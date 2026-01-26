ЧАТ ИГРЫ
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 641 оценка

Моддер восстановил вырезанный контент из ранней версии Baldur's Gate 3 - в том числе кошмар Астариона

AceTheKing AceTheKing

Пользователь HyperspaceTowel выпустил модификацию Early Access Scenes Restored. Она возвращает в Baldur's Gate 3 контент, который был вырезан студией на стадии разработки игры. Мод добавляет более ста диалоговых сцен, тысячи новых озвученных строк и даже включает некоторых неиграбельных персонажей, отсутствовавших в релизе.

Среди восстановленных материалов оказались такие известные по периоду раннего доступа фрагменты, как Кошмар Астариона и квест, связанный с крабом-отшельником. По словам автора, этот контент был удален из-за изменений в сценарии, замены актеров озвучивания и других производственных причин. HyperspaceTowel подчеркивает, что мод не возвращает абсолютно все материалы из раннего доступа - в нем присутствуют только те элементы, которые органично встраиваются в сюжет и логику финальной версии игры.

Модификация, в частности, расширяет роль спутников Уилла и Карлаха, добавляя для них новые сцены, чтобы их присутствие соответствовало возросшей коммуникативности остальных членов отряда. Все реплики в этих сценах взяты из уже существующих аудиофайлов полной игры. Автор заявил, что работа над модом продолжается. В планах - добавление рабов на корабль Наутилоид, увеличение интерактивности с Уиллом и Карлахом, а также больше озвученных диалогов для персонажа Тава.

Комментарии:  6
Пользователь ВКонтакте

Genshin impact лучше намного // Андрей Соколов

4
Veidrd1968
1
Talendor3

если сложить все моды с вырезанным контентом получится целое ДЛС)))

1
valeriesq

Мне намного больше понравился первый акт раннего доступа, чем версия релиза. И персонажи как-то поинтереснее были. Не понимаю на кой черт надо было им характеры перекраивать

1
Rorschach93

умница, во всех играх так бы

МАХАН МАХАНОВИЧ

Так скоро и игру доделают. Следим за событиями. На пегач залейте только, а то удалят еще.