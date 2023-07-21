Многие поклонники Baldur's Gate 3 высоко оценили возможность автономной игры и отсутствие микротранзакций

Baldur's Gate 3 находится на гребне волны по нескольким причинам, две из которых - возможность игры в автономном режиме и отсутствие микротранзакций.
Благодарность геймеров за появление однопользовательской ролевой игры, в которую можно играть в автономном режиме и без соблазна покупать косметические предметы за реальные деньги, хорошо выражена в этом сообщении на Reddit, в котором также можно прочитать разочарование многих в текущем состоянии рынка ААА в отношении определенной политики монетизации.
Некоторые даже считают, что это печально, поскольку означает, что рынок полностью ушел в дрейф. В качестве негативного примера в противовес Baldur's Gate 3 приводится Diablo IV от Blizzard Entertainment, которая требует постоянного присутствия в сети, даже при одиночной игре, изобилует микротранзакциями и, к тому же, не закончена. Для сравнения: "Larian выглядит как пятнадцатилетняя студия-разработчик в самом лучшем смысле этого слова", - пишет пользователь FetusGoesYetus.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Это действительно печально когда базовые элементы уже повод для радости
Как легко стать хорошим! Надо на время отнять у людей какую-нибудь примитивную, но неизбежную потребность. А потом барственным жестом вернуть. И любовь к тебе станет искренней и неподдельной
(с) Сергей Лукьяненко
Это печально, когда человек не умеет радоваться базовым простым вещам.
Так должно быть во всех одиночных играх, возвращение к истокам
Аминь, брат, Бууал одобряет!
Дожили,это теперь достижением считается.
Ну а то что Larian умеют делать шикарные RPG в этом думаю ни кто и не сомневался,по крайней мере из тех кто знаком с их играми.
И не говори, ждец просто
Как жить то без магазинчика то!
Все бы так игры делали!
Что за автономная игра?
Без постоянного подключения к сети тобишь.
Если я правильно понимаю то не проверяет через интернет целостности игры и наличия длс, как пример последняя трилогия ассассина через интернет проверяют наличие длс и изменения в файлах чтобы не спиратили длс или не взламывали внутренний донатный магазин.
Аа. Я просто сейчас в линейке мобильной зависаю, где можно выйти из игры на 8 часов в сутки, и перс будет играть за тебя в это время, поэтому и спрашиваю, ахах)
На самом деле да, это очередной прорыв и хороший такой пизрдюль стиму. Я уже давно не покупаю из принципа игры именно потому, что какого дьявола у меня должен быть инет, чтобы поиграть в то, за что я плачу деньги?
пс особенно задроченным моралфагам, которые типа презирают ператоф могу скинуть свой колекшен лицензионных дисков на шпинделях, которые стоят больше, чем твоя хата (точнее, хата твоих родаков)
Я вообще считаю, что донатный магазин в сингл играх это зашквар, изобретение дьявола и билет в адъ. Да, я не очень современна.
Зашквар? Билет в ад? Тогда ответь мне на один вопрос. А видишь ли ты разницу между 20-30 DLC на странице игры в стиме и встроенным донатным магазином внутри игры? Я считаю, что никакой разницы нет. Это одно и тоже. Не вижу здесь абсолютно ничего плохого. Одно только непонятно мне: почему о встроенных во внутрь игры магазинах люди ноют, а о продаже отдельно на странице стима точно таких же донатных DLC шмотках нытики молчат, якобы это разные вещи.
Реально, скоро будем радоваться, что в игру текстуры завезли.