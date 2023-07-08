Максимальная сложность Baldur's Gate 3 "создаст ощущение, что вы противостоите мастеру подземелий" ©

Larian раскрыла подробности о самой высокой сложности Baldur's Gate 3 - "Тактик". Помимо повторения особенностей режима из Divinity: Original Sin 2, таких как увеличение стат врагов и более агрессивный ИИ, Тактик также будет включать в себя индивидуальные дополнения ко многим схваткам, чтобы склонить чашу весов в пользу ваших врагов.

У нас есть два слоя: базовый слой, который получат все персонажи игры - это основы, например, увеличение ХП или облегчение попадания по вам. Затем есть локальный слой. Мы проанализировали все бои в нашей игре и добавили маленькие кусочки специй, чтобы сделать бой еще более жарким и сложным.

Для демонстрации ведущие "Panel From Hell" прошли через одну и ту же схватку один раз на "Сбалансированной" (читай: нормальной) сложности и один раз на "Тактике". На "Сбалансированном" дуэт монахов смог одолеть группу гоблинов, разбросанных по городу. Персонажи игрока получили один нокаут, но в остальном справились с боем довольно легко.



В режиме "Тактик" те же гоблины пустили в ход огненные стрелы, а главный вход в город был усеян бочками с маслом и взрывчаткой - один монах был убит, а другой находился на аппарате жизнеобеспечения в течение одного хода. Изменения ИИ в режиме "Тактик" также вызовут много стенаний и битья по клавиатуре:

Жестокий ИИ, мы хотим создать ощущение, что вы идете против DM, который пытается довести вас до предела.

Враги могут отдавать предпочтение хлипким кастерам и игнорировать ваших танков, или избегать ваших ловушек вместо того, чтобы спешить пройти через них - Larian подробно рассказали о том, как некоторые враги будут агрессивно атаковать ваших кастеров, когда те пытаются поддерживать многооборотные заклинания "концентрации".

Вы начнете играть на Тактике, потому что "вы справитесь", а потом начнете плакать. Вы будете говорить, что наша игра плохая - это не наша вина! Это вы!