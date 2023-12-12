Многие пользователи считают, что признание Baldur's Gate 3 "Игрой года" было заслуженно

Baldur's Gate 3 стала одним из величайших хитов 2023 года, перевернувшим жанр ролевых игр. Игра покорила Metacritic за короткое время, соперничая с крупнейшим запуском года, набрав 96 из 100 баллов.
Даже спустя два месяца после релиза игра набирала в среднем 200 тысяч игроков в Steam ежедневно, что редко встречается в однопользовательских играх. Оправдав ажиотаж, CRPG получила свою первую награду "Игра года" на Golden Joystick.
Затем Baldur's Gate 3 получила награду "Игра года" на церемонии The Game Awards 2023. Хотя некоторые были недовольны этим выбором, общий прием был воодушевляющим: фанаты сошлись во мнении, что именно эта игра была наиболее достойна этой награды в 2023 году.
В конкурсе, где такие игры, как Marvel's Spider-Man 2, были полностью проигнорированы, Larian Studios вышла на первое место. Многие отдавали предпочтение таким номинантам, как Alan Wake 2 и Zelda: Tears of the Kingdom, но Baldur's Gate 3 оказалась слишком большой для этих игр.
На Reddit многие фанаты утверждают, что такой результат был оправдан и неудивителен. Фанаты сравнивают Baldur's Gate 3 с Elden Ring, утверждая, что в нее будут играть более десяти лет. Благодаря сложной системе геймплея, поощряющей эксперименты игроков, выбор The Game Awards был прост.
Подобные комментарии встречаются и на других сабреддитах, в том числе посвященным Alan Wake 2. Хотя эта игра конкурировала с CRPG, фанаты смогли смириться с поражением благодаря невероятному выступлению Larian Studios в этом году.
потом будет новость- многие пользователи согласны с пользователями, которые считают, что БГ3 игра года. И так до бесконечности
Задрали с этим Уэйком с его дешёвыми скримерами. Резидент эвил 4 и дед спейс выше ее на голову
Балдур лучшая игра года и точка.
какой автор, такая и новость
Как это "многие"? Игра однозначно кайф. Жаль только, что на этом шоу очень любят подлизывать СОйНИ и Хидео Казино - в 2018 году РДР2 не дали игру года. а God of War хDD
Для меня игра года это Dead space remake или Remnant 2. На худой конец Resident Evil 4 remake.
Только Dead space и Resident Evil 4 вышли 2005 и 2007, просто им дали жизнь второй раз. Если и давать награду то только как за хороший ремейк.
Щас бы ремаке игру года давать...
Так эти два ремейка на порядок лучше всего что выходило в этом году,вот где разрабы действительно выполнили свою работу максимально качественно и на 100% значительно улучшив практически все элементы начиная от механик,системы повреждений и заканчивая тонный новых деталей на локация,лучше раскрыли персонажей,для меня лично это и есть лучшие игры в этом году.
В Baldur's Gate 3 я ещё не успел поиграть.
Согласен, она действительно чесно получила эту награду. Мне больше всего понравился сюжет, и его многовариативность, боевика тоже красочная если играть за мага, а редактор персонажа просто поражает, обычно в фэнтези играх мы играем максимум за человека, эльфа или гнома. А тут и тифлигни, и полурослики, орки и даже драконорожденые. Надеюсь в будущем будет больше расс и компаньонов.
Сколько раз игру прошёл ?
А при чем тут это?)
Если ему понравилось разнообразие только для галочки тогда причём
У меня больше вопросов к Алану Вейку. Как он туда попал? Проект на уровне второго паука.
правильное название новости: фанаты Alan Wake 2 считают, признание Baldur's Gate 3 "Игрой года" было заслуженно. всё...
Так альтернативы по совокупности и не было в этом году, странно другое, что много чего из вышедших игр не попали даже в список.
Первая рпг, которую полностью прошёл
Игра года по версии сжв тварей
Бла-бла-бла... все молодцы, все красавчики, дооблизали до игры года? все хватит, ну реально, других тем для обсуждений и публикаций нет?
Так а в чём новость? Конечно заслужено, ясное дело, многие так считают.
Пошаговая дрисня с унылым геймплеем, выехавхая за счет лора и истории, аналог унылоно Хогварда по сути выехавшем так же на фан базе.
Не согласен - как раз история очень слабая в этой игре. Геймплей как раз то что нужно для игры такого жанра, а вот сюжет максимально слабый и стандартный.
она могла бы быть игрой года, если бы вышла лет 10 назад. на фоне некоторых игр сегодня она выглядит как паст-пастген. даже если сравнивать со вторым дивинити, там просто минимум нововведений. неужели сегодня чтобы получить игру года достаточно иметь опции в диалогах лол
учитывая что основная масса игровой индустрии это казуальные агуши, с полным отсутствием понимания что из себя представляет игровая индустрия, не удивительно что готи забирают елдер ринг, балдургейс и геншин импакт
Писать что-то про некстген-графику, учитывая, что в последние десять лет прогресс в графике не виден без лупы, может только журнашлI0ха.
в старфилде никакой лупы не надо, там нектсген смотрит прямо в душу игрока из выпученных глаз НПС))