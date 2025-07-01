Мод Path to Menzoberranzan для Baldur's Gate 3 достиг важной вехи в развитии

С тех пор как Larian Studios выпустила инструменты для моддинга Baldur's Gate 3, существует одна пользовательская кампания, которую сообщество действительно ждет с нетерпением. Path to Menzoberranzan, проект по воссозданию второй игры, который теперь достиг важной вехи с его первой играбельной версией.

Мы достигли больших успехов в стартовой локации. Билд включает в себя бой, диалоги, спутников и небольшую часть истории, в которую можно погрузиться.

Однако это внутренний билд, который не будет представлен фанатам, но "послужит хорошей основой для нашей первой демонстрации в будущем".

Команда также занята поиском подходящей музыки для проекта, что уже некоторое время является проблемой для команды.

Дата выхода кампании пока не известна, но учитывая, что это фан-проект, ждать придется долго. Хотя дата выхода первой демки была объявлена на середину 2025 года, произошли значительные изменения в команде, а также в целом объеме проекта. Скорее всего, мы увидим эту демку в конце 2025 года или в начале 2026 года.