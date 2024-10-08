Мод с боями в реальном времени для Baldur's Gate 3 уже доступен для загрузки

В прошлом месяце был анонсирован мод Brawl - Real Time Combat для Baldur's Gate 3, который должен был добавить в игру систему боя в реальном времени. Сегодня состоялся релиз первой рабочей версии мода, которая уже доступна для загрузки.
Учитывая то, что это лишь первая рабочая версия мода, при прохождении однопользовательской кампании игры, в ней могут встречаться ошибки и непроходимые баги, поэтому настоятельно рекомендуется почаще делать резервные копии сохранений. Тем не менее, создатель мода не собирается останавливаться на достигнутом и уже занимается дальнейшей доработкой модификации.
Baldur's Gate 3 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Ну с этим модом вы игру не пройдете. Это 100%. У боссов есть такая интересная штука: они могут использовать специальные спелы хоть сколько раз, когда игрок может максимум один раз до короткого/долгого отдыха. Вам уже в лагере гоблинов дадут за обе щеки все НПС, ведь Митара может вас шпилить бесконечно божественной карой, которая за тычку снесет 80% хп. Даже страшно думать за те моменты, где у босса пассивка завязана на ходах или даже о начале игры где нужно нажать кнопку.
Мод конечно интересный, но его лучше использовать только если хотите устроить арену (как делает Владбер на стримах). В сюжете скорее всего ломаются некоторые механики и противники (хотя хз, нет желания тестить, ведь игра по сути-это стратегия пошаговая)
Ведь игра по сути - УГ и никакой мод её не спасёт.
Да хоть миллион дизлайков поставьте - от этого унылые, тошнотворные реплики не станут веселее, персонажи не начнут из себя представить хоть что-то что вызывало хоть какие-то эмоции, а боёвка останется такой же медленной, скучной вызывающей только одни эмоции - нажать поскорее Alt + F4 и заснуть на клавиатуре. Им бы посмотреть например на XCOM как делать НОРМАЛЬНО пошаговые игры, я уж не говорю о DA:O...
Пососи писос даун
Мод надо сильно балансировать причём по каждому существу придётся пройтись, включая изменение хп. Но попробовать интересно будет, особенно с видом от 3 лица.
Так намного лучше, чем пошаговый по умолчанию. Динамично и быстро.
Вы не думайте, что я ненавижу пошаговые игры. Я играю в пошаговые игры таких, как HoMM 3, Disciples 2, Into The Breach, XCOM 2 (2015), Invisible Inc, The Last Spell...
Но вот Baldur's Gate 3, Divinity: Original Sin 1 и 2, как-то не затянуло и забросил. Увы...
Это огромная работа, хотя пошаговость этой игре идёт больше , но мне все равно больше нравилась боевка в дивинити .
Мне бы хотелось мод Baldur's Gate 3 в стиле Diablo и другие diablo-подобные игры. Но придётся играть только за одного героя. Понимаю, что реализовать не так просто.
Зачем? Может ещё не героев выпустить мод с реалтайм боевкой?