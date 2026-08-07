Larian Studios выпустила видео c 10 самыми редкими сценами в Baldur's Gate 3

Официальный Ютуб-канал студии Larian опубликовал ролик под названирем "10 Самых редких сцен в Baldur's Gate 3". В видео сотрудница студии Эй Вилсон рассказывает о редких диалогах, концовках и взаимодействиях, которые видели далеко не все игроки даже после нескольких прохождений.

В описании к видео говорится: если вы три года с удовольствием распутывали все сюжетные нити Baldur’s Gate 3, то, возможно, относитесь к тем немногим, кто успел столкнуться с некоторыми из этих сцен. Авторы призывают зрителей поделиться в комментариях, какая из них удивила сильнее всего. Вот их перечень (могут быть спойлеры!):

Крайне редкая концовка для Лаэзель (по словам ведущей, ее видели примерно 50 человек);

Провал проверки, после которого Вульбрен Бонгл отказывается от помощи и остается в тюрьме Абсолюта;

Сцена с бардом, который все равно погибает, даже если Альфиру удалось уберечь от лагеря;

Предложение Орфея о союзе с игроком в форме Иллитида;

Редкий комплимент от Минтары;

Джинн в "Колдовских принадлежностях", который принимает героя за слугу;

"Лечение" от солнечной аллергии от божественного возлюбленного;

Фраза Минтары "Давай будем монстрами вместе";

Появление дочери Уилла - Лили Авроры Равенгард;

Сцена с Астарионом и ритуалом Касадора, которая происходит даже если спутник был схвачен или убит в первом акте.

В конце ролика ведущая поздравляет тех, кто увидел эти сцены лично, и намекает, что сейчас самое время начать еще одно прохождение.