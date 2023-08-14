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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 426 оценок

Мировой рекорд спидрана Baldur's Gate 3 уже составляет всего десять минут

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Procy_on
Новости

Игроку Baldur's Gate 3 удалось пройти всю игру чуть более чем за 10 минут, и все это благодаря множеству прыжков.

У большинства игроков на прохождение Baldur's Gate 3 может уйти от 75 до 100 часов, но теперь ее можно пройти за 10 минут и три секунды, если делать все в точности так, как делает игрок ниже. Ютуберу Mae удалось завершить новое приключение Larian, используя в игре чертовски много прыжков - и даже пропустив целый акт.

Осторожно, внизу вас ждут сюжетные спойлеры!

Спойлер

Ключевым моментом в этом забеге является то, что Гейл накладывает на себя заклинание "улучшенный прыжок", а затем, по сути, прыгает через всю игру. Поскольку прыжок персонажа определяется его показателем силы, игрок повышает этот показатель до 17, в результате чего Гейл проносится через всю Baldur's Gate 3, втрое увеличивая дистанцию своего прыжка с помощью "улучшенного прыжка".

Затем Сумеречное Сердце накладывает на Гейла заклинание "Убежище", которое не позволяет ему становиться мишенью для врагов. Используя "туманный шаг", он телепортируется в финальную зону второго акта, не сражаясь с двумя предыдущими боссами.

И да, Baldur's Gate 3 можно закончить в конце второго акта, полностью пропустив третий. При этом Гейл взрывает оружие массового поражения, что, по сути, сводится к завершению игры до того, как она должна была завершиться, если судить по тону рассказчика.

Этот забег побил предыдущий рекорд, сделанный тем же игроком - он оказался ровно на 49 секунд медленнее. Ключевым моментом здесь является то, что необходимость пробираться мимо места встречи с рощей друидов отпала, так что всю зону можно легко обойти.

-2
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Odesseet

На мой взгляд не та игра которую стоит проходить спидраном,даже ради эфемерного рекорда)

2
JohnTornton

человек прошёл сперва нормально, а теперь спидранит сколько хочет, в чём твоя проблема?
вообще любую игру можно спидранить, что за тупость "не стоит бла бла бла"

0
wianewa

Вроде тебя и ни кто не заставляет или заставляет?

-4
wianewa JohnTornton

Нормисы не понимают, что если что-то не укладывается в их мировозрение, то это не значит, что это не должно работать.

-4
Лобо

Не когда не помнимал зачем люди так играют пропускают всю игру что бы быстро ее пройти

1
wianewa

Ну да, ведь до этого люди не прошли игру сотню раз. Они же сразу как запустили - тут же все скипы знали и прошли за 10 минут.

Эти нормисы такие нормисы.

0
Koyaniskaci wianewa

Когда бы этот спидраннер успел пройти до этого BG3 сотни раз, если игра вышла всего пару недель назад?

2
Лобо wianewa

Сотню раз?При все желании за несколько недель очень сомнительно это

2
wianewa Лобо

Ну т.е. нормис реально считает, что чел запустил игру в 1й раз и сразу прошел её используя кучу скипов за 10 минут? Я соболезную уровню твоего развития.

-4
Лобо wianewa

я не считаю просто для меня иди*тизм проходить игру очень быстро в этом нет смысла

-2
FrozenAdrielle

Спидран это, как отрезать себе все конечности и играть языком.
Спидранство сомнительный рекорд, но я надеюсь , что потом они играют для себя нормально.

0
Кроллег

Отчего же? Почему такое отношение к спидранерам, мол играют они не так? Они играют так как им это нравятся и времени игре уделяют в разы больше, чем кто либо из игроков. Для того, чтобы знать возможности игры и где, что и как срезать, надо пройти её не один раз. Но в каждой новости комментарии, что это всё не правильно.

-1
DocB1995
Спидран это, как отрезать себе все конечности и играть языком.

Вот многие люди совершенно не понимают, как играют спидранеры. Ты думаешь, что он такой гений, что с самого релиза игры знает, куда идти, что делать, а что не делать, причём с максимальной эффективностью? Они сначала тщательно (гораздо тщательнее среднестатистического игрока) изучают игру: диалоги, геймплей, пути, по которым нужно проходить. Чаще всего, спидранер об игре может рассказать гораздо больше человека, который просто игру прошёл.

Спидранство сомнительный рекорд, но я надеюсь , что потом они играют для себя нормально.

Да они изначально играют нормально. Иначе бы не знали, где и как срезать, чтоб сократить время прохождения.

0
wianewa
Спидран это, как отрезать себе все конечности и играть языком.

Зачем ты режешь себе конечности? Тебе бы ко врачу.

-1
FrozenAdrielle wianewa

Не я , спидранеры.

-1
FrozenAdrielle DocB1995

Я не спорю, что после пару похождений, в тебе откроется, всё я спидранер , щас буду спиди гонщиком, какой в этом смысл, медалька за прохождение в 5 минут? Не я не против ,пусть проходят как проходят, но лично я, не вижу в этом смысла, игра предоставляет множество вариативности похождений.

-1
Eredelie

Вы рофлите что ли? Смысл спидрана в том, чтобы пройти игру как можно быстрее, пропуская всё что возможно. Какое ещё 'не понимаю зачем спидранят'? Ради рекорда, ради соревнования.

0
Eredelie

Я просто поражаюсь с людей, которые не понимают и не хотят понимать, что это такой стиль прохождения. Даже существует европейская спидранская ассамблея, которая проводит соревнования и даже благотворительные марафоны. А вы тут негодуете, что игру прошли так быстро, хотя смысл скоростного прохождения как раз заключается в скорости. А не в том, чтобы осмотреть каждый куст в игре.

0
FrozenAdrielle Eredelie

Хорошо, тогда другой смысл: В чем смысл пройти игру быстрее? Засветить свой ник? Премия? Этот стиль игры приходит , когда ты игру уже банально раза 3 прошёл(примерно), но зачем пинать мёртвого барана, если ты себя уже удовлетворил или спидранеры не получают удовольствия от 50 часов игры по сюжету? (У меня вышло 56)

0
UndecidedLionel

Что вы здесь пи*****те? Это только первых два акта, а игра из трёх состоит!

0
Mad_cloud

Спидраны жестокие и беспощадные ,все самое интересное пропустил

-1
fa1kem

Спидран не игры, а сюжетки Гейла.

-3
Илья Ляпин

есть выбор персонажей

0