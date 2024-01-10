Microsoft выявила причину возникновения ошибки с сохранениями в Baldur's Gate 3 на Xbox Series

Команда Microsoft успешно выявила причину возникновения ошибки с сохранениями в игре Baldur’s Gate 3 на Xbox Series. Планируется исправление данной проблемы в ближайшем обновлении прошивки для консолей, которое будет доступно с 16 января.
Согласно высказываниям компании Larian, они самостоятельно не проверяли предстоящее исправление, однако они полностью доверяют работе команды Microsoft и уверены, что корень проблемы был успешно обнаружен.
На Xbox Series Baldur’s Gate 3 игроки столкнулись не только с удалением своих сохранений. Многие из них также столкнулись с блокировками своих аккаунтов за размещение эротических скриншотов и видеоклипов, загружаемых на серверы Microsoft. Оказалось, что такие блокировки происходили вручную модераторами, а не автоматически.
Тем временем в игре Baldur’s Gate 3 был выпущен свежий хотфикс, который позволяет получить легкий доступ к предметам, связанным с квестами. Кроме того, компания Larian обещает, что в будущих своих играх не будет резких переходов между актами.
Не для Xbox игру делали !!!))