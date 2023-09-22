Larian выпустила третий крупный патч для Baldur's Gate 3

Larian Studios продолжает активно работать над обновлениями для своей фэнтезийной ролевой игры и сегодня Baldur’s Gate 3 получила третий крупный патч. На PC размер патча составил 4,9 ГБ.
Одной из ключевых особенностей этого обновления является внедрение Магического Зеркала, которое предоставляет возможность изменять внешность персонажа. С его помощью можно вносить различные изменения, но стоит учитывать, что сменить расу и тип телосложения не представляется возможным.
Это обновление также внесло улучшения в боевую систему, интерфейс, кинематографические ролики и многое другое, сделав игровой опыт более насыщенным и увлекательным. Кроме того, игра теперь доступна на устройствах Mac, но стоит помнить, что старые сохранения не будут совместимы с новой версией.
С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
как же все-таки ларианы офигенны
Да, но мы прежде всего мы ждем от них оптимизации третьего акта
сейчас загрузил 3 акт, а конкретнее локация цирк. я бы сказал стало получше. Не успел прямо побегать долго, но теперь хоть об системник не обжигаюсь как релизе :D
А Тодд когда патчами займется?))
Что-то повылезало шутников с их, через годик будет готовая игра, спасибо за бета тест и тд. Это не способность к шуткам, или рационально оценивать игру?
Клоуны просто.
Игра на релизе была готова.
А че там по FSR 2.0,завезли?
нет походу,а я только из-за него ждал
Говорили ,что вроде в сентябре завезут,но увы
Говорили вроде еще 6 сентября
А Когда там уже Тодд Говард разродиться на патч для Старфилда? Или игру списали уже?
Так комп обновить надо, какие патчи?
А зачем ему напрягаться? Он денюжку считает.А моддеры как счастливые муравьи,которые нашли сахар.Кто руку набивает,а кто просто для удовольствия.И все в плюсе.)
Кроме игроков, купивших это недоразумение.
Давайте уже дефинитив, че мелочиться
>Level Up will now queue all characters who can be levelled up so you don't have to click on them individually.
Дождался наконец-то, а то раздражало на каждого по отдельности нажимать.
дождались!
Если кто-то ждал кардинальных изменений, то их тут нет. Исправили мелкие баги(коих оказывается миллиард, судя по описанию) и на этом все.
сразу видно ,что ты даже и половины патчноута не прочитал
кстати, заметил что после патча игра стала весить аж на 10 гигов больше, со 141 до 151 скакнуло у меня
Ты не одинок. :)
весит 5, но распаковывается в 10 на диске.
ну так патч как правило что то уже существующее заменяет, обычно изначальный вес игр примерно такой же остается, за исключением нового контента, а его как мы видим пока не привнесли. либо же нужен датамайн
А вот за это, наверное, спасибо.
NPCs will no longer run away from anything but the Dark Urge Slayer form to improve interactivity and flow.
>If an NPC calls for guards and you then shapeshift or disguise yourself without any witnesses, the guards will interrogate you rather than directly arrest you afterwards.
А что, так можно было?
сююююда
И, сейчас понаедут Свидетели 3 Акта, с подобием криков: "Шойгу, Герасимов - где боеприпасы!?"
Винке , где верхний город ?!
Через годик глядишь можно будет и поиграть.
А чего заминусили? Там что багов нет или местами проблем с производительностью? которые все еще обещают улучшать и отчасти это делают.
А чего бы и не заминусить
Можно будет ДОИГРАТЬ
Ну ты то тоже на умного не тянешь...
Потому что херню несешь. Игра уже готова и не несет критических багов которые бы мешали пройти или запустить игру. Патчи правят шероховатости. По производительности, это не шутер где нужны 60 кадров, просадки до 30 кадров замечают только дурачки которые гоняться за цифрами. Просадка больше влияет на время загрузок игры. Что опять же не критично, если не скамить загрузками.
Улучшать всегда есть что и куда. Это не значит, что игра недоделанная. По техническому состоянию, игра БГ3 одна из лучших игр этого года.
Так что тебя заслуженно минусуют.
Такими темпами, скоро совсем готовая игра будет, спасибо бета-тестерам, которые за свои деньги тестируют)
Она хоть будет готова, сам же это признаешь. А вот будет ли когда-то старфейл готовой игрой, еще вопрос. Если BG3 бета-тест, то игорьков в старфейл вообще выкинули в сырую пре-альфу.
Зачем опять сравнивать с Старфилдом? Хотя, в пользу Старфилда - его и мододелы без помощи разрабов отполируют без проблем.
Лучше честно признать что обе игры вышли сырыми и недоделанными, а не упорото фанбойствовать - одну игру слепо хейтят, а другую обожествляют, как те клоуны что меня минусят.
У всех игр свои плюсы и минусы, идеальных нет.
Ха, боты ларианские заминусили)
Ну жди полного издания тогда, хайп то уже проходит по
У БГ3 один из лучших релизов данного года. Игра вышла в отличном состоянии. То что ты несешь, это хрень на постном масле и тупо хейт. В игре нет критических багов, которые мешали бы игру запустить или пройти. Просадки ФПС для такого рода игр не важны, так как даже на дерьме мамонте ниже 30 ФПС нет нигде. Это не шутер где нужны стабильные 60 кадров, а тактическая стратегия, где даже 20 кадров ты не заметишь в силу особенности игры.
У игры минусы естественно есть. Только они не те что хейтеры клоунские пишут. И лежат в плоскости ДнД системы. К технической стороне претензий почти нет.