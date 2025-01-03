Мод Trials of Tav для Baldur's Gate 3, добавляющий Roguelike-режим, был переработан и получил супербосса

Если вы хотели превратить Baldur's Gate 3 в roguelike, то есть такой мод, как Trials of Tav. Моддеру Hippo0o удалось создать полноценный режим roguelike для игры, позволяющий вам выбирать собственное приключение, сражаясь с массами врагов.

Поскольку обновления для режима Trials of Tav начали выходить реже, в сети появился Trials of Tav - Reloaded от моддера Celerev. В этой версии мода он переработал уже существующий мод и добавил исправления ошибок, переработку монстров, новое масштабирование и новых врагов, с которыми нужно сражаться, которые были адаптированы из настольной игры. Один из таких мобов – совершенно новый супербосс 27-го уровня.

В дополнение к супербоссу, Celerev говорит, что он добавил более 60 новых врагов в базовую игру, включая врагов, с которыми вы обычно не сталкиваетесь. Сюда входят такие персонажи, как Девятипалая Кин и, что еще смешнее, овцы-убийцы.

Чтобы дать игрокам шанс на победу, было исправлено множество ошибок и внесено изменение в масштабирование, чтобы у игроков было больше шансов сделать спасбросок против своего противника. Магазины также теперь перебалансированы, предлагая игрокам более справедливые возможности.

Вы можете скачать мод Trials of Tav - Reloaded по этой ссылке.