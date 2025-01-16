Моддеры Baldur's Gate 3 добились "огромных успехов" в создании пользовательских кампаний

Сцена моддинга Baldur's Gate 3 просто огромна: от самых маленьких способностей или перков до масштабных проектов. Некоторые моддеры нацелились на создание полноценных пользовательских кампаний.

Это произошло после того, как выяснилось, что разработчик Larian Studios приложил совсем немного усилий (некоторые считают, что намеренно), чтобы скрыть в недавно выпущенном наборе инструментов для моддинга более глубокие инструменты, позволяющие игрокам изменять крупные компоненты Baldur's Gate 3, такие как персонажи и окружение.

Теперь, когда моддеры постепенно знакомятся с инструментами, которые Larian использовали для создания Baldur's Gate 3, один из них считает, что 2025 год может стать годом, когда мы наконец-то увидим полномасштабные кампании.

В беседе с PC Gamer моддер SquallyDaBeanz заявил, что за последнее время моддеры, работающие над этими крупными проектами, добились "огромных успехов", преодолевая сложности инструментов, несмотря на отсутствие туториалов и документации по их использованию. Однако моддинг-сообщество Baldur's Gate 3 - это сообщество, способное к сотрудничеству, и, по мнению SquallyDaBeanz, благодаря совместной работе они сейчас находятся в таком положении, что мы можем увидеть пользовательские кампании в открытом доступе в ближайшее время.

Большинство систем уже существуют, поэтому я думаю, что многие из них будут доработаны, улучшены и выпущены в этом году. Когда эти инструменты получат более широкое распространение, я думаю, мы увидим новые уровни и земли, сравнимые с сообществом моддеров Skyrim!

SquallyDaBeanz также рассказывает о том, как идет работа в данный момент, утверждая, что моддеры уже начали понимать, как создавать "совершенно новых персонажей-компаньонов", и добились большого прогресса в "пользовательских сценах и диалогах". Похоже, у моддеров появляется хорошее представление о том, как создавать собственные игры. Если моддеры смогут выйти на финишную прямую, мы, возможно, наконец увидим, как Baldur's Gate 3 станет, в буквальном смысле, бесконечной игрой.