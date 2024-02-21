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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 11 475 оценок

Моддер добавил Си-Джея из GTA: San Andreas в Baldur's Gate 3

Simple Jack
Новости

Энтузиаст MaestroMetty создал модификацию для Baldur's Gate 3, позволяющую призвать Карла «Си-Джея» Джонсона из Grand Theft Auto: San Andreas. Скачать ее можно с сайта Nexus Mods.

Си-Джей — мастер рукопашного боя, который будет помогать геймерам в сражениях. Чтобы получить его, пользователям нужно завладеть волшебным ожерельем Гроув-стрит. Украшение можно купить у торговца Аррона в Изумрудной роще или получить из сундука, расположенного за капсулой Шэдоухарт на Наутилоиде.

Модификацию высоко оценили геймеры — они скачали ее уже больше 100 раз. Некоторые попросили добавить в RPG персонажа другой известной игры, а именно Кратоса из God of War.

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-5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
AT_Sagor

Остался Шрек и Паровозик Томас, если уже не добавили. Всё это скомпилировать в один и мод и ходить легендарной партией по просторам Файруна.

5
Чибис ЧИбисов

а потом ещё войну банд добавить где шреки паровозики и сиджеи разных размеров воюют за территории в разных актах XD

0
Петр Стрельцов

Почему все моддеры вечно хотят добавить в игры этого НИГГЕРА ? Он что вызывает у моддеров судороги блаженства своим видом или они себе ляжки ссаниной обжигают от образа этого долбанько ?, Не знаю, лучше бы пихнули какого нибудь Чёрного Плаща или Ребекку Чамберс, да кого угодно, лишь бы глазам приятно было...

3
Math2deas

Это дань уважения мему "Oh, shit. Here we go again"

2
rewgerg43252

Только сейчас?

0
Sivispacempb

Oh shit here we go again

0
WittyOrvilleton

Как вариант заменить Уилла Си-Джеем было бы самое то.)

0
SoRaS3

Норм. ))

0