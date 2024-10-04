Larian заявила, что моды для Baldur's Gate 3 "бьют рекорды"

Larian снова в праздничном настроении, приветствуя стремительный — и, по всей видимости, рекордный — успех модов Baldur's Gate 3 на консолях всего через неделю после их появления.

Хотя Baldur's Gate 3 официально поддерживает моды на ПК с августа, предоставляя игрокам доступ к новому Mod Manager и ряду официальных инструментов для моддинга, они стали доступны игрокам на консолях и Mac только с начала октября.

Инфографика, опубликованная на каналах Larian в социальных сетях, показывает, что более 1,7 млн ​​модов были загружены за первые 24 часа после релиза на консолях. Это, конечно, лишь малая часть от 22 млн модов, которые были загружены с момента выхода патча 7 для Baldur's Gate 3 на ПК в августе, но это все равно впечатляющее начало.

По данным Larian, это означает, что более 40 процентов игроков Baldur's Gate 3 уже пробовали моды с момента их официального появления, и за это время 768 создателей модов загрузили более 2000 модов. Конечно, подавляющее большинство модов Baldur's Gate 3 в настоящее время являются эксклюзивными для ПК, и чуть более 70 из них доступны на консолях прямо сейчас в рамках процесса курирования Larian, но разработчик говорит, что их будет выпускаться больше.

Спасибо авторам модов, которые воплощают свои творения в жизнь с помощью BG3 Toolkit, и спасибо всем игрокам, которые сейчас сеют хаос на Фаэруне.