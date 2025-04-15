Larian выпустила специальный трейлер к запуску масштабного обновления для Baldur's Gate 3

Baldur’s Gate 3 — без преувеличения одна из величайших RPG в истории, получившая не только множество наград, но и любовь сотен тысяч игроков. Почти два года после релиза Larian Studios продолжала улучшать своё детище, и вот — патч 8 подводит черту под этим приключением. Это не просто обновление — это достойное завершение великой саги.
В патче игроков ждут 12 новых подклассов, по одному на каждый архетип. Хотите стать пьяным монахом или теневым разбойником? Теперь это возможно. Новые заклинания, способности и боевые стратегии открывают массу вариантов для переосмысления прохождения и развития персонажа.
Кроссплей и кроссплатформенная прогрессия — ещё одна вишенка на торте. Игроки на PC, Mac, Xbox и PlayStation теперь могут объединяться в одну партию и без проблем продолжать свои приключения на любом устройстве.
Для тех, кто любит запечатлевать каждую эмоцию и бой, появился фоторежим. Полный контроль над камерой, фильтры, наклейки и позы позволят создавать идеальные снимки как в сценах, так и в путешествиях.
Larian подтвердила: это последнее крупное обновление. Нового сюжетного контента или изменений в историях компаньонов больше не будет. «Мы рассказали наши истории так, как хотели, и гордимся тем, чего достигли», — заявляют разработчики.
Baldur’s Gate 3 можно купить со скидкой 20% до 21 апреля — идеальное время, чтобы впервые ступить на Побережье Мечей или вернуться туда ещё раз.
И зачем этот мультик?
Вот это очень классно.
Пс, чел, там есть моды на эти же классы с нексусмодс, ты мог и раньше новые заклинания получить, новые тактики применить
Прикольный трейлер особенно момент с белкой - я так думаю она так быстро сбежала чтоб избежать участи медведя xD
Патч вышел. Но заявленных 12 новых подклассов нет. Только 4 новых подкласса заметил. Очень странно.
многие из подклассов можно выбрать только на 4лвле, а не при создании персонажа
Клоуны с "лучше бы игру нормальную выпустили" еще не пришли? Ладно, я попозже загляну.
почему не пришли? Вон один уже нарисовался: "HerzokSCP". Старается для нас бедных, несчастных: "Розовые очки снимаю с людей"
Забавно, что с новой системой оценок комментариев всякий "заминусованный" треш оказывается в топе.
кстати, да. Это показывает что система как и на ютубе, лайк/ дизлайк, пофиг- главное активность.
Мультики угарные) жалко не сделают полноценный мультсериал
"это последнее крупное обновление"
Ага, ага. И ещё десяток мелких хотфиксов, где-то на 100-500 исправлений.
Это не трейлер, а короткометражка)
и игра отличная, и трейлер угарный! С моментов барбекю на Карлах и эмо- Шэдоухарт отдельно проорал!
Теперь только остался режим песочницы, с постройкой домика, кошками, собачками, детишками и разборкой кто папа, кто мама, кто алименты платит...