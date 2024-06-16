Моддер добавил в Baldur's Gate 3 "роуглайк"-режим

Пользователь Hippo0o выпустил бесплатную модификацию, которая добавляет в Baldur's Gate 3 «роуглайк»-режим. В нем геймерам предстоит зачищать волны врагов.
Одолевая противников, игроки будут получать разнообразные предметы, а также усиления персонажа: дополнительный опыт или характеристики. Всего в режиме геймеры встретят более 250 видов врагов.
«Роуглайк»-режим можно проходить в кооперативе с друзьями. Всего автор обещает дополнительные 100 часов геймплея.
Скачать бесплатную модификацию можно бесплатно с нашего сайта PlayGround.ru.
Ждем соулслайк, метроидванию и АААА
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