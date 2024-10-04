Larian заявила, что моды для Baldur's Gate 3 "бьют рекорды"

Larian снова в праздничном настроении, приветствуя стремительный — и, по всей видимости, рекордный — успех модов Baldur's Gate 3 на консолях всего через неделю после их появления.
Хотя Baldur's Gate 3 официально поддерживает моды на ПК с августа, предоставляя игрокам доступ к новому Mod Manager и ряду официальных инструментов для моддинга, они стали доступны игрокам на консолях и Mac только с начала октября.
Инфографика, опубликованная на каналах Larian в социальных сетях, показывает, что более 1,7 млн модов были загружены за первые 24 часа после релиза на консолях. Это, конечно, лишь малая часть от 22 млн модов, которые были загружены с момента выхода патча 7 для Baldur's Gate 3 на ПК в августе, но это все равно впечатляющее начало.
По данным Larian, это означает, что более 40 процентов игроков Baldur's Gate 3 уже пробовали моды с момента их официального появления, и за это время 768 создателей модов загрузили более 2000 модов. Конечно, подавляющее большинство модов Baldur's Gate 3 в настоящее время являются эксклюзивными для ПК, и чуть более 70 из них доступны на консолях прямо сейчас в рамках процесса курирования Larian, но разработчик говорит, что их будет выпускаться больше.
Спасибо авторам модов, которые воплощают свои творения в жизнь с помощью BG3 Toolkit, и спасибо всем игрокам, которые сейчас сеют хаос на Фаэруне.
А самые главные моды там есть?
Типа этого, что за доли секунды сносятся с нексуса, а не то, о чём вы подумали, медведолюбы.
Ну что тут сказать, модами действительно можно довести эту и так практически идеальную RPG до абсолютного совершенства. Это вам не Скайрим, который без модов просто заготовка для игры. Мне, к примеру, не хватало свободной камеры и передвижения через ВАСД - есть такой мод. Маловато уровней для прокачки - без проблем, есть мод и на это. Маловато слотов на панели - да пожалуйста. Есть и более смелые эксперименты, вроде Femstarion или Galepal. Радостно за консольщиков, которые впервые смогут ощутить истинную мощь , так сказать.
не оч понял, откуда 22млн модов?
А в скайриме сколько? 222 млн модов?
это скорее скачиваний, а не самих модов
Самый умный пользователь плейграунда
22 миллиона, это счетчик скачиваний)
а модов 2+ тысячи)
10.3k модов
216.4M скачиваний
на нексус
у скайрима 5,4 миллиарда скачиваний) на 97 к модов.
Думаю что эту игру облизывают только те кто в 2009г не играл в первый Дракон Эйдж..
и эту игру облизывают те кто плевался от хогвартс легаси с его типа повсеткой)))
Да что же вам так пердак до сих пор подогревает Ну провалилась Старфилд по всем фронтам, ну стала худшей игрой десятилетия, ну чего вы так злитесь то!
Ну подумаешь, Врата Балдура стали самой награждённой игрой в истории, ну подумаешь ей Великобритания первой в истории выдала премию БАФТА, как компьютерной игре внёсшей вклад в культуру человечества Ну подумаешь, продалась тиражом 20 миллионов копий Ну подумаешь, вошла в 10 самых лучших РПГ в истории Ну подумаешь в игре можно полностью раздеть персонажей и даже настроить половые органы Ну подумаешь, в Стиме у неё 586 тысяч крайне положительных обзоров
Ну не захотели авторы Врат Балдура, делать шедевр как Тодд Говард. А надо было сделать загрузку при входе и выходе в каждую локацию и забабахать тысячу миров Вот тогда Врата Балдура были бы ШЕДЕВРОМ!!!
Тото же!, а надо было повестить на 1000 пустых планет и загрузки при каждом действии как в Старфилд
Во Вратах Балдура, если тебе кто то не нравиться, ты можешь убить его
Пора эту радужную игру выводить из топа.