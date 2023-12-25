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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 056 оценок

Моддер добавил Шрека в Baldur's Gate 3

Simple Jack
Новости

Моддер MaestroMetty добавил в Baldur’s Gate 3 артефакт «Луковое кольцо», который позволяет призвать Шрека из одноименной серии мультфильмов DreamWorks. Дружественный персонаж может помогать геймеру в бою.

MaestroMetty добавил, что «Луковое кольцо» можно найти в сундуке за капсулой Шэдоухарт в Наутилоиде, либо же купить у Аррона в Роще друидов. Скачать модификацию можно на портале Nexus Mods.

Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на PC, 2 сентября — на PlayStation 5 и 8 декабря — на Xbox Series X/S. В декабре фанаты RPG выяснили возраст Уилла, Лаэзель, Шэдоухарт и Астариона.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
[artem4eg]

ha ha classic

Спойлер
6
WittyOrvilleton

Теперь сделайте мод, чтобы его можно было романсить с Каргой.)

1
Alex40001

ослика чтобы у гитов драконов всех увел

0
Макс Макс 007

Если представить новый фильм про Шрека, либо ремейк, то каким бы он вышел?

0
sky demon

первая мысль - это он там в сарайчике...

0