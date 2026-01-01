Мод для Baldur's Gate 3 восстанавливает десятки вырезанных предметов и способностей

Моддер MaxStrengthWizard выпустил мод для Baldur’s Gate 3, которое возвращает в игру множество вырезанного в процессе разработки контента.
Что восстанавливает мод:
- 30 вырезанных орудий.
- 6 комплектов брони, 2 щита, 5 шлемов, а также 6 пар перчаток и обуви.
- 7 амулетов, 6 колец и 12 расходных предметов.
- 2 уникальных способности, возвращенных стандартным предметам: Twilit Shroud (для Кольца Сумерек) и Regret (для предмета Sorrow).
- Опционально: 4 вырезанных классовых способности и черты.
Все предметы интегрированы в игровую экономику через систему "сокровищниц" - таблиц, которые определяют лут из сундуков, дроп с противников и ассортимент торговцев. Это означает, что восстановленные предметы можно будет находить естественным образом в ходе игры. Кроме того, все магические артефакты правильно настроены для поглощения персонажем Гейлом и отмечены для особого списка торговки Тары.
Таким образом, мод не просто добавляет предметы в инвентарь, а органично вписывает их в существующую игровую среду, что должно понравиться игрокам, ищущим новый контент для повторных прохождений.
А в баланс он их вписывает?
Их же наверно не просто так вырезали?
у бг3 нет баланса
В этой игре куче дерьмо-шмота без смысла, не думаю, что там на баланс вообще как-то повлиять можно очередной шмоткой. Да и все с модами играют, которые и так каким-либо образом баланс трогает
Это правда. Магические стрелы под реверберацией делают пыщь-пыщь
Верхний город бы
Опять моддеры думают, что они умнее разработчиков, которые эти предметы вырезали не без причины 🥀
Вообще-то да, умнее. Часто контент вырезают из-за проблем в бюджете ибо тратить время и деньги на балансировку вещей, мышления куда это всё добавить и применить - куда труднее, чем просто шмотку удалить.
В итоге одни умнее других потому что часто контент вырезают по тем или иным причинам?
откуда мододел знает что это было вырезано и какие должно иметь свойства?
Ну и ладно, а может и нет.
Кто такие "орудия"?
игра года же, какой вырезанный контент
BnB всё равно лучше.