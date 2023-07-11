Мультиклассинг в Baldur's Gate 3 не имеет требований и был улучшен для кастеров ©

Спустя почти три года после своего дебюта в раннем доступе Baldur's Gate 3 находится всего в трех неделях от дебюта версии 1.0 после решения разработчиков перенести игру на более ранний срок и избежать прямого столкновения со Starfield. Во время прошедшей на прошлой неделе "Panel from Hell" Larian также подтвердила наличие многих функций, таких как мультиклассирование.



В новом интервью ведущий системный дизайнер Larian Ник Печенин рассказал о ряде ключевых изменений, которые ждут игроков Baldur's Gate 3 по сравнению с обычным набором правил D&D 5-й редакции.

Мы изменили несколько основных правил, чтобы устранить возможные трения с мультиклассированием. Если вы знакомы с правилами D&D5e, то наверняка знаете, что для активации мультиклассинга существуют ограничения по количеству статов, которые необходимо соблюсти. Мы их сняли, и вы можете в любой момент создать персонажа с несколькими классами. Есть даже достижение, которое требует дойти до 12-го уровня, имея по уровню в каждом классе. Конечно, для некоторых игроков это будет очень сложно, но благодаря снятию ограничений это стало возможным.



Во время плейтеста мы увидели, что многие игроки, стремящиеся к мультиклассовости, уже имеют в голове четкий билд, который они хотят использовать, возможно, следуя более впечатляющим "настольным" билдам. Новички же, как правило, придерживались выбранного класса от начала до конца. Мы спроектировали экран повышения уровня таким образом, чтобы не акцентировать внимание на наличии мультиклассификации, поскольку понимаем, что эта возможность востребована в основном опытными игроками.



Кроме того, мы изменили порядок использования слотов заклинаний пользователями магии, сделав менее обременительным повышение уровня более чем одного магического класса. Одна из проблем мультиклассификации заключается в том, что если вы делаете это в начале игры, то не получаете сильных способностей типа "Огненный шар" на том же уровне, что и "чистый" класс, но мы хотели, чтобы игроки могли мультиклассифицироваться с самого начала кампании без необходимости ждать повышения уровня, поэтому мы немного изменили использование ресурсов.

Это довольно серьезные изменения. Последнее, в частности, не оставило равнодушными многих поклонников Baldur's Gate 3. В 5й D&D кастеры и так больше всего выигрывают от мультикласса, а в игре, похоже, это будет еще более выгодно.