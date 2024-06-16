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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 943 оценки

Моддер добавил в Baldur's Gate 3 "роуглайк"-режим

Simple Jack
Новости

Пользователь Hippo0o выпустил бесплатную модификацию, которая добавляет в Baldur's Gate 3 «роуглайк»-режим. В нем геймерам предстоит зачищать волны врагов.

Одолевая противников, игроки будут получать разнообразные предметы, а также усиления персонажа: дополнительный опыт или характеристики. Всего в режиме геймеры встретят более 250 видов врагов.

«Роуглайк»-режим можно проходить в кооперативе с друзьями. Всего автор обещает дополнительные 100 часов геймплея.

Скачать бесплатную модификацию можно бесплатно с нашего сайта PlayGround.ru.

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-5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Aellie

Ждем соулслайк, метроидванию и АААА

2
Ahnx

Игра для дегенератов, которая на самом деле называется DIvinity Original Sin 3 meets Dragon Age Origins, LGBT edition.

-2