Microsoft работает с разработчиками Baldur's Gate 3 для добавления коопа с разделенным экраном на Xbox Series S ©

Ранее на этой неделе Microsoft и разработчик Larian Studios наконец подтвердили, что популярная фэнтезийная ролевая игра Baldur's Gate 3, основанная на D&D, выйдет на консоли Xbox Series X и S где-то до конца 2023 года.

Однако, не очень хорошая новость заключается в том, что консоль Xbox Series S не будет поддерживать функцию кооперативной игры с разделенным экраном. Вероятно, именно по этой причине Baldur’s Gate 3 не вышла одновременно с версией для ПК, выпущенной в Steam и GoG.com в начале августа. Ранее в этом году Larian признались, что заставить работать разделенный экран на Xbox Series S оказалось большим препятствием.

Однако похоже, что Larian и Microsoft не желают отказываться от этой конкретной функции для владельцев более доступных консолей. В сообщении в своем официальном аккаунте X (ранее Twitter) команда Xbox заявила, что «продолжит работать с Larian над изучением возможности добавления разделенного экрана» в Xbox Series S для Baldur's Gate 3 «после запуска».

Ранее Microsoft заявила, что, за исключением элементов графики и разрешения, все функции игры, выпущенной на Xbox Series X, также должны быть доступны и для консоли Xbox Series S. Baldur’s Gate 3 станет первым исключением из этой политики, но похоже, что и Microsoft, и Larian хотят продолжить работу, чтобы исправить эту ситуацию.