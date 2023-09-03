Лидерство в тренде: Многие разработчики уже готовы перенять опыт студии Larian при разработке Baldur's Gate 3 ©

Baldur's Gate 3 - пожалуй, одна из самых лучших игр этого поколения, и причины ее успеха вдохновили многих разработчиков. По сообщениям The Gamer, на выставке в Gamescom 2023 многие крупные и мелкие разработчики вполне серьезно рассматривают возможность перенять модель разработки Larian Studios для своих будущих проектов - длительный период раннего доступа и активное общение с сообществом.

Торстен Ропке из Keen Games, занимающейся разработкой кооперативной survival-игры с открытым миром Enshrouded, рассказал, что Baldur's Gate 3 стала для него образцом для подражания: много времени в раннем доступе и прислушивание к отзывам игроков, прежде чем выпустить версию 1.0. Сотрудники Lavapotion, успешно выпустившие в раннем доступе Songs of Conquest, также рассказали, что мнение сообщества - одна из важнейших составляющих при разработке игры. Ранний доступ в Steam - отличный способ понять, чего хотят самые хардкорные игроки, и при этом найти время, необходимое для того, чтобы сделать ряд важных балансных изменений, ориентированных и на обычных игроков.

Одной из самых сложных частей процесса балансирования между качеством и полировкой и финальной датой релиза чаще всего является прессинг со стороны издателя, которому необходимо четко установить сроки. Очевидно, что Larian, имея гораздо больше ресурсов, чем обычная инди-студия малого и среднего размера, сама издала Baldur's Gate 3. Keen Games также не имеет издателя, и, по словам Ропке, это дало ей достаточно времени и свободы, чтобы продолжить доработку игры в течение длительного периода раннего доступа. По словам Ропке, завершение раннего доступа не означает, что игра больше не будет получать обновлений, а скорее свидетельствует о том, что она достигла того уровня, который устраивает разработчиков.

И даже сотрудники Amazon Games, которая располагает огромными ресурсами, вскользь затронули тему Baldur's Gate 3. Мерв Ли Квай рассказал, что, конечно, успех Larian - это то, за чем они следят, - если и не повлиял непосредственно на разработку Throne And Liberty, но дал им понять, что игроки согласны дождаться качества и полировки. Кроме того, это заставило разработчиков быть более осторожными в будущем, чтобы не анонсировать слишком много и слишком рано.

Вполне вероятно, что Baldur's Gate 3 окажет значительное влияние на индустрию, в частности на то, что касается релиза игр. Хотя другие успешные игры в раннем доступе существуют уже много лет - на ум приходит Project Zomboid, даже Rust, Fortnite и Subnautica, но огромный успех BG3 свидетельствует о том, что это может быть наиболее оптимальным путем к завоеванию аудитории игроков, даже для крупных студий уровня Triple-A. Возможно, вместо того, чтобы следовать старомодному принципу "вот дата выхода, потом исправим", мы увидим, как все больше студий будут делать выбор в пользу более длительного раннего доступа и предрелизного тестирования перед выходом игры в массы.

В индустрии это ощущение нарастает уже несколько лет, особенно после не самого удачного релиза Cyberpunk 2077 или даже Fallout 76. Уже стало известно, что масштаб QA для Starfield не сравнится ни с чем, что Bethesda делала раньше, и в игре действительный нет так много ошибок не только по сравнению с прошлыми проектами от самой Bethesda, но играми других крупных издателей.Возможно в будущем но мы можем увидеть сдвиг в сторону тестирования в раннем доступе как лучшего способа контакта с игроками.

Разработчики Songs Of Conquest отметили, что иногда бывает непросто найти баланс между тем, чего хотят самые преданные игроки, и собственным видением игры и ее казуальной привлекательностью, но результат обычно один: сообщество игроков, которые чувствуют, что их голос услышан. Судя по тому, что говорили на Gamescom, многие из разработчиков, от мала до велика, при создании своих будущих проектов будут ориентироваться на модель Larian.