Larian выпустила специальный трейлер к запуску масштабного обновления для Baldur's Gate 3

Baldur’s Gate 3 — без преувеличения одна из величайших RPG в истории, получившая не только множество наград, но и любовь сотен тысяч игроков. Почти два года после релиза Larian Studios продолжала улучшать своё детище, и вот — патч 8 подводит черту под этим приключением. Это не просто обновление — это достойное завершение великой саги.

В патче игроков ждут 12 новых подклассов, по одному на каждый архетип. Хотите стать пьяным монахом или теневым разбойником? Теперь это возможно. Новые заклинания, способности и боевые стратегии открывают массу вариантов для переосмысления прохождения и развития персонажа.

Кроссплей и кроссплатформенная прогрессия — ещё одна вишенка на торте. Игроки на PC, Mac, Xbox и PlayStation теперь могут объединяться в одну партию и без проблем продолжать свои приключения на любом устройстве.

Для тех, кто любит запечатлевать каждую эмоцию и бой, появился фоторежим. Полный контроль над камерой, фильтры, наклейки и позы позволят создавать идеальные снимки как в сценах, так и в путешествиях.

Larian подтвердила: это последнее крупное обновление. Нового сюжетного контента или изменений в историях компаньонов больше не будет. «Мы рассказали наши истории так, как хотели, и гордимся тем, чего достигли», — заявляют разработчики.

Baldur’s Gate 3 можно купить со скидкой 20% до 21 апреля — идеальное время, чтобы впервые ступить на Побережье Мечей или вернуться туда ещё раз.