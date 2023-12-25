Моддер добавил Шрека в Baldur's Gate 3

Моддер MaestroMetty добавил в Baldur’s Gate 3 артефакт «Луковое кольцо», который позволяет призвать Шрека из одноименной серии мультфильмов DreamWorks. Дружественный персонаж может помогать геймеру в бою.
MaestroMetty добавил, что «Луковое кольцо» можно найти в сундуке за капсулой Шэдоухарт в Наутилоиде, либо же купить у Аррона в Роще друидов. Скачать модификацию можно на портале Nexus Mods.
Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на PC, 2 сентября — на PlayStation 5 и 8 декабря — на Xbox Series X/S. В декабре фанаты RPG выяснили возраст Уилла, Лаэзель, Шэдоухарт и Астариона.
ha ha classic
Теперь сделайте мод, чтобы его можно было романсить с Каргой.)
ослика чтобы у гитов драконов всех увел
Если представить новый фильм про Шрека, либо ремейк, то каким бы он вышел?
первая мысль - это он там в сарайчике...