Мошенники опубликовали в App Store поддельную Baldur's Gate 3 за $30

В App Store появилась поддельная версия Baldur's Gate 3, которая якобы распространяется бесплатно. После установки пользователю предлагается оформить подписку за 30 долларов. Однако после покупки ничего не происходит.
Даже если удалить приложение сразу после установки, то оно все равно будет собирать информацию о пользователе, включая IP-адреса. Поэтому скачивать приложение даже из любопытства строго не рекомендуется.
Baldur's Gate 3, в отличие от Divinity: Original Sin 2 не выходила на мобильных устройствах. Пока Larian не собирается портировать игру на смартфоны и планшеты.
как 5090, если купить ничего не произойдет)
а какак же плюс 913% к ̶г̶е̶н̶е̶р̶а̶ц̶и̶и̶ ̶к̶а̶д̶р̶о̶в̶ ЧСВ?:))
Мошенники опубликовали в App Store
Апстор это и есть мошенники
Имя "разработчика" этой игры - Дмытро (рус. Дима), видно же что украинское имя должно насторожить "потенциального" покупателя.
Впервые узнал как моё имя на украинский лад звучит:)