Много наготы и откровенного контента: Baldur's Gate 3 получила рейтинг "Только для взрослых" ©

Baldur's Gate 3 готовится стать одной из самых популярных игр года. Игра получила рейтинг Mature (Для взрослых) от ESRB, что свидетельствует о наличии в ней откровенного содержания.

Как в игровом процессе, так и в сюжетных роликах присутствуют сцены с насилием. В них можно увидеть изуродованные или расчлененные тела, кадры обезглавливания, расчленения, а также сцены пыток, большинство из которых происходят за кадром. В определенных ситуациях игрок может повлиять на эти события, выбирая диалог.

В игре присутствует нагота, а в некоторых сценах можно увидеть и полностью обнаженных персонажей. Присутствуют также эпизоды намека на половую связь, причем они показаны с применением особых ракурсов камеры и затухают перед началом акта. В частности, герои сами проявляют желание вступить в половую связь или находятся в интимных позах.

В игре присутствуют эпизоды с обнаженной натурой: персонажи с открытой грудью, ягодицами и гениталиями. В нескольких эпизодах показаны короткие половые акты с обнаженными персонажами (например, расположение головы персонажа над паховой областью партнера; скольжение рук персонажа к промежности партнера); половые акты показаны за кадром или с использованием нечетких ракурсов. Так, в одном из эпизодов обнаженная пара изображена на пляже за мгновение до начала полового акта - камера поднимается вверх, после чего происходит затухание эпизода. В игре звучат слова "f**k", "sh*t" и "c*ck".

Baldur's Gate 3 - это ролевая игра, в которой герой отправляется в путешествие, пытаясь победить зло. Игровой процесс предусматривает исследование фэнтезийного мира, прохождение квестов и участие в стратегических пошаговых боях с различными противниками, в том числе с фэнтезийными существами и человекоподобными противниками. В бою используется оружие и магические заклинания, а сами схватки нередко бывают напряженными и сопровождаются звуками боли, взрывами и кровавыми брызгами.

Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа на PC и 6 сентября на PS5.