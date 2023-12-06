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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 9 501 оценка

Мод, превращающий лесбийскую пару из Baldur's Gate 3 в гетеросексуальную, вызвал негодование в западном сообществе

2BLaraSex
Новости

Мод "Сир Эйлин", который меняет пол Песни Ночи в Baldur's Gate 3 на мужской, таким образом превращая лесбийскую пару Эйлин и Изобель в гетеросексуальную, вызвал огромную бурю негодования на Reddit. Автор проделал огромную работу, так как мод менял не только внешность, но и голос, реплики, реакцию других NPC, а также изменял характер.

"Переосмысление персонажа Песнь Ночи. Познакомьтесь с сиром Эйлином, чуть более вежливой и мужской версией Девы Эйлин", - говорится в описании мода.

Пост автора, который возмутился данным модом, собрал почти 18 тысяч лайков и привлек внимание крупных игровых сайтов. После этого мод удалили с NexusMods, а автора мода забанили. Тем не менее, у мода нашлось множество сторонников, которых возмутило, что Nexus допускает моды на убийство детей, при этом запрещая смену пола персонажа нетрадиционной ориентации. На Реддите и в Стиме появились много тем, в которых люди просят поделиться ссылкой на данный мод. В данный момент его можно скачать с портала BasedMods.

76
83
Комментарии: 83
Ваш комментарий
Лобо

Всё же нексус забавный сайт стоит только сделать мод который меняет ориентацию или чёрных делают белыми тут же бан.

49
TAPAKAH222

Действительно, не пропускают мусорные моды от гомофобов и расистов. Странный сайт...

-110
Smusi TAPAKAH222

Ну, в свободном мире как бы должны пропускать любые моды на игры 18+.что у вас в башке, что вы такое пишите, не очень понятно

30
Mimocrocodil TAPAKAH222

Зато мусорные моды от себе подобных заглатывают по самое не балуй. П.зы. Ты бы хоть как "сарказм" пометил свой комм, люди нынче в такое не умеют же. Наставят щас дизов ни за что.

4
TAPAKAH222 Smusi

Нет, если они очевидно ущемляют права других. Наши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Только не надо людей держать за дураков, которые не понимают, для чего и кем создаются такие моды.

-46
TAPAKAH222 Mimocrocodil

Так там не запрещено быть геем, а вот гомофобом...

-33
Contriver

мда, даже слов нет, на сколько же они на своей повестке повернуты

23
TAPAKAH222

Так, что каждая такая новость бурно обсуждается у нас, не говоря уж о законах.

Просто откажитесь от этого.

-7
Nephth Renar TAPAKAH222

Тоже удивляет это бурление го𝅳вн. Ну сделали и сделали. Что тут такого? Никто не заставляет вас в это играть, смотреть, или становиться геем или трансгендальфом. Но всё равно кто-то дрожжи в сортир кидает.

Очень забавно, что ни у кого тут не бомбит на счёт того, что Эйлин поменяли ещё и пол.

4
TAPAKAH222 Nephth Renar

Согласен. Они вообще могут отказаться играть в эту игру.

-4
Contriver Nephth Renar

Так тут проблема в том что запрещают сделать игрокам в модах, чтобы персонажи были традиционной нормальной ориентации, тоесть свобода слова есть, но только для избранных, а другим свое мнение иметь нельзя и пользоваться своим продуктом как ты хочешь тоже нельзя, хотя ты ведь его купил. Если уж портят игры повестками, то пусть хотя бы не мешают их исправлять. А игры которые не исправимо плохи изза повесток, типо тлоу 2, естественно их даже играть не стоит, только мозги травить людям этим калом. В подобные игры естественно я бы и детям своим никогда бы не разрешил играть, это психически больные люди, им лечение нужно, а они пропогандируют что это нормально

2
rewgerg43252

Проблема не в нексусмодс. А в белых гетеросексуальных кyколдах, которые терпят это, вместо того чтобы посадить SJW-активистов на бутылку.
Кстати, западные кyколды очень похожи на наших вaтников. Эти тоже терпят.

1
Арт к

нексус - контора *экстремистов*

13
TAPAKAH222

Запретить!.. И игру, в которой медведя (символ) так показывают.

-14
Анатолий Токарев

Лицемерие в полной красе.

8
Mimocrocodil

Разумеется вызвало, иначе и быть не может. Вон, даже сексуальные женщины в гта 6 вызвали недовольства в "детской"(18+ между прочим, ага)игре. Обидно, что и среди нашего вроде как брата тоже есть такие персонажи, которые уже обмазались повесточной гнилью. Мод топовый.

6
Dark1994

Если ты любишь черное целлюлитное сало, то да, наверное сексуальные женщины в гта 6 х) А под да, действительно топовый, эту тварь в бг3 хотелось пустить в расход

-3
Mimocrocodil Dark1994

Ну не скажи. На пляже прям там есть пара сочных, вдуваемых шоколадок. Прям ням ням. Да и белых красоток пару показали, чего не скажешь о той же бг3. Там только Минтару с Шадухой я могу назвать симпотными. Карлах няшка, но не секси. А Роки прям удивили "контентом".

