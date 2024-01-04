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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 297 оценок

Larian встала на защиту забаненных на Xbox игроков за публикацию откровенного контента и обратилась напрямую к Microsoft

butcher69
Новости

Разработчик Baldur's Gate 3 компания Larian Studios ведет переговоры с Microsoft по поводу того, что игроки Xbox могут быть забанены за загрузку откровенного внутриигрового контента.

Вчера мы сообщали про одного из игроков Baldur's Gate 3 на Xbox, который был забанен на один год после того, как на серверы Microsoft были автоматически загружены откровенные ролики геймплея Baldur's Gate 3. После того как пользователь был забанен, он обратился в Microsoft с просьбой разобраться в проблеме, но, судя по всему, блокировка была "оправданна". По крайней мере, так заявили в службе поддержки Microsoft.

На сайте X директор издательства Larian Майкл Даус заявил, что команда в настоящее время обсуждает с Microsoft этот довольно "неприятный" вопрос для игроков Baldur's Gate 3 на Xbox.

Мы видели сообщения о том, что некоторые игроки были забанены или столкнулись с другими проблемами на Xbox, загрузив скриншоты/видео своего игрового контента. Мы обсуждаем это с Microsoft и разбираемся. Это раздражает и некрасиво со стороны компании.

Директор издательства Larian добавил, что на данный момент "зрелый" контент в Baldur's Gate 3 можно отключить во внутриигровых настройках игры.

Даус также сообщил, что команда сосредоточилась на том, чтобы игроки, независимо от платформы, получали удовольствие от игры в Baldur's Gate 3.

Мы сосредоточены исключительно на том, чтобы игроки хорошо проводили время, независимо от того, где они ее покупают.

Посмотрим, как будет развиваться этот вопрос и будут ли разблокированы те, кто был забанен за загрузку/обмен роликами геймплея и/или скриншотами откровенного содержания.

Baldur's Gate уже доступна во всем мире для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

39
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Кей Овальд

Лариан база - Майки антибаза.

13
TheLokich

Не база а целый город крепость вот уже 25+ лет сидит Свен Винке в доспехах и делает игры только ради развлечения и удовольствия а не только прибыли.

3
Mad_cloud

Молодцы

8
Alex_3576

Larian Studios FOREVER!!! =)

3
Андрей Златов

Майки жёсткие какие-то. У них там правила сообщества жёсткие

1
Artery Kaulitz

И игры умеют делать, и с коммьюнити связь поддерживать. Не зря все свои награды получили

1
AT_Sagor

Так они свой Старфилд не оживят.

0
shit again

Мишка, нееет!!!!!!

-2
Mranabiz

Не перестаю поражаться западу..С одной стороны Twich официально разрешил "шлюхостримерш" у себя на платформе, амозоны, нетфликсы и прочие активно пропихивают лгбт в фильмах и сериалах, и одновременно с этим же они банят людей за публикацию откровенного контента из ИГР...просто абсурд какой то..

-2
xWantToKillx

Это наверное гетеросексуальный откровенный контент, потому и не канает

-1
Real Slim Shady

Красавчики, всегда знал что они впрягутся за своих ребят.

Спойлер

Подставьте Larian на фоне :D

-3