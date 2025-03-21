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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 15 768 оценок

Larian Studios выпустила третье исправление для восьмого патча Baldur's Gate 3

AceTheKing AceTheKing

На данный момент Larian Studios занимается тестированием крупного восьмого патча для Baldur’s Gate 3. Из-за его масштаба, в процессе тестирования, разработчики обнаруживают ошибки и выпускают для него различные исправления.

Разработчики представили третье исправление для восьмого патча, в котором устранили ряд критических ошибок, которые приводили к вылетам, а так же внесли различные правки в новые подклассы, систему модов, интерфейс и ряд других вещей. Всего третье исправление насчитывает свыше 100 различных исправлений и улучшений.

Когда именно состоится общий релиз восьмого патча для игры - на данный момент неизвестно.

54
63
Комментарии: 63
Ваш комментарий
tesla707
третье исправление для восьмого патча

Кузен моего свата троюрного брата зятя свекры

14
slavko_xxx

вылет на вылете в текущем патче, не удивительно что они пытаются исправить

0
K.G.B

Когда для патча выпустили патч, иронично

0
Adam55

Я конечно всё понимаю, но патчить патчи? Причём так долго...ну это прям п****ц.

-1
Кей Овальд

Это уже фарс какой-то...

-4
QuadrupedalDon

Тебе какая разница? Твое хобби ждать релиза, а не играть в релиз, вот и сиди и жди. А мы 2-3 раз перепройдем.

-19
Light of Tfuth QuadrupedalDon

Ну так он поест приготовленную еду, а вы как дикари полусырую

2
QuadrupedalDon Light of Tfuth

Он никакую не поест, клоун, изучи матчасть (его комменты). У него Каждая игра которая получет патчи является незаконченной, даже если патч чинит прописную букву А на строчную а. Так что прежде чем брызгать, изучи то, о чем пишешь. Ну и по сабжу - игра была законченной еще на релизе (как и большинство других игр получающих патчи), поэтому мы уже по два раза съели отборный стейк и сейчас 3 заход будет, а ты, с твоим другом выше сидите как шавки голодные в вечном режиме ожидания "законченной" игры.

3
OculusMortem Light of Tfuth

Мы уже съели стейк, сейчас к стейку просто добавляется салатик.

3
KPAHbl4 Light of Tfuth

игра на релизе проходилась без багов идеально а то что разрабы любят свой проект и не могут бросить что в этом плохого?

4
Беркут Слеер

Те кто еще не начинал игру может и порадуются новости, а тем кто её уже не раз прошел, оно даром не надо потому, как новинок стока повыпускали, рабочего времени пройти не хватает.

-6
Egik81

Третье исправление для 8 патча ларианы даже тут отличились. А если вспомнить что игра была хрен знает сколько в раннем доступе становится совсем печально.

-6
PanKotovsky
третье исправление для восьмого патча
Когда именно состоится общий релиз восьмого патча для игры - на данный момент неизвестно.

Третий (!) фикс на патч, который еще не вышел.

Действуют, так сказать, на опережение.

Так и скажите, игра пока в разработке.

-7
yariko ookami

И не говори. Раньше разработчики специальную команду тестеров нанимали, сейчас за них игроки должны бесплатно работать. Хотя как бесплатно, сами "тестеры" купившие игру и платят!

-5
Ds_Raider yariko ookami

Как я понял, желающие потестировать патч могли получить ключ на тестовую версию и без игры. Она отдельной игрой в библиотеке валяется

0
EvanescentAdira

С 6 октября 2020 в раннем доступе... весна 2025 - третье исправление для восьмого патча...

-8
Deveron

занимается тестированием

Игроки балды только этим и занимаются, бетатест же

-8
kager0709

не толькоэтим ,в перерывах они любят обвинять,другие игры в продвижении повестки)

0
Ash-not-dim-batul

А после выхода, спустя время... начнут делать 9 патч, который вот уж точно последний, перед погружением в "новый" проект, кого они пытаются обмануть и ежу понятся, что никакого нового проекта у них нет и они в душе не бут, как начать его делать, вот и орут на каждом шагу, про свои патчи, дабы выжать как можно больше из своей единственной успешной игры. Не то чтобы я жаловался, по мне так пусть допиливают сколько влезет, того глядишь и весь вырезанный контент восстановят.

