Мод для Baldur's Gate 3 заменяет DLSS 2 на FSR 2, значительно снижая уровень алиасинга по сравнению с FSR 1

Сегодня для Baldur's Gate 3 вышел мод DLSS 2 to FSR 2, основанный на фреймворке "CyberFSR2", который был создан PotatoOfDoom для Cyberpunk 2077.
В настоящее время Baldur's Gate 3 поддерживает только NVIDIA DLSS 2/DLAA и AMD FSR 1.0. Однако первая итерация FSR имеет ряд недостатков, поскольку представляет собой лишь пространственный апскейлер, основанный на алгоритме Lanczos, в то время как FSR 2 - это полноценный временной апскейлер, использующий векторы движения и историю кадров для обеспечения гораздо более высокого качества изображения.
Хотя Larian Studios заявила, что "родная" реализация AMD FSR 2 уже близка (ее запуск ожидается к выходу игры на PS5 6 сентября), это не та игра, которую можно просто отложить до тех пор, пока это не произойдет. Если у вас нет видеокарты GeForce RTX, то мод DLSS 2 to FSR 2 от mandruis7, предлагает способ значительно уменьшить алиасинг по сравнению с FSR 1.
Нынешняя реализация в Baldur's Gate 3 не идеальна, в процессе работы появляется небольшой эффект призрачности, но многие, скорее всего, пойдут на такой компромисс. Посмотрите на приведенные ниже сравнительные скрины, чтобы оценить разницу.
"это не та игра, которую можно просто отложить до тех пор, пока это не произойдет."
Это именно та игра, которую лучше отложить до тех пор, пока не выйдет куча патчей и дополнений.
Этот бы мод на Steam Deck версию Baldyr's Gate lll
Что мешает поставить его на паровую станцию? В источнике даже есть инструкция установки на линукс/SD
Вот как раз там! )) Читаю и разбираюсь )
Отпишусь после тестов
Любые моды на Steam Deck ставятся так же, как и на Windows.
ну что ж, скачаем и будем смотреть, решится ли проблема с картой или нет.
У них и ДЛСС в игре все той же версии которую они в 21 году в игру внедрили то есть 2.1 хз в чем проблема 1 файлик было поменять, а щас если самому это сделать то лончер ругается мол файлы у вас возможно повреждены.
Так идет допиливание игры до 6 числа, а не починка "багав на релизе"
Зачем они используют древний dlss 2, когда уже пол года как есть третья версия библиотеки!?
Все эти апскейлеры такая ересь. Очевидно, что технологии еще не готовы к гигантским экранам с высокими разрешениями, но дегенераты готовы пялиться в мыло, лишь бы играть, не поднимая свои задницы с диванов.
Ну если ты бомж, то зачем рот то открывать?!
Сколько у тебя 4090 стоит в ПК?