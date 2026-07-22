Любопытство сгубило: игрок Baldur's Gate 3 потерял 60-часовое прохождение в режиме "Честь"

Внимание: далее в новости содержатся незначительные спойлеры к одной из поздних локаций и возможному исходу одного из диалогов в Baldur’s Gate 3.

Игрок Baldur’s Gate 3 лишился 60-часового прохождения в режиме «Честь» (Honour Mode) всего за два оставшихся сражения до финала игры. Причиной стал один необдуманный выбор во время исследования Дома Надежды.

По словам игрока, он решил принять предложение Хаарлепа, чтобы посмотреть, к чему приведёт развитие событий. Однако если полностью согласиться с демоном, персонаж мгновенно погибает.

Поскольку в режиме «Честь» доступен только один файл сохранения без возможности загрузить предыдущий момент, смерть героя автоматически означает конец прохождения. В результате игрок потерял весь прогресс, хотя до завершения кампании ему оставалось победить лишь Рафаила и Старший мозг.

Позже он признался, что был «опустошён», поскольку сейчас у него нет возможности вновь посвятить ещё около 60 часов новому прохождению игры.