется салатик.
игра на релизе проходилась без багов идеально а то что разрабы любят свой проект и не могут бросить что в этом плохого?
Те кто еще не начинал игру может и порадуются новости, а тем кто её уже не раз прошел, оно даром не надо потому, как новинок стока повыпускали, рабочего времени пройти не хватает.
Третье исправление для 8 патча ларианы даже тут отличились. А если вспомнить что игра была хрен знает сколько в раннем доступе становится совсем печально.
Третий (!) фикс на патч, который еще не вышел.
Действуют, так сказать, на опережение.
Так и скажите, игра пока в разработке.
И не говори. Раньше разработчики специальную команду тестеров нанимали, сейчас за них игроки должны бесплатно работать. Хотя как бесплатно, сами "тестеры" купившие игру и платят!
Как я понял, желающие потестировать патч могли получить ключ на тестовую версию и без игры. Она отдельной игрой в библиотеке валяется
С 6 октября 2020 в раннем доступе... весна 2025 - третье исправление для восьмого патча...
занимается тестированием
Игроки балды только этим и занимаются, бетатест же
не толькоэтим ,в перерывах они любят обвинять,другие игры в продвижении повестки)
А после выхода, спустя время... начнут делать 9 патч, который вот уж точно последний, перед погружением в "новый" проект, кого они пытаются обмануть и ежу понятся, что никакого нового проекта у них нет и они в душе не бут, как начать его делать, вот и орут на каждом шагу, про свои патчи, дабы выжать как можно больше из своей единственной успешной игры. Не то чтобы я жаловался, по мне так пусть допиливают сколько влезет, того глядишь и весь вырезанный контент восстановят.
нет, они четко сказали, что балдурс не будут делать, потому что деньги идут другому владельцу, а они хотят дойную корову свою, по этому игру не стали доделывать и выделили пару человек, которые шьют маленькие патчи из недоделанного контента.
А игру заведомо выпустили неготовой, чтобы продать больше копий, боялись конкуренции со Starfield.
До чего же докатилась игроиндустрия, теперь выпускают патчи для патчей и патчами погоняют.
Все вам не так. Нет патчей к кривому релизу - негодуете, пытаются разрабы довести игру до идеала - тоже нехорошие.
Так, блеан, может надо сразу КАЧЕСТВЕННОЕ выпускать, а не кривой релиз?
Просто он не табаки что бы ему всё нарвалось в отличие от вас которые готовы жрать с лопаты то что система предложить, даже полусырой продукт коричневого цвета
Глиномес, который защищает сралкер 2 - коричневому из этой ветки приучен только ты, у остальных есть вкус и пойдем играть по 3 разу в лучшую рпг последних 5 лет. А ты жди, пока тебе в сралкер АИ 100.0 завезут.
дожили, патчи для патчей теперь, 1 баг исправят, 10 новых добавят
Кто бы мог подумать то, что игра с кучей скриптов может ломаться лол
Хотя я 3 раза игру прошел и не видел критических багов (300 часов игры)
Это же Larian и Baldur's Gate 3, да? Им можно, а вот если какой-нибудь Сталкер 2, то...
P.S. "Они оскорбляют нашу прелесть"
Ну ущемлённый вышел троллить, нравится сталкер вот и трись там, что же ты в каждой теме по БГ3 свои несчастные 3 копейки вставляешь если она тебе так не нравится? Я например очень жду патч и пройду игру ещё раз с радостью, как и многие.
Троллю? Я просто напоминаю про двойные стандарты пользователей PG.
Выпустить отличную игру и постоянно улучшать её и выпустить кусок лагающего кода без обещанной симуляции жизни и много другого это одно и то же как же. А если объективно, то сколько наград игра года сталкер взял? А БГ3?
Я про качество игр ничего не говорил, хотя тут можно сравнить даты выпуска, плюс Baldur's Gate 3 был в раннем доступе.
Ахахх, наверно уже писал кто, но грех не повторить, выходит очередной патч на всратенький, но хотя бы с геймплеем сталкер - фу, халтурщики! Выходит ещё более очередной патч на недоигру гейские врата 3 - класс, работяги!
>выходит патч на игру которая со старта кусок кала с вырезанными ключевыми фичами серии
>Выходит патч на игру которой уже пару лет и её до сих поддерживают контентом которая в раннем доступе была уже лучше чем сталкир2
Ахахахаха дааааа
ты два раза обосрался - и сталкер и бг3 хорошие игры разных жанров
Двуличие на лицо, особенно на этом сайте, потому разработчики донатили куда не надо и это каждому шкиле нанесло травму
в Baldurs Gate 3 вырезано все, начиная от заклинаний(САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ МОД БУКВАЛЬНО ВЫРЕЗАННЫЕ ЗАКЛИНАНИЯ), включая компаньонов, квестов, локаций и вариаций прохождения.
Кетерик Торм должен быть компаньоном, вырезали.
Нере должен быть компаньоном, вырезали.
Должен встречаться ковен ведьм, вырезали.
Сюжетка Карлах вырезана.
Тебе даже утешительные ролики за темное прохождение в 6 патче дали, чтобы компенсировать, что они вариативность не сделали)