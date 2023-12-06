Мод, превращающий лесбийскую пару из Baldur's Gate 3 в гетеросексуальную, вызвал негодование в западном сообществе

Мод "Сир Эйлин", который меняет пол Песни Ночи в Baldur's Gate 3 на мужской, таким образом превращая лесбийскую пару Эйлин и Изобель в гетеросексуальную, вызвал огромную бурю негодования на Reddit. Автор проделал огромную работу, так как мод менял не только внешность, но и голос, реплики, реакцию других NPC, а также изменял характер.
"Переосмысление персонажа Песнь Ночи. Познакомьтесь с сиром Эйлином, чуть более вежливой и мужской версией Девы Эйлин", - говорится в описании мода.
Пост автора, который возмутился данным модом, собрал почти 18 тысяч лайков и привлек внимание крупных игровых сайтов. После этого мод удалили с NexusMods, а автора мода забанили. Тем не менее, у мода нашлось множество сторонников, которых возмутило, что Nexus допускает моды на убийство детей, при этом запрещая смену пола персонажа нетрадиционной ориентации. На Реддите и в Стиме появились много тем, в которых люди просят поделиться ссылкой на данный мод. В данный момент его можно скачать с портала BasedMods.
Всё же нексус забавный сайт стоит только сделать мод который меняет ориентацию или чёрных делают белыми тут же бан.
Действительно, не пропускают мусорные моды от гомофобов и расистов. Странный сайт...
Ну, в свободном мире как бы должны пропускать любые моды на игры 18+.что у вас в башке, что вы такое пишите, не очень понятно
Зато мусорные моды от себе подобных заглатывают по самое не балуй. П.зы. Ты бы хоть как "сарказм" пометил свой комм, люди нынче в такое не умеют же. Наставят щас дизов ни за что.
Нет, если они очевидно ущемляют права других. Наши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Только не надо людей держать за дураков, которые не понимают, для чего и кем создаются такие моды.
Так там не запрещено быть геем, а вот гомофобом...
мда, даже слов нет, на сколько же они на своей повестке повернуты
Так, что каждая такая новость бурно обсуждается у нас, не говоря уж о законах.
Просто откажитесь от этого.
Тоже удивляет это бурление говн. Ну сделали и сделали. Что тут такого? Никто не заставляет вас в это играть, смотреть, или становиться геем или трансгендальфом. Но всё равно кто-то дрожжи в сортир кидает.
Очень забавно, что ни у кого тут не бомбит на счёт того, что Эйлин поменяли ещё и пол.
Согласен. Они вообще могут отказаться играть в эту игру.
Так тут проблема в том что запрещают сделать игрокам в модах, чтобы персонажи были традиционной нормальной ориентации, тоесть свобода слова есть, но только для избранных, а другим свое мнение иметь нельзя и пользоваться своим продуктом как ты хочешь тоже нельзя, хотя ты ведь его купил. Если уж портят игры повестками, то пусть хотя бы не мешают их исправлять. А игры которые не исправимо плохи изза повесток, типо тлоу 2, естественно их даже играть не стоит, только мозги травить людям этим калом. В подобные игры естественно я бы и детям своим никогда бы не разрешил играть, это психически больные люди, им лечение нужно, а они пропогандируют что это нормально
Проблема не в нексусмодс. А в белых гетеросексуальных кyколдах, которые терпят это, вместо того чтобы посадить SJW-активистов на бутылку.
Кстати, западные кyколды очень похожи на наших вaтников. Эти тоже терпят.
нексус - контора *экстремистов*
Запретить!.. И игру, в которой медведя (символ) так показывают.
Лицемерие в полной красе.
Разумеется вызвало, иначе и быть не может. Вон, даже сексуальные женщины в гта 6 вызвали недовольства в "детской"(18+ между прочим, ага)игре. Обидно, что и среди нашего вроде как брата тоже есть такие персонажи, которые уже обмазались повесточной гнилью. Мод топовый.
Если ты любишь черное целлюлитное сало, то да, наверное сексуальные женщины в гта 6 х) А под да, действительно топовый, эту тварь в бг3 хотелось пустить в расход
Ну не скажи. На пляже прям там есть пара сочных, вдуваемых шоколадок. Прям ням ням. Да и белых красоток пару показали, чего не скажешь о той же бг3. Там только Минтару с Шадухой я могу назвать симпотными. Карлах няшка, но не секси. А Роки прям удивили "контентом".
