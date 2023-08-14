Мировой рекорд спидрана Baldur's Gate 3 уже составляет всего десять минут

Игроку Baldur's Gate 3 удалось пройти всю игру чуть более чем за 10 минут, и все это благодаря множеству прыжков.
У большинства игроков на прохождение Baldur's Gate 3 может уйти от 75 до 100 часов, но теперь ее можно пройти за 10 минут и три секунды, если делать все в точности так, как делает игрок ниже. Ютуберу Mae удалось завершить новое приключение Larian, используя в игре чертовски много прыжков - и даже пропустив целый акт.
Осторожно, внизу вас ждут сюжетные спойлеры!
Ключевым моментом в этом забеге является то, что Гейл накладывает на себя заклинание "улучшенный прыжок", а затем, по сути, прыгает через всю игру. Поскольку прыжок персонажа определяется его показателем силы, игрок повышает этот показатель до 17, в результате чего Гейл проносится через всю Baldur's Gate 3, втрое увеличивая дистанцию своего прыжка с помощью "улучшенного прыжка".
Затем Сумеречное Сердце накладывает на Гейла заклинание "Убежище", которое не позволяет ему становиться мишенью для врагов. Используя "туманный шаг", он телепортируется в финальную зону второго акта, не сражаясь с двумя предыдущими боссами.
И да, Baldur's Gate 3 можно закончить в конце второго акта, полностью пропустив третий. При этом Гейл взрывает оружие массового поражения, что, по сути, сводится к завершению игры до того, как она должна была завершиться, если судить по тону рассказчика.
Этот забег побил предыдущий рекорд, сделанный тем же игроком - он оказался ровно на 49 секунд медленнее. Ключевым моментом здесь является то, что необходимость пробираться мимо места встречи с рощей друидов отпала, так что всю зону можно легко обойти.
На мой взгляд не та игра которую стоит проходить спидраном,даже ради эфемерного рекорда)
человек прошёл сперва нормально, а теперь спидранит сколько хочет, в чём твоя проблема?
вообще любую игру можно спидранить, что за тупость "не стоит бла бла бла"
Вроде тебя и ни кто не заставляет или заставляет?
Нормисы не понимают, что если что-то не укладывается в их мировозрение, то это не значит, что это не должно работать.
Не когда не помнимал зачем люди так играют пропускают всю игру что бы быстро ее пройти
Ну да, ведь до этого люди не прошли игру сотню раз. Они же сразу как запустили - тут же все скипы знали и прошли за 10 минут.
Эти нормисы такие нормисы.
Когда бы этот спидраннер успел пройти до этого BG3 сотни раз, если игра вышла всего пару недель назад?
Сотню раз?При все желании за несколько недель очень сомнительно это
Ну т.е. нормис реально считает, что чел запустил игру в 1й раз и сразу прошел её используя кучу скипов за 10 минут? Я соболезную уровню твоего развития.
я не считаю просто для меня иди*тизм проходить игру очень быстро в этом нет смысла
Спидран это, как отрезать себе все конечности и играть языком.
Спидранство сомнительный рекорд, но я надеюсь , что потом они играют для себя нормально.
Отчего же? Почему такое отношение к спидранерам, мол играют они не так? Они играют так как им это нравятся и времени игре уделяют в разы больше, чем кто либо из игроков. Для того, чтобы знать возможности игры и где, что и как срезать, надо пройти её не один раз. Но в каждой новости комментарии, что это всё не правильно.
Вот многие люди совершенно не понимают, как играют спидранеры. Ты думаешь, что он такой гений, что с самого релиза игры знает, куда идти, что делать, а что не делать, причём с максимальной эффективностью? Они сначала тщательно (гораздо тщательнее среднестатистического игрока) изучают игру: диалоги, геймплей, пути, по которым нужно проходить. Чаще всего, спидранер об игре может рассказать гораздо больше человека, который просто игру прошёл.
Да они изначально играют нормально. Иначе бы не знали, где и как срезать, чтоб сократить время прохождения.
Зачем ты режешь себе конечности? Тебе бы ко врачу.
Не я , спидранеры.
Я не спорю, что после пару похождений, в тебе откроется, всё я спидранер , щас буду спиди гонщиком, какой в этом смысл, медалька за прохождение в 5 минут? Не я не против ,пусть проходят как проходят, но лично я, не вижу в этом смысла, игра предоставляет множество вариативности похождений.
Вы рофлите что ли? Смысл спидрана в том, чтобы пройти игру как можно быстрее, пропуская всё что возможно. Какое ещё 'не понимаю зачем спидранят'? Ради рекорда, ради соревнования.
Я просто поражаюсь с людей, которые не понимают и не хотят понимать, что это такой стиль прохождения. Даже существует европейская спидранская ассамблея, которая проводит соревнования и даже благотворительные марафоны. А вы тут негодуете, что игру прошли так быстро, хотя смысл скоростного прохождения как раз заключается в скорости. А не в том, чтобы осмотреть каждый куст в игре.
Хорошо, тогда другой смысл: В чем смысл пройти игру быстрее? Засветить свой ник? Премия? Этот стиль игры приходит , когда ты игру уже банально раза 3 прошёл(примерно), но зачем пинать мёртвого барана, если ты себя уже удовлетворил или спидранеры не получают удовольствия от 50 часов игры по сюжету? (У меня вышло 56)
Что вы здесь пи*****те? Это только первых два акта, а игра из трёх состоит!
Спидраны жестокие и беспощадные ,все самое интересное пропустил
Спидран не игры, а сюжетки Гейла.
есть выбор персонажей