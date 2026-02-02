Larian Studios выпустили расслабляющее анимационное видео о героях Baldur's Gate 3, отдыхающих в лагере

Larian Studios выложила на своем официальном YouTube-канале Channel From Hell, известном трансляциями и интервью с разработчиками, необычное анимационное видео, в котором главные герои Baldur's Gate 3 в течение 30 минут отдыхают в лагере под расслабляющую музыкальную тему Рафаэля "Final Act".

В ролике, созданном вместе со студией Spud Gun Studios, персонажи игры под умиротворяющие звуки занимаются обычными лагерными делами: Уилл играет в апорт со Шкрябом, Карлах сражается с пивной бочкой в попытке налить себе напиток, Шэдоухарт медитирует, Астарион рисует, Гейл изучает фолиант, а Лаэзель играет c отрубленной головой Иллитида.

Видео наполнено пасхальными яйцами: от указателя на реально существующую в Исландии улицу Baldursgata, до отсылок к предыдущему ролику Larian про запуск инструментов для моддинга. Иногда происходят разные юмористические события, например Гейл находит у себя пистолет, гигантский кролик приносит за шкирку Шкряба, или появляется волшебник, который превращает Шэдоухарт в кошкодевочку, а Карлах в игрока Let Me Solo Her из Elden Ring.



Релиз показывает, что Larian продолжает поддерживать игру с юмором и вниманием к деталям, даже после успеха и перехода к новым проектам. В данный момент студия работает над своей новой игрой Divinity, которая будет учитывать опыт Baldur's Gate 3.