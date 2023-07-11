Люди не могут дождаться выхода Baldur's Gate 3 из раннего доступа - число игроков уже растет ©

В последнее время Baldur's Gate 3 часто появляется в новостях, и это неудивительно, ведь третья часть культовой серии вот-вот дебютирует - 3 августа она выйдет на ПК, а 6 сентября в магазинах появится издание для PS5. В настоящее время игра находится в раннем доступе, и, судя по всему, ее популярность за последние дни значительно возросла.

Можно было бы утверждать, что тот, кто хотел протестировать Baldur's Gate 3 в раннем доступе, уже успел это сделать, поскольку игра появится в Steam в этой версии 6 октября 2020 года. Однако, как оказалось, это не так, поскольку только за последние пять дней количество одновременно играющих увеличилось более чем на 80%. Согласно информации со SteamDB, 4 июля рекорд составил 7607 человек, а уже 9 июля было зафиксировано 13 856 игроков.

Как будто этого недостаточно, Baldur's Gate 3 сейчас занимает 5-е место в еженедельном чарте продаж Steam. Стоит отметить, что восприятие игры игроками также улучшилось. Вскоре после выхода в ранний доступ Baldur's Gate 3 получила 2618 отрицательных отзывов, а на 1 июля 2023 года их было всего 102. В настоящее время в Steam игра имеет 88% положительных отзывов. За последние 30 дней этот показатель составил 93%, так что и здесь наметилась тенденция к росту