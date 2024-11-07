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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 434 оценки

Larian выпустила патч для Baldur's Gate 3 с поддержкой PS5 Pro, улучшающий режимы качества и производительности

monk70
Новости

Larian Studios сегодня выпустила новое обновление для Baldur’s Gate 3, добавив поддержку PS5 Pro в получившую признание критиков фэнтезийную RPG. Эти улучшения повышают качество и производительность режимов Baldur’s Gate 3, а режим разделенного экрана теперь может работать со скоростью 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду в зависимости от выбранных вами графических настроек.

Улучшения

  • На PS5 Pro режим качества теперь работает в исходном разрешении 4K (2160p) 30 кадров в секунду.
  • На PS5 Pro режим производительности будет масштабироваться с 1440p до 2160p 60 кадров в секунду.
  • Разделенный экран на PS5 Pro теперь будет предлагать либо 30 кадров в секунду, либо 60 кадров в секунду в зависимости от того, используете ли вы режим качества или производительности.

Исправления

  • Исправлена ​​проблема на PS5, из-за которой вы не могли загружать или подписываться на моды при загрузке в многопользовательскую игру другого игрока с включенными модами.

Baldur’s Gate 3 была выпущена для PS5 в сентябре 2023 года после выхода на ПК месяцем ранее, и игра имела огромный успех как у критиков, так и у геймеров.

5
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
r23dom

месяц новостей, о PS5 PRO объявляется открытым

3
Юрий Пенкин

у меня уже голова кругом от этих патчей и сравнений, в которых минимум отличий

2
D7_Pony

Ну всё, некстген попер

0
Kvizac Haderah

Да когда они уже ее закончат патчить! Хочу уже пройти ее!

-1
GlowingNadir

на пк пройди

1
dexxxx123

А патч на геймплей и сюжет так и не завезли... Как была соевой визуальной новеллой для зумерков, так и осталась.

-4