Larian Studios выпустила видео c 10 самыми редкими сценами в Baldur's Gate 3

Официальный Ютуб-канал студии Larian опубликовал ролик под названирем "10 Самых редких сцен в Baldur's Gate 3". В видео сотрудница студии Эй Вилсон рассказывает о редких диалогах, концовках и взаимодействиях, которые видели далеко не все игроки даже после нескольких прохождений.
В описании к видео говорится: если вы три года с удовольствием распутывали все сюжетные нити Baldur’s Gate 3, то, возможно, относитесь к тем немногим, кто успел столкнуться с некоторыми из этих сцен. Авторы призывают зрителей поделиться в комментариях, какая из них удивила сильнее всего. Вот их перечень (могут быть спойлеры!):
- Крайне редкая концовка для Лаэзель (по словам ведущей, ее видели примерно 50 человек);
- Провал проверки, после которого Вульбрен Бонгл отказывается от помощи и остается в тюрьме Абсолюта;
- Сцена с бардом, который все равно погибает, даже если Альфиру удалось уберечь от лагеря;
- Предложение Орфея о союзе с игроком в форме Иллитида;
- Редкий комплимент от Минтары;
- Джинн в "Колдовских принадлежностях", который принимает героя за слугу;
- "Лечение" от солнечной аллергии от божественного возлюбленного;
- Фраза Минтары "Давай будем монстрами вместе";
- Появление дочери Уилла - Лили Авроры Равенгард;
- Сцена с Астарионом и ритуалом Касадора, которая происходит даже если спутник был схвачен или убит в первом акте.
В конце ролика ведущая поздравляет тех, кто увидел эти сцены лично, и намекает, что сейчас самое время начать еще одно прохождение.
Спойлеры бан
Про Альфу, наверное, все знают и юзали оглушение на ней, играя за Соблазна.