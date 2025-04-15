ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 16 000 оценок

Larian выпустила специальный трейлер к запуску масштабного обновления для Baldur's Gate 3

butcher69 butcher69

Baldur’s Gate 3 — без преувеличения одна из величайших RPG в истории, получившая не только множество наград, но и любовь сотен тысяч игроков. Почти два года после релиза Larian Studios продолжала улучшать своё детище, и вот — патч 8 подводит черту под этим приключением. Это не просто обновление — это достойное завершение великой саги.

В патче игроков ждут 12 новых подклассов, по одному на каждый архетип. Хотите стать пьяным монахом или теневым разбойником? Теперь это возможно. Новые заклинания, способности и боевые стратегии открывают массу вариантов для переосмысления прохождения и развития персонажа.

Кроссплей и кроссплатформенная прогрессия — ещё одна вишенка на торте. Игроки на PC, Mac, Xbox и PlayStation теперь могут объединяться в одну партию и без проблем продолжать свои приключения на любом устройстве.

Для тех, кто любит запечатлевать каждую эмоцию и бой, появился фоторежим. Полный контроль над камерой, фильтры, наклейки и позы позволят создавать идеальные снимки как в сценах, так и в путешествиях.

Larian подтвердила: это последнее крупное обновление. Нового сюжетного контента или изменений в историях компаньонов больше не будет. «Мы рассказали наши истории так, как хотели, и гордимся тем, чего достигли», — заявляют разработчики.

Baldur’s Gate 3 можно купить со скидкой 20% до 21 апреля — идеальное время, чтобы впервые ступить на Побережье Мечей или вернуться туда ещё раз.

30
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
sa1958

И зачем этот мультик?

19
saa0891
В патче игроков ждут 12 новых подклассов, по одному на каждый архетип. Хотите стать пьяным монахом или теневым разбойником? Теперь это возможно. Новые заклинания, способности и боевые стратегии открывают массу вариантов для переосмысления прохождения и развития персонажа.

Вот это очень классно.

4
HerzokSCP

Пс, чел, там есть моды на эти же классы с нексусмодс, ты мог и раньше новые заклинания получить, новые тактики применить

2
Комментарий удален
Александр Дантес

Прикольный трейлер особенно момент с белкой - я так думаю она так быстро сбежала чтоб избежать участи медведя xD

2
пекота

Патч вышел. Но заявленных 12 новых подклассов нет. Только 4 новых подкласса заметил. Очень странно.

1
user37692

многие из подклассов можно выбрать только на 4лвле, а не при создании персонажа

Rey4rtRO

Клоуны с "лучше бы игру нормальную выпустили" еще не пришли? Ладно, я попозже загляну.

1
сКард

почему не пришли? Вон один уже нарисовался: "HerzokSCP". Старается для нас бедных, несчастных: "Розовые очки снимаю с людей"

Rey4rtRO сКард

Забавно, что с новой системой оценок комментариев всякий "заминусованный" треш оказывается в топе.

сКард Rey4rtRO

кстати, да. Это показывает что система как и на ютубе, лайк/ дизлайк, пофиг- главное активность.

Alex40001
1
Straiff

Мультики угарные) жалко не сделают полноценный мультсериал

Кей Овальд

"это последнее крупное обновление"
Ага, ага. И ещё десяток мелких хотфиксов, где-то на 100-500 исправлений.

Elkanter

Это не трейлер, а короткометражка)

сКард

и игра отличная, и трейлер угарный! С моментов барбекю на Карлах и эмо- Шэдоухарт отдельно проорал!

Чукча в чуме

Теперь только остался режим песочницы, с постройкой домика, кошками, собачками, детишками и разборкой кто папа, кто мама, кто алименты платит...