Мемы, трогательные моменты и просто красивые скриншоты: игрокам понравился фоторежим в Baldur's Gate 3

Разработчики Baldur’s Gate 3 добавили в игру фоторежим, и игроки уже успели его оценить. Новый инструмент, доступный в рамках публичного тестирования восьмого патча, оказался неожиданно мощным — пользователи создают не только красивые кадры, но и повторяют культовые мемы.

Фоторежим позволяет настраивать ракурсы, менять выражения лиц, позы персонажей, а также применять различные фильтры и эффекты. Судя по первым отзывам, система проработана настолько хорошо, что игроки без труда создают комичные сцены, как, например, вариация знаменитого «distracted boyfriend meme» — только с эльфами и медведем.

Помимо фоторежима, в восьмом патче разработчики также добавили 12 новых подклассов, кроссплей между всеми платформами и, наконец, реализовали сплит-скрин для Xbox Series S. Игроки продолжают тестировать нововведения и делиться результатами, но уже сейчас понятно: фоторежим стал одной из самых обсуждаемых функций патча.

Восьмое обновления для Baldur's Gate 3 все еще находится на этапе полировки и разработчики собираются отзывы об ошибках. Его точная дата выхода еще не определено, но скорее всего, патч выйдет уже до конца этого месяца на ПК и консолях.