Многие поклонники Baldur's Gate 3 высоко оценили возможность автономной игры и отсутствие микротранзакций ©

Baldur's Gate 3 находится на гребне волны по нескольким причинам, две из которых - возможность игры в автономном режиме и отсутствие микротранзакций.

Благодарность геймеров за появление однопользовательской ролевой игры, в которую можно играть в автономном режиме и без соблазна покупать косметические предметы за реальные деньги, хорошо выражена в этом сообщении на Reddit, в котором также можно прочитать разочарование многих в текущем состоянии рынка ААА в отношении определенной политики монетизации.

Некоторые даже считают, что это печально, поскольку означает, что рынок полностью ушел в дрейф. В качестве негативного примера в противовес Baldur's Gate 3 приводится Diablo IV от Blizzard Entertainment, которая требует постоянного присутствия в сети, даже при одиночной игре, изобилует микротранзакциями и, к тому же, не закончена. Для сравнения: "Larian выглядит как пятнадцатилетняя студия-разработчик в самом лучшем смысле этого слова", - пишет пользователь FetusGoesYetus.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.