Мод с боями в реальном времени для Baldur's Gate 3 уже доступен для загрузки

В прошлом месяце был анонсирован мод Brawl - Real Time Combat для Baldur's Gate 3, который должен был добавить в игру систему боя в реальном времени. Сегодня состоялся релиз первой рабочей версии мода, которая уже доступна для загрузки.

Учитывая то, что это лишь первая рабочая версия мода, при прохождении однопользовательской кампании игры, в ней могут встречаться ошибки и непроходимые баги, поэтому настоятельно рекомендуется почаще делать резервные копии сохранений. Тем не менее, создатель мода не собирается останавливаться на достигнутом и уже занимается дальнейшей доработкой модификации.

Baldur's Gate 3 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.