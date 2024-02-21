Моддер добавил Си-Джея из GTA: San Andreas в Baldur's Gate 3

Энтузиаст MaestroMetty создал модификацию для Baldur's Gate 3, позволяющую призвать Карла «Си-Джея» Джонсона из Grand Theft Auto: San Andreas. Скачать ее можно с сайта Nexus Mods.
Си-Джей — мастер рукопашного боя, который будет помогать геймерам в сражениях. Чтобы получить его, пользователям нужно завладеть волшебным ожерельем Гроув-стрит. Украшение можно купить у торговца Аррона в Изумрудной роще или получить из сундука, расположенного за капсулой Шэдоухарт на Наутилоиде.
Модификацию высоко оценили геймеры — они скачали ее уже больше 100 раз. Некоторые попросили добавить в RPG персонажа другой известной игры, а именно Кратоса из God of War.
Остался Шрек и Паровозик Томас, если уже не добавили. Всё это скомпилировать в один и мод и ходить легендарной партией по просторам Файруна.
а потом ещё войну банд добавить где шреки паровозики и сиджеи разных размеров воюют за территории в разных актах XD
Почему все моддеры вечно хотят добавить в игры этого НИГГЕРА ? Он что вызывает у моддеров судороги блаженства своим видом или они себе ляжки ссаниной обжигают от образа этого долбанько ?, Не знаю, лучше бы пихнули какого нибудь Чёрного Плаща или Ребекку Чамберс, да кого угодно, лишь бы глазам приятно было...
Это дань уважения мему "Oh, shit. Here we go again"
Только сейчас?
Oh shit here we go again
Как вариант заменить Уилла Си-Джеем было бы самое то.)
Норм. ))