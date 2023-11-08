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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 712 оценок

Larian вернула возможность в Baldur's Gate 3 уложить Лаэзель в постель за максимально короткое время

Procy_on
Новости

В то время как Baldur's Gate 3 была подвергнута цензуре в Японии, чтобы предотвратить обнаженку и пытки, Larian вернулась, чтобы порадовать сообщество, вновь введя возможность поиметь Лаэзель за очень короткое время.

Последний патч Baldur's Gate 3 разрушил мечты секс-спидраннеров, т.е. практику, когда некоторые игроки быстро заводили романы с персонажами доведя их до постели за короткое время. Но, судя по всему, Larian прислушалась к мнению сообщества и сделала шаг назад, сделав "развратные" спидраны снова жизнеспособными. Это подтверждает мировая рекордсменка в этой категории, Mae.

Она подтвердила, что было выпущено мини-обновление размером 5 МБ, которое, на первый взгляд, ничего не изменило. Как оказалось, это небольшое обновление вернуло возможность завоевать расположение Лаэзель и "уложить" ее за максимально короткий срок.

31
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Pavlissimus

Ну, технически, это Лаэзель имеет игрока, и ещё кого-нибудь из команды, для сравнения.

13
TAPAKAH222

Это всё меняет и теперь у озабоченных есть оправдание.

-9
Whiskey_40Vol

Она транс??

-7
sapphire_n Whiskey_40Vol

Нет, у нее предпочтения БДСМ

6
Pavlissimus Whiskey_40Vol

Она настолько сурова, что даже если её в какой-то момент раздеть перед предпостельной прелюдией, она всё равно напихает фистинга любому не боевому классу.

1
Anton Vasiljev Pavlissimus

не могу найти этот подкласс или талант

0
luVol

Это какой-то прикол, что рекорды по быстрой постельной сцене ставят девушки? Формально уже как минимум второй рекорд принадлежит девушке 😄

7
sky demon

-

0
ssvsergey

Уложить Лаэзель в постель!? Найдется ли на Земле извращенец, который бы это сделал вживую? Хотя и в игре это сомнительное удовольствие для самых конченных извращенцев.

4
demon 86

конечно найдется.бутылка водки и вперед !

1
Микола Ларионов

Ну, хз, актриса давшая внешность и голос Лаэзель очень даже симпатичная.

1
Night Strider

мой друг вообще случайно это сделал во время кооперативного прохождения

0
Excellent Stark

это конечно на вкус и цвет и каждый человек индивидуален нооо...честно скажу, она далекооо не в моем вкусе и я честно пытаюсь, но не могу понять, что вы в ней нашли...

2
Никита Краснов

Максимально быстро похоронил ее. Мерзкая особа. :)

1
Ain Grimm

Мда, только казалось, что разрабы хоть что-то нормальное начали делать в этой игре, исправляя тупые моменты, как тут же вернули всё обратно...

...я просто в ах***уе

0
NBarsuk

Это на сколько же сильно всех расстроило, что всё вернули за несколько дней?

0
Беркут Слеер

Larian следовало бы сделать отельный симулятор свиданий по игре. Чтоб без всякий пошаговых действий, сразу дружно и со всеми, невзирая на чины и статусы.

0
TAPAKAH222

Я думал, что RPG, а не симулятор быстрого секса, но новости говорят об обратном.

-2
Ganwor

Никуда не деться, это одна из популярных фишек игры.

1
Ain Grimm

Эта игра - симулятор того, как не стать жертвой медведя, гея вампира и других уродин, причем жертвой в сексуальном плане.

1
ВернитеТрусы

Вся суть этой игры - жарится со всякими уродами =)))

-3
Pavlissimus
0
UnchangingElder

есть еще достояния у этой поделки, кроме как вызывать дебильные хихиканья у школьников?

-6
Anton Vasiljev

Есть одно - байтить тебя на дебильные коменты

4
Лунамария

Ох уж эти мужики с их спермотоксичными запросами на сексуализацию всего и вся...

-7
QD19

Ты болен?

1
Авраам Линкольн

Поиметь бы тех недоразрабов, которые делают вот такие недоигры! Причем поиметь их желательно отбойным молотком!

-19
Wolfenstein

так то качественная игра а иметь молотком нужно тех кто за стым там отвечает и тот кто ынди кал отгружает туда… если все игоры нынешнии как эта по качеству была мы бы вновь в 2000х начала очутились когда что не игра то хит прям через одну практически

-10
Anton Vasiljev

Опять за тобой санитары недоглядели.

1