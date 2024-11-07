Larian выпустила патч для Baldur's Gate 3 с поддержкой PS5 Pro, улучшающий режимы качества и производительности

Larian Studios сегодня выпустила новое обновление для Baldur’s Gate 3, добавив поддержку PS5 Pro в получившую признание критиков фэнтезийную RPG. Эти улучшения повышают качество и производительность режимов Baldur’s Gate 3, а режим разделенного экрана теперь может работать со скоростью 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду в зависимости от выбранных вами графических настроек.

Улучшения

На PS5 Pro режим качества теперь работает в исходном разрешении 4K (2160p) 30 кадров в секунду.

На PS5 Pro режим производительности будет масштабироваться с 1440p до 2160p 60 кадров в секунду.

Разделенный экран на PS5 Pro теперь будет предлагать либо 30 кадров в секунду, либо 60 кадров в секунду в зависимости от того, используете ли вы режим качества или производительности.

Исправления

Исправлена ​​проблема на PS5, из-за которой вы не могли загружать или подписываться на моды при загрузке в многопользовательскую игру другого игрока с включенными модами.

Baldur’s Gate 3 была выпущена для PS5 в сентябре 2023 года после выхода на ПК месяцем ранее, и игра имела огромный успех как у критиков, так и у геймеров.