Многие пользователи считают, что признание Baldur's Gate 3 "Игрой года" было заслуженно

Baldur's Gate 3 стала одним из величайших хитов 2023 года, перевернувшим жанр ролевых игр. Игра покорила Metacritic за короткое время, соперничая с крупнейшим запуском года, набрав 96 из 100 баллов.

Даже спустя два месяца после релиза игра набирала в среднем 200 тысяч игроков в Steam ежедневно, что редко встречается в однопользовательских играх. Оправдав ажиотаж, CRPG получила свою первую награду "Игра года" на Golden Joystick.

Затем Baldur's Gate 3 получила награду "Игра года" на церемонии The Game Awards 2023. Хотя некоторые были недовольны этим выбором, общий прием был воодушевляющим: фанаты сошлись во мнении, что именно эта игра была наиболее достойна этой награды в 2023 году.

В конкурсе, где такие игры, как Marvel's Spider-Man 2, были полностью проигнорированы, Larian Studios вышла на первое место. Многие отдавали предпочтение таким номинантам, как Alan Wake 2 и Zelda: Tears of the Kingdom, но Baldur's Gate 3 оказалась слишком большой для этих игр.

На Reddit многие фанаты утверждают, что такой результат был оправдан и неудивителен. Фанаты сравнивают Baldur's Gate 3 с Elden Ring, утверждая, что в нее будут играть более десяти лет. Благодаря сложной системе геймплея, поощряющей эксперименты игроков, выбор The Game Awards был прост.

Подобные комментарии встречаются и на других сабреддитах, в том числе посвященным Alan Wake 2. Хотя эта игра конкурировала с CRPG, фанаты смогли смириться с поражением благодаря невероятному выступлению Larian Studios в этом году.