Larian встала на защиту забаненных на Xbox игроков за публикацию откровенного контента и обратилась напрямую к Microsoft

Разработчик Baldur's Gate 3 компания Larian Studios ведет переговоры с Microsoft по поводу того, что игроки Xbox могут быть забанены за загрузку откровенного внутриигрового контента.

Вчера мы сообщали про одного из игроков Baldur's Gate 3 на Xbox, который был забанен на один год после того, как на серверы Microsoft были автоматически загружены откровенные ролики геймплея Baldur's Gate 3. После того как пользователь был забанен, он обратился в Microsoft с просьбой разобраться в проблеме, но, судя по всему, блокировка была "оправданна". По крайней мере, так заявили в службе поддержки Microsoft.

На сайте X директор издательства Larian Майкл Даус заявил, что команда в настоящее время обсуждает с Microsoft этот довольно "неприятный" вопрос для игроков Baldur's Gate 3 на Xbox.

Мы видели сообщения о том, что некоторые игроки были забанены или столкнулись с другими проблемами на Xbox, загрузив скриншоты/видео своего игрового контента. Мы обсуждаем это с Microsoft и разбираемся. Это раздражает и некрасиво со стороны компании.

Директор издательства Larian добавил, что на данный момент "зрелый" контент в Baldur's Gate 3 можно отключить во внутриигровых настройках игры.

Даус также сообщил, что команда сосредоточилась на том, чтобы игроки, независимо от платформы, получали удовольствие от игры в Baldur's Gate 3.

Мы сосредоточены исключительно на том, чтобы игроки хорошо проводили время, независимо от того, где они ее покупают.

Посмотрим, как будет развиваться этот вопрос и будут ли разблокированы те, кто был забанен за загрузку/обмен роликами геймплея и/или скриншотами откровенного содержания.

Baldur's Gate уже доступна во всем мире для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.