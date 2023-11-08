Larian вернула возможность в Baldur's Gate 3 уложить Лаэзель в постель за максимально короткое время

В то время как Baldur's Gate 3 была подвергнута цензуре в Японии, чтобы предотвратить обнаженку и пытки, Larian вернулась, чтобы порадовать сообщество, вновь введя возможность поиметь Лаэзель за очень короткое время.
Последний патч Baldur's Gate 3 разрушил мечты секс-спидраннеров, т.е. практику, когда некоторые игроки быстро заводили романы с персонажами доведя их до постели за короткое время. Но, судя по всему, Larian прислушалась к мнению сообщества и сделала шаг назад, сделав "развратные" спидраны снова жизнеспособными. Это подтверждает мировая рекордсменка в этой категории, Mae.
Она подтвердила, что было выпущено мини-обновление размером 5 МБ, которое, на первый взгляд, ничего не изменило. Как оказалось, это небольшое обновление вернуло возможность завоевать расположение Лаэзель и "уложить" ее за максимально короткий срок.
Ну, технически, это Лаэзель имеет игрока, и ещё кого-нибудь из команды, для сравнения.
Это всё меняет и теперь у озабоченных есть оправдание.
Она транс??
Нет, у нее предпочтения БДСМ
Она настолько сурова, что даже если её в какой-то момент раздеть перед предпостельной прелюдией, она всё равно напихает фистинга любому не боевому классу.
не могу найти этот подкласс или талант
Это какой-то прикол, что рекорды по быстрой постельной сцене ставят девушки? Формально уже как минимум второй рекорд принадлежит девушке 😄
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Уложить Лаэзель в постель!? Найдется ли на Земле извращенец, который бы это сделал вживую? Хотя и в игре это сомнительное удовольствие для самых конченных извращенцев.
конечно найдется.бутылка водки и вперед !
Ну, хз, актриса давшая внешность и голос Лаэзель очень даже симпатичная.
мой друг вообще случайно это сделал во время кооперативного прохождения
это конечно на вкус и цвет и каждый человек индивидуален нооо...честно скажу, она далекооо не в моем вкусе и я честно пытаюсь, но не могу понять, что вы в ней нашли...
Максимально быстро похоронил ее. Мерзкая особа. :)
Мда, только казалось, что разрабы хоть что-то нормальное начали делать в этой игре, исправляя тупые моменты, как тут же вернули всё обратно...
...я просто в ах***уе
Это на сколько же сильно всех расстроило, что всё вернули за несколько дней?
Larian следовало бы сделать отельный симулятор свиданий по игре. Чтоб без всякий пошаговых действий, сразу дружно и со всеми, невзирая на чины и статусы.
Я думал, что RPG, а не симулятор быстрого секса, но новости говорят об обратном.
Никуда не деться, это одна из популярных фишек игры.
Эта игра - симулятор того, как не стать жертвой медведя, гея вампира и других уродин, причем жертвой в сексуальном плане.
Вся суть этой игры - жарится со всякими уродами =)))
есть еще достояния у этой поделки, кроме как вызывать дебильные хихиканья у школьников?
Есть одно - байтить тебя на дебильные коменты
Ох уж эти мужики с их спермотоксичными запросами на сексуализацию всего и вся...
Ты болен?
Поиметь бы тех недоразрабов, которые делают вот такие недоигры! Причем поиметь их желательно отбойным молотком!
так то качественная игра а иметь молотком нужно тех кто за стым там отвечает и тот кто ынди кал отгружает туда… если все игоры нынешнии как эта по качеству была мы бы вновь в 2000х начала очутились когда что не игра то хит прям через одну практически
Опять за тобой санитары недоглядели.