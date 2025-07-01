Мод Path to Menzoberranzan для Baldur's Gate 3 достиг важной вехи в развитии

С тех пор как Larian Studios выпустила инструменты для моддинга Baldur's Gate 3, существует одна пользовательская кампания, которую сообщество действительно ждет с нетерпением. Path to Menzoberranzan, проект по воссозданию второй игры, который теперь достиг важной вехи с его первой играбельной версией.
Мы достигли больших успехов в стартовой локации. Билд включает в себя бой, диалоги, спутников и небольшую часть истории, в которую можно погрузиться.
Однако это внутренний билд, который не будет представлен фанатам, но "послужит хорошей основой для нашей первой демонстрации в будущем".
Команда также занята поиском подходящей музыки для проекта, что уже некоторое время является проблемой для команды.
Дата выхода кампании пока не известна, но учитывая, что это фан-проект, ждать придется долго. Хотя дата выхода первой демки была объявлена на середину 2025 года, произошли значительные изменения в команде, а также в целом объеме проекта. Скорее всего, мы увидим эту демку в конце 2025 года или в начале 2026 года.
Чувак идет весь ролик молча? Этого ждут?
А можно нескромный вопрос а что собственно демонстрирует этот "ролик" локацию с неписями и как красиво они там всего понаставили? Нуу... я когда в варфрэйм играл там клановые "базы" и по шикарней обставляли да и площадью побольше... в общем