"Мы стали свидетелями чуда": Джейсон Шрайер рассказал про феномен успеха Baldur's Gate 3

Знаменитый журналист и автор книг о закулисье игровой индустрии Джейсон Шрайер поделился одробной историей создания Baldur's Gate 3. По словам эксперта, выпуск этого шедевра от Larian Studios, сорвавшего все главные награды «Игра года» в 2023 году, является настоящим производственным чудом и счастливой цепочкой случайностей, без которых игры могло просто не существовать.

Как отмечает Шрайер, разработка Baldur's Gate 3 на протяжении нескольких десятилетий была настоящим «белым китом» для многих студий-гигантов индустрии, но по различным финансовым или юридическим причинам с правами у D&D и Atari проект постоянно отменяли. Все изменилось, когда за дело взялась бельгийская команда Larian Studios, чей основатель Свен Винке долго и упорно обивал пороги правообладателей из Wizards of the Coast, пока успех его собственной франшизы Divinity: Original Sin наконец-то не заставил тех дать «зеленый свет».

В процессе производства игры разработчики прошли через настоящий производственный ад. Студия столкнулась с пандемией COVID-19, которая фактически остановила захват движений актеров, затем работу осложнили другие случайные события - будто бы сама судьба намекает на остановку разработки. И на последок Baldur's Gate 3 пришлось столкнуться амбициозным проектом Тодда Говарда — Starfield. Чтобы не выпускать RPG в один с самой ожидаемой игрой Bethesda на тот момент, истощенному и паникующему коллективу Larian пришлось в последний момент ускоряться и форсировать ранний запуск в августе.

Шрайер раскрыл ключевую формулу того, почему Baldur's Gate 3 смогла поставить столь недосягаемую и революционную планку для других студий в жанре. По его словам, Larian Studios — это феноменальный "единорог". Это студия, которая обладает гигантским штатом AAA-класса - более 500 сотрудников, но при этом она остается полностью независимой.

В отличие от других разработчиков их уровня, Larian не подвержена корпоративному давлению. Студии Свена Винке абсолютно плевать на квартальные финансовые отчеты и ей не нужно оправдывать перед инвесторами риск, внедряя тонну геймплейных веток и диалогов, которые могут вообще никогда не увидеть 90% рядовых геймеров. Выпуск проекта в затяжной, трехлетний Ранний доступ для сбора отзывов комьюнити стал возможен только потому, что они никому ничем не обязаны и делают игры так, как хотят.

— пояснил журналист.

В завершение журналист обмолвился и о грядущих планах талантливой команды. Судя по его источникам, их следующая большая игра - Divinity также отправится покорять Ранний доступ. Ознакомительную версию игры собираются выпустить уже в 2027 году, а затем, возможно, придется ждать еще три года до полного релиза.