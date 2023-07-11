Люди не могут дождаться выхода Baldur's Gate 3 из раннего доступа - число игроков уже растет

В последнее время Baldur's Gate 3 часто появляется в новостях, и это неудивительно, ведь третья часть культовой серии вот-вот дебютирует - 3 августа она выйдет на ПК, а 6 сентября в магазинах появится издание для PS5. В настоящее время игра находится в раннем доступе, и, судя по всему, ее популярность за последние дни значительно возросла.
Можно было бы утверждать, что тот, кто хотел протестировать Baldur's Gate 3 в раннем доступе, уже успел это сделать, поскольку игра появится в Steam в этой версии 6 октября 2020 года. Однако, как оказалось, это не так, поскольку только за последние пять дней количество одновременно играющих увеличилось более чем на 80%. Согласно информации со SteamDB, 4 июля рекорд составил 7607 человек, а уже 9 июля было зафиксировано 13 856 игроков.
Как будто этого недостаточно, Baldur's Gate 3 сейчас занимает 5-е место в еженедельном чарте продаж Steam. Стоит отметить, что восприятие игры игроками также улучшилось. Вскоре после выхода в ранний доступ Baldur's Gate 3 получила 2618 отрицательных отзывов, а на 1 июля 2023 года их было всего 102. В настоящее время в Steam игра имеет 88% положительных отзывов. За последние 30 дней этот показатель составил 93%, так что и здесь наметилась тенденция к росту
Желаю рекордных продаж, верю, что игра выйдет отличная. В кои то веки, мы дождемся качественной CRPG!
Ну и отлично, больше багов к релизу отловят:)
Наоборот нужно держать себя в руках)) я помню в обт пайдей 2 наигрался, а на релизе уже неохото было и вроде так и не играл
Я бы то же хотел сыграть но увы у меня не потянет
Очень жду эту игруху, правда катание на медвежьем дилдаке вызвало разве что фэйспалм
Угодили всем, астарион гей и еще зоофил получился)
просто не катайся тогда
И не вижу ничего в этом плохого.
Красивые девахи есть. Есть. Выступающие сосочки у этих девах есть. Есть. Упругая жопка есть. Есть. Объект вожделения, или как он в игре называется, можно себе создать такую сасную деваху что закачаешься. Не удивлюсь если в игре можно будет замутить тройничек с двумя девахами.
Но сделали и для девушек. Красивые сасные мужики с пресом, с сосочками, упругой жопкой. Многие девахи еще любят за мужиков играть и романсить других мужиков.
Ну и для геев. Вообще не вижу проблем.
Вообще конечно мя удивляет ру комьюнити. В аркануме,фаллауте,планскейп турмен,невервинтере. Каких ток извращений не было. И это всегда боготворили. А теперь то что изменилось?
Я всегда думал что люди жалуются на "якобы" повесточку. Что видите ли делают только уродливых персонажей и геев. И нет красивых персонажей. Мне всегда казалось что проблема именно в ограничениях, а не в самом наличии. А тут у нас есть ВСЕ. Мне всегда казалось что люди хотят именно вот этого пункта, что бы было ВСЕ. И был выбор из всего многообразия. А не только вот это или это.
Но конечно. Чем больше я слежу. Тем больше понимаю. Что люди высказывающиеся о так называемой "повесточке" В арканум,турмент и другие самые знаминитые РПГ не играли. Что уж говорить они и в игры лариан скорей всего не играли. Я даже думаю что они в игры в любые вообще не играют. Все что они делают,это пишут о 'повесточке' в комментариях.
Вот именно они не в игры играют, а в форум. А уж если и играют в игры то только в те, где есть православная любовь мужчины к мужчине.