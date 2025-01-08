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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 15 104 оценки

Мошенники опубликовали в App Store поддельную Baldur's Gate 3 за $30

Simple Jack
Новости

В App Store появилась поддельная версия Baldur's Gate 3, которая якобы распространяется бесплатно. После установки пользователю предлагается оформить подписку за 30 долларов. Однако после покупки ничего не происходит.

Даже если удалить приложение сразу после установки, то оно все равно будет собирать информацию о пользователе, включая IP-адреса. Поэтому скачивать приложение даже из любопытства строго не рекомендуется.

Baldur's Gate 3, в отличие от Divinity: Original Sin 2 не выходила на мобильных устройствах. Пока Larian не собирается портировать игру на смартфоны и планшеты.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ze1n_82

как 5090, если купить ничего не произойдет)

6
BewitchingBaron

а какак же плюс 913% к ̶г̶е̶н̶е̶р̶а̶ц̶и̶и̶ ̶к̶а̶д̶р̶о̶в̶ ЧСВ?:))

5
Случайный Игрок

Мошенники опубликовали в App Store

Апстор это и есть мошенники

3
Hattori_Kuroyashi

Имя "разработчика" этой игры - Дмытро (рус. Дима), видно же что украинское имя должно насторожить "потенциального" покупателя.

0
Аристов--Черный

Впервые узнал как моё имя на украинский лад звучит:)

0