Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 591 оценка

Мод для Baldur's Gate 3 восстанавливает десятки вырезанных предметов и способностей

AceTheKing AceTheKing

Моддер MaxStrengthWizard выпустил мод для Baldur’s Gate 3, которое возвращает в игру множество вырезанного в процессе разработки контента.

Baldur's Gate 3 "Ultimate Cut Content Restoration Mod - востановление вырезанного контента"

Что восстанавливает мод:

  • 30 вырезанных орудий.
  • 6 комплектов брони, 2 щита, 5 шлемов, а также 6 пар перчаток и обуви.
  • 7 амулетов, 6 колец и 12 расходных предметов.
  • 2 уникальных способности, возвращенных стандартным предметам: Twilit Shroud (для Кольца Сумерек) и Regret (для предмета Sorrow).
  • Опционально: 4 вырезанных классовых способности и черты.

Все предметы интегрированы в игровую экономику через систему "сокровищниц" - таблиц, которые определяют лут из сундуков, дроп с противников и ассортимент торговцев. Это означает, что восстановленные предметы можно будет находить естественным образом в ходе игры. Кроме того, все магические артефакты правильно настроены для поглощения персонажем Гейлом и отмечены для особого списка торговки Тары.

Таким образом, мод не просто добавляет предметы в инвентарь, а органично вписывает их в существующую игровую среду, что должно понравиться игрокам, ищущим новый контент для повторных прохождений.

Комментарии:  14
PanKotovsky
мод не просто добавляет предметы в инвентарь, а органично вписывает их в существующую игровую среду

А в баланс он их вписывает?

Их же наверно не просто так вырезали?

20
gliga142

у бг3 нет баланса

18
ratte88

В этой игре куче дерьмо-шмота без смысла, не думаю, что там на баланс вообще как-то повлиять можно очередной шмоткой. Да и все с модами играют, которые и так каким-либо образом баланс трогает

8
SniperG gliga142

Это правда. Магические стрелы под реверберацией делают пыщь-пыщь

1
Лариан Яна

Верхний город бы

10
TIuBo3aBpuK

Опять моддеры думают, что они умнее разработчиков, которые эти предметы вырезали не без причины 🥀

6
ratte88

Вообще-то да, умнее. Часто контент вырезают из-за проблем в бюджете ибо тратить время и деньги на балансировку вещей, мышления куда это всё добавить и применить - куда труднее, чем просто шмотку удалить.

12
Medu3a ratte88

В итоге одни умнее других потому что часто контент вырезают по тем или иным причинам?

2
Gorthlaur

откуда мододел знает что это было вырезано и какие должно иметь свойства?

5
sa1958

Ну и ладно, а может и нет.

4
sepam21

Кто такие "орудия"?

1
Scorpion_GamePlay

игра года же, какой вырезанный контент

1
ТараканчЕг

BnB всё равно лучше.