Ну так-то ГТА Онлайн 2 будет детской.
Взрослые и умные люди не станут покупать лутбоксы с пушками на 100500 урона.
Почему в расход?
...Лучше бы добавили мод, где их обоих можно нагнуть раком.
Наконец-то сделали годный мод, я уже себе поставила и мне наконец стало приятно играть, зная что эта пара стала традиционной, а не пи*арской повесткой.
Кстати мне как девушке на МНОГО приятнее видеть Айлин в виде мужчины, а не в виде "оно" с непомерным эго.
Чем меньше пи*дарасов в этой игре - тем лучше))
Мод годнота - всем советую)
Пусть у трансформеров с задним приводком полыхают булки не только когда им делают фистинг.
Значит хороший мод, надо ставить.
Нексусы в очередной доказали своё лицемерие.
За то есть моды призывающие к национализму и прочей дряни. К примеру наткнулся на мод в Скайриме Zolupa Kult гляньте и сразу поймете в чем дело и кем был создан. Проявлении ненависти полит вражда и прочее, это значит нексус продвигает все норм. Вот она свобода слова как говорится, вот только для тех кто ровнее, либо попросту в админке сидят те же представители с комплексами дегенератии и отсутствия здравого смысла и логики.
Надеюсь, в будущем, наука научится лечить все заболевания, в том числе и гомосексуальность, тогда больные люди перестанут выдавать их заболевания за норму и заражать здоровых людей.
Как же Nexus зашкварился
иронично новости от трансформера с ign
По планам мировых правителей, в XXI веке, общество должно состоять из метисов, негров и гомосексуалистов. Их цель осуществлена и идет к финальной стадии.
Что то печально у них с обществом..
Лукашенко на них нет
Самый правильный мод! В своё время искал что то подобное для DAI и того бедолаги что обитал на "нормандии" в ME3.
Кто ж тебя там так в ДАИ заинтересовал?
вот на dai бочку катить не надо. сэра еще ладно, а вот дориан нормальный мужик. это ты в dq11 не играл. вот там у меня чуть жопа не отвалилась.
Какой ужас ,никогда такого не было и вот опять )
Прям самая скандальная гра Года.
По больше бы таких антилгбт модов
Имхо, а за подобным будущее. Хочешь чтобы у тебя в игре все были трансгендерами? Пожалуйста. Хочешь побольше чёрных геев? Пожалуйста. Хочешь всех сделать белыми гетеросексуалами? Пожалуйста.
NexusMods сам себе могилу роет.
Ну такое... Это же похоже на то, чем и занимаются все эти ущемленцы и вырожденцы - преиначивание оригинала под свои взгляды.
Иронично, впрочем, что в одну сторону что-то менять это нормально, а в другую - грех, харам, ересь, оскорбление и т.п.. Вырожденцы с ущемленцами сами же дают оценку своему поведению.
Нормальным людям не следует пользоваться такими методами. А вот просто вырезать из сюжета эту лажу, было бы норм.
Ну как это так-то а, ну что ж такое творится-то а! Ты глянь! Негоже моды использовать в своих интересах! У-Щ-Е-М-И-Л-И!
Когда делаешь мод с заменой гетеросексуальных пар на гомо - это креативно и свежо, а если наоборот, то это праворадикализм. Тут главное не перепутать.
Как мило, что столько лайков. Неожиданна такая поддержка западному сообществу.
Не все потеряно, молодцы 😊
Я еще удивился вчера, когда увидел этот мод на Нексусе. Подумал, неужели админы опомнились? Ан нет. Нексус - такой нексус.
А нафига? девочка с девочкой это красиво, этож не петушье
Правильно. Это другое!
Девочка с девочкой это одно. А тут именно что СИЛЬНЫЕ. НЕЗАВИСИМЫЕ. Да еще и одна из них Ангел. Так что не, это фуфуфу. Да и петухов в игре тож навалом
так мод для петухов и создан
Не надо было останавливаться и сделать второго персонажа тоже мужиком, тогда было бы им норм.
Больше бурлений говн на playground!