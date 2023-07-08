"Максимальная сложность Baldur's Gate 3 "создаст ощущение, что вы противостоите мастеру подземелий"

Larian раскрыла подробности о самой высокой сложности Baldur's Gate 3 - "Тактик". Помимо повторения особенностей режима из Divinity: Original Sin 2, таких как увеличение стат врагов и более агрессивный ИИ, Тактик также будет включать в себя индивидуальные дополнения ко многим схваткам, чтобы склонить чашу весов в пользу ваших врагов.
У нас есть два слоя: базовый слой, который получат все персонажи игры - это основы, например, увеличение ХП или облегчение попадания по вам. Затем есть локальный слой. Мы проанализировали все бои в нашей игре и добавили маленькие кусочки специй, чтобы сделать бой еще более жарким и сложным.
Для демонстрации ведущие "Panel From Hell" прошли через одну и ту же схватку один раз на "Сбалансированной" (читай: нормальной) сложности и один раз на "Тактике". На "Сбалансированном" дуэт монахов смог одолеть группу гоблинов, разбросанных по городу. Персонажи игрока получили один нокаут, но в остальном справились с боем довольно легко.
В режиме "Тактик" те же гоблины пустили в ход огненные стрелы, а главный вход в город был усеян бочками с маслом и взрывчаткой - один монах был убит, а другой находился на аппарате жизнеобеспечения в течение одного хода. Изменения ИИ в режиме "Тактик" также вызовут много стенаний и битья по клавиатуре:
Жестокий ИИ, мы хотим создать ощущение, что вы идете против DM, который пытается довести вас до предела.
Враги могут отдавать предпочтение хлипким кастерам и игнорировать ваших танков, или избегать ваших ловушек вместо того, чтобы спешить пройти через них - Larian подробно рассказали о том, как некоторые враги будут агрессивно атаковать ваших кастеров, когда те пытаются поддерживать многооборотные заклинания "концентрации".
Вы начнете играть на Тактике, потому что "вы справитесь", а потом начнете плакать. Вы будете говорить, что наша игра плохая - это не наша вина! Это вы!
Dungeon master
Кайф. Буду страдать.
А другим играм стоило бы поучится у Лариан делать уровни сложности.
Ты уже играл в новый балдур чтобы вывод такой сделать?
Демонстрации разве мало? В основном в играх сейчас уровень сложности отличается только статами у противников. Тут уже показали интектив, где при изменении уровня сложности, меняются не только враги (статы), но и их предметы, а ещё окружение.
На мой взгляд, это действительно лучше, чем банальное повышение урона и выживаемости у врагов.
Не смотрел, просто показывать это одно, а играть другое
Не знаю как в DOS2, но в DOS:EE режим тактика также меняет карту и врагов. Странно скептически относиться к тому, что они сделали его ещё раз.
Дак описанное в статье и не сложно сделать в коде. Но вот играть так станут единицы. Спасибо лариан за игру, я, играя по выходным, буду проходить ее год, наверное. Это того стоит .
Мало того, что медведь трахнет, так ещё и Dungeon master сделает фистинг
Думаю баланс в игре можно будет достаточно просто сломать, это же игра и это же ИИ.
Помню в ориджинал син 2 в разных местах враги тупо не реагировали на атаки, если бить с максимально допустимой дистанции. Это и есть тактика, найти слабое место ИИ
И ты можешь сам создать себе условия, в конечном счете это твоя история, какой смысл пользоваться уязвимостью (например встать всеми за дверь и бить по одному), если в конечном счете это ничего существенного не дает, а вкус победы не так сладок
Блин. А можно как-нибудь с агрессивным и умным ии, но без доп хп и tohit для него? Нет? Ладно.
если только будет настраиваемая сложность
"Максимальная сложность Baldur's Gate 3 "создаст ощущение, что вы противостоите мастеру подземелий"
"Жестокий ИИ, мы хотим создать ощущение, что вы идете против DM"
И это замечательно, что ж, обязательно посмотрю, правда ли ИИ будет настолько хорош или это опять лишь пустые слова.
„Единственный путь стать умнее — играть с более сильным противником"
© 1899 г. - Эмануэль Ласкер.
Это будет типичное повышение урона от мобов, их шанс попадания и крита.
Акцент атаки на слабейших бойцах в партии игрока - это еще с 2000 года обычное поведение в играх. В общем, болтовня одна.