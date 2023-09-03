Лидерство в тренде: Многие разработчики уже готовы перенять опыт студии Larian при разработке Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 - пожалуй, одна из самых лучших игр этого поколения, и причины ее успеха вдохновили многих разработчиков. По сообщениям The Gamer, на выставке в Gamescom 2023 многие крупные и мелкие разработчики вполне серьезно рассматривают возможность перенять модель разработки Larian Studios для своих будущих проектов - длительный период раннего доступа и активное общение с сообществом.
Торстен Ропке из Keen Games, занимающейся разработкой кооперативной survival-игры с открытым миром Enshrouded, рассказал, что Baldur's Gate 3 стала для него образцом для подражания: много времени в раннем доступе и прислушивание к отзывам игроков, прежде чем выпустить версию 1.0. Сотрудники Lavapotion, успешно выпустившие в раннем доступе Songs of Conquest, также рассказали, что мнение сообщества - одна из важнейших составляющих при разработке игры. Ранний доступ в Steam - отличный способ понять, чего хотят самые хардкорные игроки, и при этом найти время, необходимое для того, чтобы сделать ряд важных балансных изменений, ориентированных и на обычных игроков.
Одной из самых сложных частей процесса балансирования между качеством и полировкой и финальной датой релиза чаще всего является прессинг со стороны издателя, которому необходимо четко установить сроки. Очевидно, что Larian, имея гораздо больше ресурсов, чем обычная инди-студия малого и среднего размера, сама издала Baldur's Gate 3. Keen Games также не имеет издателя, и, по словам Ропке, это дало ей достаточно времени и свободы, чтобы продолжить доработку игры в течение длительного периода раннего доступа. По словам Ропке, завершение раннего доступа не означает, что игра больше не будет получать обновлений, а скорее свидетельствует о том, что она достигла того уровня, который устраивает разработчиков.
И даже сотрудники Amazon Games, которая располагает огромными ресурсами, вскользь затронули тему Baldur's Gate 3. Мерв Ли Квай рассказал, что, конечно, успех Larian - это то, за чем они следят, - если и не повлиял непосредственно на разработку Throne And Liberty, но дал им понять, что игроки согласны дождаться качества и полировки. Кроме того, это заставило разработчиков быть более осторожными в будущем, чтобы не анонсировать слишком много и слишком рано.
Вполне вероятно, что Baldur's Gate 3 окажет значительное влияние на индустрию, в частности на то, что касается релиза игр. Хотя другие успешные игры в раннем доступе существуют уже много лет - на ум приходит Project Zomboid, даже Rust, Fortnite и Subnautica, но огромный успех BG3 свидетельствует о том, что это может быть наиболее оптимальным путем к завоеванию аудитории игроков, даже для крупных студий уровня Triple-A. Возможно, вместо того, чтобы следовать старомодному принципу "вот дата выхода, потом исправим", мы увидим, как все больше студий будут делать выбор в пользу более длительного раннего доступа и предрелизного тестирования перед выходом игры в массы.
В индустрии это ощущение нарастает уже несколько лет, особенно после не самого удачного релиза Cyberpunk 2077 или даже Fallout 76. Уже стало известно, что масштаб QA для Starfield не сравнится ни с чем, что Bethesda делала раньше, и в игре действительный нет так много ошибок не только по сравнению с прошлыми проектами от самой Bethesda, но играми других крупных издателей.Возможно в будущем но мы можем увидеть сдвиг в сторону тестирования в раннем доступе как лучшего способа контакта с игроками.
Разработчики Songs Of Conquest отметили, что иногда бывает непросто найти баланс между тем, чего хотят самые преданные игроки, и собственным видением игры и ее казуальной привлекательностью, но результат обычно один: сообщество игроков, которые чувствуют, что их голос услышан. Судя по тому, что говорили на Gamescom, многие из разработчиков, от мала до велика, при создании своих будущих проектов будут ориентироваться на модель Larian.
Ведут себя так, словно по новой изобрели велосипед. А всего лишь надо было делать нормальный игры, вот и весь секрет.))
есть такое. Удивляют визги-писки, ведь по сути просто следали вариативность на высшем уровне.
Пусть в новых играх равняются на них,а в ремейках или ремастерах на Капком и всё будет в порядке.
На Capcom и Nightdive
Мнение игроков канает. Кто бы мог подумать!
Было бы не плохо если индустрию изменится в лучшую стороны
Не надо в тупую пытаться перенимать опыт если нет таланта, а то сейчас появится куча нудных РПГ на 100 часов с пошаговыми боями и кубиками, без сюжета, где только будешь кидать кубики. Пусть делают то на что таланта хватает. Это как появилось после успеха Dark Souls куча его клонов и много ли из них взлетело? Не все хотят играть в хардкор постоянно. А то у нас в игровой индустрии 2 крайности, либо казуальное, пресное, полностью выхолощенное, без ярких персонажей ААА, или хардкор типо Dark Souls или игр от Larian, да, да, серия DOS для меня хардкор была, когда первую DOS прошел было ощущение, что мешки разгружал, но удовольствие конечно получил, однако постоянно в такое играть не не, не хочу. Почему не делают типо DAO, чтобы и казуалов, и харкоршиков устроило, а уходят в какие-то крайности?
А какой опыт то? Крутой классической партийной RPG? Так больше 10 лет назад вышла ни чем не хуже, а то и лучше Dragon Age Origins.
Раннего доступа и разработки по ходу дела? Так инди-разработчики давно так делают, да и многие ААА так делают, просто они не называют это ранний доступ) Ну и в BG3 сразу видно, что только первый акт был в раннем и полировался, балансировался и так далее. Второй акт уже включает в разы больше багов и жутко несбалансирован. Боюсь представить, что в третьем будет.
Прислушиваться к игрокам по ходу раннего? Я конечно не в курсе, что там Larian делали по просьбам игроков раннего, но разве это в целом не суть раннего? Получаешь фидбек от игроков и ориентируешься на него.
Короче, BG3 - хорошая игра, но вот этот момент с великий опыт BG3 и новые высоты, которые она задала, я все еще не понимаю. Ничего нового она не принесла.
+100500
в драгон уге оригин такой подход что там будет большая часть контента доступна при первом прохождении окромя прологов. а в этой игре много вариантов с развитием контента в выбранном направлении. однако нечто похожее было в аге оф декаданс и ведьмакене 2 ,который ААА много контента не будет доступно при первом прохождении. ак что в действительности ничего особ нового кроме того что всего много. и в общем то диалоговая система там не то чтобы совершенна так как разговор начинается с челика которым бегал.
А ты не бойся. Просто ожидания совсем занизь. Вот прям до самого дна, с которого уже не постучат)
Честно говоря в третьем акте только линии с Орин и Трибуналом понравились. Сплошные кровь-кишки-распи***ло. Ну и дизайн города. Впрочем в плане дизайна вся игра превосходна. Жаль оптимизация плохая ((