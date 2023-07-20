Много наготы и откровенного контента: Baldur's Gate 3 получила рейтинг "Только для взрослых"

Baldur's Gate 3 готовится стать одной из самых популярных игр года. Игра получила рейтинг Mature (Для взрослых) от ESRB, что свидетельствует о наличии в ней откровенного содержания.
Как в игровом процессе, так и в сюжетных роликах присутствуют сцены с насилием. В них можно увидеть изуродованные или расчлененные тела, кадры обезглавливания, расчленения, а также сцены пыток, большинство из которых происходят за кадром. В определенных ситуациях игрок может повлиять на эти события, выбирая диалог.
В игре присутствует нагота, а в некоторых сценах можно увидеть и полностью обнаженных персонажей. Присутствуют также эпизоды намека на половую связь, причем они показаны с применением особых ракурсов камеры и затухают перед началом акта. В частности, герои сами проявляют желание вступить в половую связь или находятся в интимных позах.
В игре присутствуют эпизоды с обнаженной натурой: персонажи с открытой грудью, ягодицами и гениталиями. В нескольких эпизодах показаны короткие половые акты с обнаженными персонажами (например, расположение головы персонажа над паховой областью партнера; скольжение рук персонажа к промежности партнера); половые акты показаны за кадром или с использованием нечетких ракурсов. Так, в одном из эпизодов обнаженная пара изображена на пляже за мгновение до начала полового акта - камера поднимается вверх, после чего происходит затухание эпизода. В игре звучат слова "f**k", "sh*t" и "c*ck".
Baldur's Gate 3 - это ролевая игра, в которой герой отправляется в путешествие, пытаясь победить зло. Игровой процесс предусматривает исследование фэнтезийного мира, прохождение квестов и участие в стратегических пошаговых боях с различными противниками, в том числе с фэнтезийными существами и человекоподобными противниками. В бою используется оружие и магические заклинания, а сами схватки нередко бывают напряженными и сопровождаются звуками боли, взрывами и кровавыми брызгами.
Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа на PC и 6 сентября на PS5.
Даже спасая мир, нельзя забывать про е*лю, а иначе нахрена его спасть!?)))
базу выдал
Надеюсь можно будет не только победить но так же и присоединится к злу
Аля Fable)
Или pathfinder wrath of the righteous.
Вроде где-то писали, что можно стать тёмным божеством.
Ну так писали же можно использовать тёмное желания только пока не понятно как оно будет зависеть от сюжета. Возможно и это. )
Ничего страшного. Модеры все подправят. И затухания и ракурсы
https://www.esrb.org/ratings/34436/the-witcher-2-assassins-of-kings-enhanced-edition/
Вот вам ссылка на пример описания ведьмак 2, так что бг3 это ещё разминка, а вы порвались)
уважаемо
Естественно, в комментах снова появились имбецилы, которые кроме шуточного видоса "с медведем" ничего об игре не знают, но выводы уже сделали. -_-
Shеpard так вообще не устает в каждой теме об этом упоминать.
Так и последняя новость про романсы была 13 июля, а щас и то не реклама, а отдельный сайт возраст дал (можно посмотреть другие игры у них и их описание, к примеру тот же ведьмак - там похлеще даже)
— Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом.
— А ты их так много знал?
— Не всё ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе.
Геральт из Ривии.
Нужно ввести новый рейтинг - Только для больных на голову
смотрел видос на ютубе с пытками из балдура, когда ноготь вырывали то был только звук, в гта пытка посочнее была там и процес больше показан
Мда , гамосеки совсем умом тронулись . Главное чтобы сюжет на постельные сцены не так часто скатывался с гомосяцкими наклонностями и без них , иначе игра просто превратится в порнуху за хорошие деньги .
Киберпанк передаёт привет где можно делать трансов.
Так же передаёт привет Subverse от Studio FOW которая продалась за хорошие деньги и всё ещё продаётся. Но не кого это же не волнует и играют в неё. Так же как и многие игры имеют постельные сцены в них так же играют.
С медведем!
Главное, чтобы постельную сцену с медведем и возможно с другими представителями животного мира показали во всех деталях на радость всем зоофилам. Балдур, Балдур... во что тебя превратили эти бельгийцы-извращенцы.
Как это называется? Гомофобия головного мозга? У вас настолько крыша съехала с повесткой, что теперь её везде видите? Она сейчас в одной комнате с вами?
Забей на латетных у них только это в голове имеется что везде видят повестку даже там где её нету. )
акцент только на секс, значит сама игра будет ниже среднего
Эм в каком месте акцент в игре только на сексе? Можно пожалуйста аргументацию послушать.
Обычно те игры у которых акцент именно на секс, те игры гораздо ниже среднего, скорее на самом дне
В первом Ведьмаке тоже хватало откровенной обнаженки. А Геральт чаще не меч доставал, а кое-что другое. Ведьмак 1 тоже ниже среднего?
В РПГ играх почти всегда есть постельные сцены и как уже писали ниже в ведьмаке с 1 по 3 часть есть постельные сцены, игры стали от этого хуже?
У него какая-то шваль с онлифанса на аватарке и именно он видит в игре только секс.
Значит что? Значит у него проблемы с ним, а точнее с его отсутствием.
"У кого что болит.."