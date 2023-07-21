Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.8 1 117 оценок

Многие поклонники Baldur's Gate 3 высоко оценили возможность автономной игры и отсутствие микротранзакций

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butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 находится на гребне волны по нескольким причинам, две из которых - возможность игры в автономном режиме и отсутствие микротранзакций.

Благодарность геймеров за появление однопользовательской ролевой игры, в которую можно играть в автономном режиме и без соблазна покупать косметические предметы за реальные деньги, хорошо выражена в этом сообщении на Reddit, в котором также можно прочитать разочарование многих в текущем состоянии рынка ААА в отношении определенной политики монетизации.

Некоторые даже считают, что это печально, поскольку означает, что рынок полностью ушел в дрейф. В качестве негативного примера в противовес Baldur's Gate 3 приводится Diablo IV от Blizzard Entertainment, которая требует постоянного присутствия в сети, даже при одиночной игре, изобилует микротранзакциями и, к тому же, не закончена. Для сравнения: "Larian выглядит как пятнадцатилетняя студия-разработчик в самом лучшем смысле этого слова", - пишет пользователь FetusGoesYetus.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.

16
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
DenisVTR

Это действительно печально когда базовые элементы уже повод для радости

14
Aellie

Как легко стать хорошим! Надо на время отнять у людей какую-нибудь примитивную, но неизбежную потребность. А потом барственным жестом вернуть. И любовь к тебе станет искренней и неподдельной

(с) Сергей Лукьяненко

0
Janekste

Это печально, когда человек не умеет радоваться базовым простым вещам.

-1
Jarvis666

Так должно быть во всех одиночных играх, возвращение к истокам

9
Aellie

Аминь, брат, Бууал одобряет!

0
saa0891
появление однопользовательской ролевой игры
возможность игры в автономном режиме

Дожили,это теперь достижением считается.

Ну а то что Larian умеют делать шикарные RPG в этом думаю ни кто и не сомневался,по крайней мере из тех кто знаком с их играми.

6
Aellie

И не говори, ждец просто

0
yupi90

Как жить то без магазинчика то!

0
Omnia Smirnow

Все бы так игры делали!

3
Aellie

Что за автономная игра?

0
DarK600

Без постоянного подключения к сети тобишь.

3
MidasPlayer

Если я правильно понимаю то не проверяет через интернет целостности игры и наличия длс, как пример последняя трилогия ассассина через интернет проверяют наличие длс и изменения в файлах чтобы не спиратили длс или не взламывали внутренний донатный магазин.

0
Aellie DarK600

Аа. Я просто сейчас в линейке мобильной зависаю, где можно выйти из игры на 8 часов в сутки, и перс будет играть за тебя в это время, поэтому и спрашиваю, ахах)

На самом деле да, это очередной прорыв и хороший такой пизрдюль стиму. Я уже давно не покупаю из принципа игры именно потому, что какого дьявола у меня должен быть инет, чтобы поиграть в то, за что я плачу деньги?

пс особенно задроченным моралфагам, которые типа презирают ператоф могу скинуть свой колекшен лицензионных дисков на шпинделях, которые стоят больше, чем твоя хата (точнее, хата твоих родаков)

-5
Aellie MidasPlayer

Я вообще считаю, что донатный магазин в сингл играх это зашквар, изобретение дьявола и билет в адъ. Да, я не очень современна.

0
Janekste Aellie

Зашквар? Билет в ад? Тогда ответь мне на один вопрос. А видишь ли ты разницу между 20-30 DLC на странице игры в стиме и встроенным донатным магазином внутри игры? Я считаю, что никакой разницы нет. Это одно и тоже. Не вижу здесь абсолютно ничего плохого. Одно только непонятно мне: почему о встроенных во внутрь игры магазинах люди ноют, а о продаже отдельно на странице стима точно таких же донатных DLC шмотках нытики молчат, якобы это разные вещи.

0
Кей Овальд

Реально, скоро будем радоваться, что в игру текстуры завезли.

-1