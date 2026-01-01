Мод для Baldur's Gate 3 восстанавливает десятки вырезанных предметов и способностей

Моддер MaxStrengthWizard выпустил мод для Baldur’s Gate 3, которое возвращает в игру множество вырезанного в процессе разработки контента.

Что восстанавливает мод:

30 вырезанных орудий.

6 комплектов брони, 2 щита, 5 шлемов, а также 6 пар перчаток и обуви.

7 амулетов, 6 колец и 12 расходных предметов.

2 уникальных способности, возвращенных стандартным предметам: Twilit Shroud (для Кольца Сумерек) и Regret (для предмета Sorrow).

Опционально: 4 вырезанных классовых способности и черты.

Все предметы интегрированы в игровую экономику через систему "сокровищниц" - таблиц, которые определяют лут из сундуков, дроп с противников и ассортимент торговцев. Это означает, что восстановленные предметы можно будет находить естественным образом в ходе игры. Кроме того, все магические артефакты правильно настроены для поглощения персонажем Гейлом и отмечены для особого списка торговки Тары.

Таким образом, мод не просто добавляет предметы в инвентарь, а органично вписывает их в существующую игровую среду, что должно понравиться игрокам, ищущим новый контент для повторных прохождений.