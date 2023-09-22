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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 7 032 оценки

Larian выпустила третий крупный патч для Baldur's Gate 3

©
butcher69
Новости

Larian Studios продолжает активно работать над обновлениями для своей фэнтезийной ролевой игры и сегодня Baldur’s Gate 3 получила третий крупный патч. На PC размер патча составил 4,9 ГБ.

Одной из ключевых особенностей этого обновления является внедрение Магического Зеркала, которое предоставляет возможность изменять внешность персонажа. С его помощью можно вносить различные изменения, но стоит учитывать, что сменить расу и тип телосложения не представляется возможным.

Это обновление также внесло улучшения в боевую систему, интерфейс, кинематографические ролики и многое другое, сделав игровой опыт более насыщенным и увлекательным. Кроме того, игра теперь доступна на устройствах Mac, но стоит помнить, что старые сохранения не будут совместимы с новой версией.

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

47
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
sky demon

как же все-таки ларианы офигенны

22
Koyaniskaci

Да, но мы прежде всего мы ждем от них оптимизации третьего акта

-7
Андрей Фрейлин Koyaniskaci

сейчас загрузил 3 акт, а конкретнее локация цирк. я бы сказал стало получше. Не успел прямо побегать долго, но теперь хоть об системник не обжигаюсь как релизе :D

2
Mark500

А Тодд когда патчами займется?))

0
Talendor3
Чтение вывесок магазинов больше не будет считаться преступлением.
18
Shakodzyn

Что-то повылезало шутников с их, через годик будет готовая игра, спасибо за бета тест и тд. Это не способность к шуткам, или рационально оценивать игру?

5
sirGeronis

Клоуны просто.

Игра на релизе была готова.

0
INqus1tor

А че там по FSR 2.0,завезли?

2
Low Rider944

нет походу,а я только из-за него ждал

-2
INqus1tor Low Rider944

Говорили ,что вроде в сентябре завезут,но увы

2
Low Rider944 INqus1tor

Говорили вроде еще 6 сентября

0
Kerrot

А Когда там уже Тодд Говард разродиться на патч для Старфилда? Или игру списали уже?

2
johny smoke

Так комп обновить надо, какие патчи?

7
Lvinomord

А зачем ему напрягаться? Он денюжку считает.А моддеры как счастливые муравьи,которые нашли сахар.Кто руку набивает,а кто просто для удовольствия.И все в плюсе.)

6
0ncnjqybr Lvinomord

Кроме игроков, купивших это недоразумение.

6
NFiria

Давайте уже дефинитив, че мелочиться

1
Микола Ларионов

>Level Up will now queue all characters who can be levelled up so you don't have to click on them individually.

Дождался наконец-то, а то раздражало на каждого по отдельности нажимать.

1
Ar55555

дождались!

0
suarez888

Если кто-то ждал кардинальных изменений, то их тут нет. Исправили мелкие баги(коих оказывается миллиард, судя по описанию) и на этом все.

0
DeadRemix

сразу видно ,что ты даже и половины патчноута не прочитал

4
Talendor3

кстати, заметил что после патча игра стала весить аж на 10 гигов больше, со 141 до 151 скакнуло у меня

0
Etmyrean

Ты не одинок. :)

0
Anton Vasiljev

весит 5, но распаковывается в 10 на диске.

0
Talendor3 Anton Vasiljev

ну так патч как правило что то уже существующее заменяет, обычно изначальный вес игр примерно такой же остается, за исключением нового контента, а его как мы видим пока не привнесли. либо же нужен датамайн

0
Микола Ларионов

А вот за это, наверное, спасибо.

Спойлер

NPCs will no longer run away from anything but the Dark Urge Slayer form to improve interactivity and flow.

0
Микола Ларионов

>If an NPC calls for guards and you then shapeshift or disguise yourself without any witnesses, the guards will interrogate you rather than directly arrest you afterwards.

А что, так можно было?

0
Shelby25

сююююда

-2
Микола Ларионов

И, сейчас понаедут Свидетели 3 Акта, с подобием криков: "Шойгу, Герасимов - где боеприпасы!?"

-5
John Shep

Винке , где верхний город ?!

0
Big and Fat

Через годик глядишь можно будет и поиграть.

-24
Big and Fat

А чего заминусили? Там что багов нет или местами проблем с производительностью? которые все еще обещают улучшать и отчасти это делают.

-6
Broook56 Big and Fat

А чего бы и не заминусить

5
M0208

Можно будет ДОИГРАТЬ

0
Big and Fat Broook56

Ну ты то тоже на умного не тянешь...

-1
sirGeronis Big and Fat

Потому что херню несешь. Игра уже готова и не несет критических багов которые бы мешали пройти или запустить игру. Патчи правят шероховатости. По производительности, это не шутер где нужны 60 кадров, просадки до 30 кадров замечают только дурачки которые гоняться за цифрами. Просадка больше влияет на время загрузок игры. Что опять же не критично, если не скамить загрузками.

Улучшать всегда есть что и куда. Это не значит, что игра недоделанная. По техническому состоянию, игра БГ3 одна из лучших игр этого года.

Так что тебя заслуженно минусуют.

0
AndralStormborn

Такими темпами, скоро совсем готовая игра будет, спасибо бета-тестерам, которые за свои деньги тестируют)

-35
0ncnjqybr

Она хоть будет готова, сам же это признаешь. А вот будет ли когда-то старфейл готовой игрой, еще вопрос. Если BG3 бета-тест, то игорьков в старфейл вообще выкинули в сырую пре-альфу.

7
AndralStormborn 0ncnjqybr

Зачем опять сравнивать с Старфилдом? Хотя, в пользу Старфилда - его и мододелы без помощи разрабов отполируют без проблем.

Лучше честно признать что обе игры вышли сырыми и недоделанными, а не упорото фанбойствовать - одну игру слепо хейтят, а другую обожествляют, как те клоуны что меня минусят.

У всех игр свои плюсы и минусы, идеальных нет.

-7
Big and Fat

Ха, боты ларианские заминусили)

-9
beyskard

Ну жди полного издания тогда, хайп то уже проходит по

0
sirGeronis AndralStormborn

У БГ3 один из лучших релизов данного года. Игра вышла в отличном состоянии. То что ты несешь, это хрень на постном масле и тупо хейт. В игре нет критических багов, которые мешали бы игру запустить или пройти. Просадки ФПС для такого рода игр не важны, так как даже на дерьме мамонте ниже 30 ФПС нет нигде. Это не шутер где нужны стабильные 60 кадров, а тактическая стратегия, где даже 20 кадров ты не заметишь в силу особенности игры.

У игры минусы естественно есть. Только они не те что хейтеры клоунские пишут. И лежат в плоскости ДнД системы. К технической стороне претензий почти нет.

0