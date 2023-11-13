Медведь стал новой жертвой секс-спидранеров в Baldurs Gate 3

Игрок Baldur's Gate 3 под ником Weedmoder установил новый мировой рекорд в совращении друида Хальсина, выполнив ускоренное прохождение, включающее сцену любви с медведем, за невероятные 50 минут и 30 секунд.
В ходе выполнения этого забега необходимо было покорить друида Халсина, возможность романтических отношений с которым теоретически может быть начата только в третьей части игры. Однако Weedmoder сумел пропустить большую часть сюжета и применив специальную технику пропустил вторую часть игры и направиться к необычной кульминации.
В видеоролике Weedmoder объясняет некоторые моменты и какие именно варианты выбора и встречи влияют на статус отношений с Хальсином. Скорее всего мы скоро увидим больше "медвежьих заездов" по мере того, как любители спидранов начнут оптимизировать маршрут.
Модеров надо лечить срочно. Как будто экзамен сдают перед Роскомнадзором- тонну каментарий просто взяли снесли, вы вообще их читаете или все под одну сметаете?
Секс-спидранер - это вообще то несчастье и заболевание (не успел взобраться на ..., как пора спускаться поскольку всё, приехали). А Weedmoder - это какое то озабоченное недоразумение.
Может этим спид раннерам отличиться по другому?Хотя что они еще умеют делать?
Людям скучно жить в реале и они спидранят совращение пиксельей)))
Касается всех видов пиксель-траха)