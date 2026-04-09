Моддер разрабатывает масштабное дополнение для 2-го акта игры Baldur's Gate 3

Создатель модификаций под псевдонимом SquallyDaBeanz опубликовал 2-й трейлер своего амбициозного проекта Act Two Expansion для ролевой игры Baldur's Gate 3. Разработчик планирует значительно расширить 2-й акт игры, добавив совершенно новый регион. По масштабам эта территория будет сопоставима с дикими землями из 1-го акта. События модификации развернутся после ухода из локации Оскверненные тенью земли, но до прибытия в город Врата Балдура. Главным героям предстоит найти способ пересечь реку Чионтар перед эпической битвой с армией Абсолют в Ривингтоне.

В расширении появятся новые персонажи, подземелья, квесты, предметы и головоломки. Изначально автор не планировал добавлять диалоги и новые сюжетные линии, но в процессе работы решил пересмотреть концепцию. Это потребовало переработки больших участков мода, что повлияло на сроки выхода. Изменения призваны сделать исследование мира и сражения более увлекательными. Сложность нового контента рассчитана на персонажей от 8 до 10 уровня. Важно отметить, что решения, принятые игроками в этом регионе, не окажут влияния на события 3-го акта, чтобы не нарушать целостность оригинального сюжета.

Модификация будет поддерживать кооперативный режим, если файлы установлены у всех 4 участников сессии. Выход расширения ожидается в 2026 году. Точная дата релиза зависит от результатов тестирования. Проект разрабатывается исключительно для ПК и не появится на консолях по причине технических ограничений платформы. Оригинальная игра разошлась тиражом более 15 млн копий, поэтому интерес сообщества к подобным масштабным фанатским работам остается высоким.