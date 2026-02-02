Larian Studios выпустили расслабляющее анимационное видео о героях Baldur's Gate 3, отдыхающих в лагере

Larian Studios выложила на своем официальном YouTube-канале Channel From Hell, известном трансляциями и интервью с разработчиками, необычное анимационное видео, в котором главные герои Baldur's Gate 3 в течение 30 минут отдыхают в лагере под расслабляющую музыкальную тему Рафаэля "Final Act".
В ролике, созданном вместе со студией Spud Gun Studios, персонажи игры под умиротворяющие звуки занимаются обычными лагерными делами: Уилл играет в апорт со Шкрябом, Карлах сражается с пивной бочкой в попытке налить себе напиток, Шэдоухарт медитирует, Астарион рисует, Гейл изучает фолиант, а Лаэзель играет c отрубленной головой Иллитида.
Видео наполнено пасхальными яйцами: от указателя на реально существующую в Исландии улицу Baldursgata, до отсылок к предыдущему ролику Larian про запуск инструментов для моддинга. Иногда происходят разные юмористические события, например Гейл находит у себя пистолет, гигантский кролик приносит за шкирку Шкряба, или появляется волшебник, который превращает Шэдоухарт в кошкодевочку, а Карлах в игрока Let Me Solo Her из Elden Ring.
Релиз показывает, что Larian продолжает поддерживать игру с юмором и вниманием к деталям, даже после успеха и перехода к новым проектам. В данный момент студия работает над своей новой игрой Divinity, которая будет учитывать опыт Baldur's Gate 3.
Lofi Baldur's Radio
Как говорится, когда хлеб нужно постепенно выводить из оборота его заменяют зрелищами.