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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 872 оценки

Larian Studios выпустила видео c 10 самыми редкими сценами в Baldur's Gate 3

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Официальный Ютуб-канал студии Larian опубликовал ролик под названирем "10 Самых редких сцен в Baldur's Gate 3". В видео сотрудница студии Эй Вилсон рассказывает о редких диалогах, концовках и взаимодействиях, которые видели далеко не все игроки даже после нескольких прохождений.

В описании к видео говорится: если вы три года с удовольствием распутывали все сюжетные нити Baldur’s Gate 3, то, возможно, относитесь к тем немногим, кто успел столкнуться с некоторыми из этих сцен. Авторы призывают зрителей поделиться в комментариях, какая из них удивила сильнее всего. Вот их перечень (могут быть спойлеры!):

  • Крайне редкая концовка для Лаэзель (по словам ведущей, ее видели примерно 50 человек);
  • Провал проверки, после которого Вульбрен Бонгл отказывается от помощи и остается в тюрьме Абсолюта;
  • Сцена с бардом, который все равно погибает, даже если Альфиру удалось уберечь от лагеря;
  • Предложение Орфея о союзе с игроком в форме Иллитида;
  • Редкий комплимент от Минтары;
  • Джинн в "Колдовских принадлежностях", который принимает героя за слугу;
  • "Лечение" от солнечной аллергии от божественного возлюбленного;
  • Фраза Минтары "Давай будем монстрами вместе";
  • Появление дочери Уилла - Лили Авроры Равенгард;
  • Сцена с Астарионом и ритуалом Касадора, которая происходит даже если спутник был схвачен или убит в первом акте.

В конце ролика ведущая поздравляет тех, кто увидел эти сцены лично, и намекает, что сейчас самое время начать еще одно прохождение.

Трейлеры 40
30
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Алексатор

Спойлеры бан

7
Hroum95

Про Альфу, наверное, все знают и юзали оглушение на ней, играя за Соблазна.

3