-9
Mirabell Ivsi

нет, они четко сказали, что балдурс не будут делать, потому что деньги идут другому владельцу, а они хотят дойную корову свою, по этому игру не стали доделывать и выделили пару человек, которые шьют маленькие патчи из недоделанного контента.

А игру заведомо выпустили неготовой, чтобы продать больше копий, боялись конкуренции со Starfield.

-1
yariko ookami
Разработчики представили третье исправление для восьмого патча

До чего же докатилась игроиндустрия, теперь выпускают патчи для патчей и патчами погоняют.

-11
Pinaev Sergey

Все вам не так. Нет патчей к кривому релизу - негодуете, пытаются разрабы довести игру до идеала - тоже нехорошие.

8
Anglerfish Pinaev Sergey

Так, блеан, может надо сразу КАЧЕСТВЕННОЕ выпускать, а не кривой релиз?

0
Light of Tfuth Pinaev Sergey

Просто он не табаки что бы ему всё нарвалось в отличие от вас которые готовы жрать с лопаты то что система предложить, даже полусырой продукт коричневого цвета

-7
QuadrupedalDon Light of Tfuth

Глиномес, который защищает сралкер 2 - коричневому из этой ветки приучен только ты, у остальных есть вкус и пойдем играть по 3 разу в лучшую рпг последних 5 лет. А ты жди, пока тебе в сралкер АИ 100.0 завезут.

1
Юрий Пенкин

дожили, патчи для патчей теперь, 1 баг исправят, 10 новых добавят

-12
Гамер132

Кто бы мог подумать то, что игра с кучей скриптов может ломаться лол

Хотя я 3 раза игру прошел и не видел критических багов (300 часов игры)

15
ZAUSA

Это же Larian и Baldur's Gate 3, да? Им можно, а вот если какой-нибудь Сталкер 2, то...

P.S. "Они оскорбляют нашу прелесть"

-17
KnDiman

Ну ущемлённый вышел троллить, нравится сталкер вот и трись там, что же ты в каждой теме по БГ3 свои несчастные 3 копейки вставляешь если она тебе так не нравится? Я например очень жду патч и пройду игру ещё раз с радостью, как и многие.

4
Kypощyп
1
ZAUSA KnDiman

Троллю? Я просто напоминаю про двойные стандарты пользователей PG.

0
KnDiman ZAUSA

Выпустить отличную игру и постоянно улучшать её и выпустить кусок лагающего кода без обещанной симуляции жизни и много другого это одно и то же как же. А если объективно, то сколько наград игра года сталкер взял? А БГ3?

0
ZAUSA KnDiman

Я про качество игр ничего не говорил, хотя тут можно сравнить даты выпуска, плюс Baldur's Gate 3 был в раннем доступе.

-4
dexxxx123

Ахахх, наверно уже писал кто, но грех не повторить, выходит очередной патч на всратенький, но хотя бы с геймплеем сталкер - фу, халтурщики! Выходит ещё более очередной патч на недоигру гейские врата 3 - класс, работяги!

-17
Fallen space knight

>выходит патч на игру которая со старта кусок кала с вырезанными ключевыми фичами серии
>Выходит патч на игру которой уже пару лет и её до сих поддерживают контентом которая в раннем доступе была уже лучше чем сталкир2
Ахахахаха дааааа

4
KPAHbl4

ты два раза обосрался - и сталкер и бг3 хорошие игры разных жанров

-1
Light of Tfuth

Двуличие на лицо, особенно на этом сайте, потому разработчики донатили куда не надо и это каждому шкиле нанесло травму

-5
Mirabell Ivsi Fallen space knight

в Baldurs Gate 3 вырезано все, начиная от заклинаний(САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ МОД БУКВАЛЬНО ВЫРЕЗАННЫЕ ЗАКЛИНАНИЯ), включая компаньонов, квестов, локаций и вариаций прохождения.

Кетерик Торм должен быть компаньоном, вырезали.
Нере должен быть компаньоном, вырезали.
Должен встречаться ковен ведьм, вырезали.
Сюжетка Карлах вырезана.

-3
Mirabell Ivsi Fallen space knight

Тебе даже утешительные ролики за темное прохождение в 6 патче дали, чтобы компенсировать, что они вариативность не сделали)

-1