0
rewgerg43252

Ну так-то ГТА Онлайн 2 будет детской.
Взрослые и умные люди не станут покупать лутбоксы с пушками на 100500 урона.

0
rewgerg43252 Dark1994

Почему в расход?
...Лучше бы добавили мод, где их обоих можно нагнуть раком.

1
BrilliantRoyce

Наконец-то сделали годный мод, я уже себе поставила и мне наконец стало приятно играть, зная что эта пара стала традиционной, а не пи*арской повесткой.
Кстати мне как девушке на МНОГО приятнее видеть Айлин в виде мужчины, а не в виде "оно" с непомерным эго.
Чем меньше пи*дарасов в этой игре - тем лучше))
Мод годнота - всем советую)
Пусть у трансформеров с задним приводком полыхают булки не только когда им делают фистинг.

5
Кей Овальд

Значит хороший мод, надо ставить.
Нексусы в очередной доказали своё лицемерие.

2
LordGostelian

За то есть моды призывающие к национализму и прочей дряни. К примеру наткнулся на мод в Скайриме Zolupa Kult гляньте и сразу поймете в чем дело и кем был создан. Проявлении ненависти полит вражда и прочее, это значит нексус продвигает все норм. Вот она свобода слова как говорится, вот только для тех кто ровнее, либо попросту в админке сидят те же представители с комплексами дегенератии и отсутствия здравого смысла и логики.

1
Laicus

Надеюсь, в будущем, наука научится лечить все заболевания, в том числе и гомосексуальность, тогда больные люди перестанут выдавать их заболевания за норму и заражать здоровых людей.

1
Гербарий007

Как же Nexus зашкварился

1
Alex40001

иронично новости от трансформера с ign

1
Numb94

По планам мировых правителей, в XXI веке, общество должно состоять из метисов, негров и гомосексуалистов. Их цель осуществлена и идет к финальной стадии.

1
HandsomeRed

Что то печально у них с обществом..

0
IndecisiveBeast

Лукашенко на них нет

0
Pop Egor90

Самый правильный мод! В своё время искал что то подобное для DAI и того бедолаги что обитал на "нормандии" в ME3.

0
Джейкоб Этезов

Кто ж тебя там так в ДАИ заинтересовал?

0
sinmaxxx

вот на dai бочку катить не надо. сэра еще ладно, а вот дориан нормальный мужик. это ты в dq11 не играл. вот там у меня чуть жопа не отвалилась.

0
Mad_cloud

Какой ужас ,никогда такого не было и вот опять )

0
SoRaS3

Прям самая скандальная гра Года.

0
Jarvis666

По больше бы таких антилгбт модов

0
Liaschim

Имхо, а за подобным будущее. Хочешь чтобы у тебя в игре все были трансгендерами? Пожалуйста. Хочешь побольше чёрных геев? Пожалуйста. Хочешь всех сделать белыми гетеросексуалами? Пожалуйста.

0
Aaro Niro

NexusMods сам себе могилу роет.

0
smallhell

Ну такое... Это же похоже на то, чем и занимаются все эти ущемленцы и вырожденцы - преиначивание оригинала под свои взгляды.
Иронично, впрочем, что в одну сторону что-то менять это нормально, а в другую - грех, харам, ересь, оскорбление и т.п.. Вырожденцы с ущемленцами сами же дают оценку своему поведению.
Нормальным людям не следует пользоваться такими методами. А вот просто вырезать из сюжета эту лажу, было бы норм.

0
Макс Макс 007

Ну как это так-то а, ну что ж такое творится-то а! Ты глянь! Негоже моды использовать в своих интересах! У-Щ-Е-М-И-Л-И!

0
IcyBarret

Когда делаешь мод с заменой гетеросексуальных пар на гомо - это креативно и свежо, а если наоборот, то это праворадикализм. Тут главное не перепутать.

0
Рaдуга

Как мило, что столько лайков. Неожиданна такая поддержка западному сообществу.
Не все потеряно, молодцы 😊

0
Rey4rtRO

Я еще удивился вчера, когда увидел этот мод на Нексусе. Подумал, неужели админы опомнились? Ан нет. Нексус - такой нексус.

0
Oscilograf

А нафига? девочка с девочкой это красиво, этож не петушье

-5
TAPAKAH222

Правильно. Это другое!

0
Mimocrocodil

Девочка с девочкой это одно. А тут именно что СИЛЬНЫЕ. НЕЗАВИСИМЫЕ. Да еще и одна из них Ангел. Так что не, это фуфуфу. Да и петухов в игре тож навалом

0
Vasya 139

так мод для петухов и создан

-3
TAPAKAH222

Не надо было останавливаться и сделать второго персонажа тоже мужиком, тогда было бы им норм.

-5
Nephth Renar

Больше бурлений го𝅳вн на playground!

0