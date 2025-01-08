Мошенники опубликовали в App Store поддельную Baldur's Gate 3 за $30

В App Store появилась поддельная версия Baldur's Gate 3, которая якобы распространяется бесплатно. После установки пользователю предлагается оформить подписку за 30 долларов. Однако после покупки ничего не происходит.

Даже если удалить приложение сразу после установки, то оно все равно будет собирать информацию о пользователе, включая IP-адреса. Поэтому скачивать приложение даже из любопытства строго не рекомендуется.

Baldur's Gate 3, в отличие от Divinity: Original Sin 2 не выходила на мобильных устройствах. Пока Larian не собирается портировать игру на смартфоны и планшеты.